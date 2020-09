Umzug ins ehemalige Hotel Krone: Henry-Dunant-Museum in Heiden richtet sich neu aus und ein

«Window Paintings»

Die Vernissage «Window Paintings» in Anwesenheit des Künstlerduos Germann & Lorenzi erfolgt am Samstag, 17. Oktober, 16 Uhr, am Kirchplatz 9, Heiden. Die «Window Paintings» an den Verandafenstern können bis 6. Januar 2021 jederzeit von aussen besichtigt werden.