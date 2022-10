Darum gehen die Aussteller aus dem Appenzellerland an die Olma

Umfrage Stress, stundenlanges Stehen und immer freundlich bleiben: Darum nehmen Aussteller aus Appenzellerland trotzdem gerne an der Olma teil Rund 20 Firmen und Gewerbebetriebe aus dem Appenzellerland präsentieren ihre Produkte an der diesjährigen Olma. Die Teilnahme an der grössten Messe der Schweiz bringt ihnen verschiedene Vorteile – selbst im digitalen Zeitalter. Malena Widmer, Jesko Calderara Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

An der Olma stellen grössere Firmen und kleinere Gewerbebetriebe aus dem Appenzellerland aus. Bild: Andrea Tina Stalder

Heute startet die diesjährige Ausgabe der Olma. Tausende von Besucherinnen und Besucher werden in den kommenden zehn Tagen die grösste Publikumsmesse der Schweiz besuchen. Auf sie warten unter anderem 500 Ausstellende, darunter mehr als 20 aus dem Appenzellerland. Doch was bringt einem kleinen Gewerbebetrieb oder einer Firma im Onlinezeitalter der physische Auftritt an einer Messe wie der Olma überhaupt noch? Eine Umfrage bei einigen Appenzeller Ausstellern bringt verschiedene Antworten.

Seit 2010 an der Olma präsent ist die Urnäscher Milchspezialitäten AG. Die Käserei wurde ein Jahr zuvor gegründet und beschäftigt heute 17 Mitarbeitendende. Melanie Bischof, Leiterin Marketing und Verkauf sagt:

«An der Olma können wir uns und unsere Produkte einem breiten und interessierten Publikum präsentieren.»

Dabei stehe vor allem die Bekanntheitssteigerung im Vordergrund. Gerade in den Anfängen hätte das Unternehmen durch die Olma viele Kunden auf sich aufmerksam machen können, sagt Bischof.

Es geht auch um Geselligkeit

Seit 2013 ein Dauergast an der Olma ist die Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG. Die Firma betreibt auf dem Messegelände einen Seilpark. Dieser hat gemäss Michael Schopper, Leiter Marketing und Kommunikation, das Ziel, dass Familien nicht nur auf dem Jahrmarkt sind, sondern auch die Hallen besuchen. Schopper sagt:

«Bei uns geht es weniger um die Steigerung unserer Bekanntheit, sondern darum, in den Köpfen zu bleiben.»

Wer einen Eintritt zum Olma-Seilpark löst, erhält das Geld umgehend in Form eines Gutscheins für den Zipline-Park am Kronberg wieder zurück. Dadurch verzeichneten sie nach der Ausstellung jeweils mehr Gäste am Kronberg, so Schopper.

Unter den Ausstellern aus den beiden Appenzeller Kantonen sind bekannte Namen wie die Firmen Just, Goba, Appenzeller Alpenbitter oder Brauerei Locher. Danebst stellen aber auch kleinere Gewerbebetriebe aus, wie etwa Milena Hold und Bruno Hautle. Das Ehepaar führt in Herisau die Wohnlinie-W. Das kleine Möbel- und Bettwarengeschäft existiert seit 1998, 2017 übernahmen Hold und Hautle das Ruder. An der Olma ist die Wohnlinie-W jeweils seit über 15 Jahren mit dem Hauptlieferanten roviva Matratzen- und Bettenfabrik aus Wangen an der Aare zu finden. Hautle sagt:

«Dies bringt uns einiges, da die Marke sehr bekannt ist.»

Dank der Olma und der Offa könnten sie ein grösseres Publikum erreichen als im Geschäft. Dabei gehe es auch um die Kundenpflege, betont Hautle. «Bei uns am Stand ist es Tradition, dass Kunden auf ein Glas Wein und einen Schwatz vorbeikommen.» Durch die langjährige Teilnahme hätten sich Freundschaften zwischen Ausstellern entwickelt, sagt Hautle.

Kundenpflege als Vorteil

Für das Herisauer Möbel- und Bettwarengeschäft ergeben sich abgesehen davon durch die geografische Nähe zur Olma handfeste Vorteile. «Kunden, die unsicher sind, können wir auf eine spätere Beratung in Ruhe ins Geschäft einladen und müssen nicht auf Biegen und Brechen den Verkauf durchdrücken», sagt Hautle.

Aus ähnlichen Gründen zählt seit über 22 Jahren auch die Divario AG aus Herisau zu den Olma-Ausstellern. Das Unternehmen ist im Bereich Insekten- und Pollenschutz tätig und stellt unter anderem Rollos und Lichtschachtabdeckungen her. «Nach wie vor bringt uns die Olma jedes Jahr mit neuer Kundschaft in Kontakt», sagt Sebastian Huber, Leiter Finanzen der Divario. Zudem kämen frühere Kundinnen und Kunden vorbei, um einen Termin zu vereinbaren für das Bespannen ihrer alten Insektenschutzgitter mit einem neuen Netz. Nach Ansicht von Huber ist die Olma weit mehr als eine Messe. «Sie ist ein Ostschweizer Kulturgut, da möchten wir ein Teil davon sein.»

Messe als Ort, um neue Kontakte zu knüpfen

Dies trifft ebenso auf die Koch Möbelhandwerk AG aus Gonten zu. Der Betrieb ist für hochwertige Handwerkskunst bekannt und hat seit über 30 Jahren an der Olma einen Stand. «Dank des vielfältigen Publikums und des grossen Einzugsgebiets der Messe können wir neue Kontakte knüpfen», sagt Inhaber Michael Koch. Die Olma sei sehr gut organisiert und noch immer sehr attraktiv. «So lange es für uns gut läuft, bleiben wir dabei.»

