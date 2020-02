Unbekannter überfällt Aldi-Filiale in Herisau – Polizei sucht Zeugen In Herisau hat am Dienstagabend ein unbekannter Mann eine Aldi-Filiale überfallen. Er konnte einen Geldbetrag in unbekannter Höhe erbeuten. Die Polizei sucht nun Zeugen. 05.02.2020, 07.58 Uhr

Die Verkäuferin einer Aldi-Filiale in Herisau wurde am Dienstagabend von einem Unbekannten mit einer Waffe bedroht. (Symbolbild: Gaetan Bally / KEYSTONE)

(kapo/lex) Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung schreibt, soll sich ein unbekannter, vermummter Mann am Dienstag kurz nach 20 Uhr an die Kasse der Aldi-Filiale in Herisau begeben haben. Nachdem die Kassiererin seinen vermeintlichen Einkauf eingescannt hatte, bedrohte der Mann die Verkäuferin mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Geld.