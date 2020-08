Umstrittene Vorlage: Unheilige Allianz gegen Steuerreform in Innerrhoden Der Widerstand gegen die Steuergesetzrevision in Appenzell Innerrhoden nimmt zu. Nach den Sozialdemokraten lehnt auch die SVP die Vorlage ab. Familien, welche die Kinder selber betreuen, würden benachteiligt, argumentiert die Partei. David Scarano 11.08.2020, 12.08 Uhr

Die Steuerreform in Innerrhoden sieht auch eine Erhöhung der Kinderdrittbetreuungskosten vor.







Bild: Hanspeter Baertschi

Am 23. August stimmt Innerrhoden über die Steuerreform ab. Von Experten erhielt die Vorlage im Vorfeld Lob. So sagte etwa Thomas Hilty, Steuerkonsulent bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO in der «Appenzeller Zeitung» kürzlich: «Sie erscheint insgesamt ausgewogen und trägt den Besonderheiten der volkswirtschaftlichen Struktur in Innerrhoden Rechnung.»

Diese Meinung teilen die SP und SVP gar nicht. Beide Polparteien lehnen die Reform ab. Die Argumente könnten aber nicht unterschiedlicher sein. Die SP argumentiert mit sozialer Gerechtigkeit. Die SVP sieht das traditionelle Familienmodell benachteiligt.

Tiefere Firmensteuern, höhere Abzugskosten für Kinderbetreuung

Mit der Gesetzrevision will Innerrhoden die auf Bundesebene angenommene Staf-Vorlage umsetzen. Diese hat international nicht mehr akzeptierte Steuerprivilegien für Statusgesellschaften abgeschafft, dafür aber neue Möglichkeiten für die Kantone realisiert, damit die Schweiz als Unternehmensstandort attraktiv bleiben kann.

Innerrhoden will unter anderem die Firmensteuern so weit senken, dass der Kanton im Ostschweizer Vergleich einen Spitzenplatz einnehmen würde. Als sozialer Ausgleich sollen die maximalen Drittbetreuungskosten je Kind von 6000 Franken auf 18000 Franken erhöht werden. Und daran stören sich SVP und SP.

Fördert das Gesetz die Drittbetreuung?

Vor allem besser verdienende Familien würden profitieren, sagte Vizepräsidentin Daniela Mittelholzer an der Medienorientierung am Montag. Die SVP stört sich hingegen daran, dass «einmal mehr Firmen und vor allem Eltern, die ihre Kinder einer Organisation zur Betreuung und Erziehung abgeben, bevorteilt werden», wie die Partei in einer Medienmitteilung festhält. Denn die Abzüge für Familien, die ihre Kinder eigenverantwortlich betreuen, würden gleich bleiben.

Die SVP Innerrhoden verweist auf das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, das am 27. September an die Urne kommt. Laut der Botschaft an das Parlament würden die Kosten für die Drittbetreuung den beim Bund maximal gewährten Betrag von 10100 Franken meist nur bei Kleinkindern übersteigen. Bei einer Erhöhung der Obergrenze würden insbesondere Eltern mit Kleinkindern steuerlich entlastet. Das fördere gemäss SVP das Abgeben der Kinder schon im frühesten Alter – «umso mehr, als die Abzüge nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf kantonaler Ebene so massiv erhöht werden».

Nicht grundsätzlich gegen Kitas

In ihrer Mitteilung schreibt die Partei weiter, dass sie nicht grundsätzlich etwas gegen Kitas hätte. Es gebe Situationen, da gehe es halt nicht anders. «Aber wir empfinden es als äusserst ungerecht, wenn Eltern von fremdbetreuten Kindern dermassen bevorzugt werden, statt einfach alle Familien etwas zu entlasten durch die Erhöhung der generellen Kinderabzüge.» Familien, die ihre Kinder eigenverantwortlich betreuen und erziehen, würden eine grosse Arbeit für die Gesellschaft leisten.

Mit einem Nein zur Steuervorlage hätte der Grosse Rat laut der SVP die Möglichkeit das Gesetz nochmals zu diskutieren und die Abzüge für alle Kinder zu erhöhen und jene für Drittbetreuung realistisch zu gestalten. «Kinder dürfen nicht zum Luxusartikel werden und sind auch als Hobby nicht geeignet», schreibt die Partei abschliessend.