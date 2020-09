Unfall mit totem Forstwart: Vater erhebt schwere Vorwürfe gegen Ausserrhoder Staatsanwaltschaft Jesko Calderara 03.09.2020, 11.13 Uhr

Den xxx. November 2019 wird Rainer Nützel nie mehr vergessen. An diesem Tag kam sein Sohn Michael in Walzenhausen bei einem tragischen Arbeitsunfall ums Leben. Der damals 27-Jährige war mit zwei weiteren Mitarbeitern der Forstkorporation Vorderland im Gebiet Heldholz in der Lachen mit Holzarbeiten beschäftigt, als ihn ein gefällter Baum tödlich traf.