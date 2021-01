Umfrage Impfdrängelei der SVAR-Geschäftsleitung wird nicht goutiert Eine Umfrage bei Politikern und Ärzten zeigt nicht viel Verständnis für das Vorgehen der Spitalchefs. Die vorgebrachten Ausreden seien unglaubwürdig, sagt einer, der es wissen muss. Karin Erni 28.01.2021, 15.40 Uhr

Heiden – Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden Spital Heiden.

Bild: Ralph Ribi

Neun Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung des Ausserrhoder Spitalverbundes (Svar) haben sich letzte Woche im Impfzentrum Heiden gegen Corona impfen lassen. Gemäss Richtlinien des Bundes war dies nicht rechtens, denn es müssen mit erster Priorität Risikopatienten geimpft werden. Die Kommunikationsabteilung rechtfertigte sich, es seien nicht genügend Impfwillige zur Verfügung gestanden.

Markus Schmidli, Leitender Arzt am Spital Appenzell, sagt auf Anfrage: «Das Vorgefallene ist zumindest unsensibel. Der Impfstoff ist ein knappes Gut. Verteilkämpfe sind vorprogrammiert, denn beim Thema Gesundheit ist sich jeder selbst der Nächste.» Markus Schmidli ist der Meinung, die Chefs sollten sich dabei zurückhalten, denn sie seien in der Regel weniger gefährdet. Die Aussage, es hätten sich nicht genügend Impfwillige gemeldet, sei unglaubwürdig, so der Arzt. «Es hätte ja offenbar übers Wochenende genügend Zeit bestanden, zusätzliche Leute aufzubieten.

«Ich weiss von medizinischem Personal beim Spitalverbund, das noch so gerne bereit gewesen wäre, sich impfen zu lassen. Diese Personen arbeiten an der Front und sind exponiert. Viele warten sehnlichst auf die Impfung.»

Markus Schmidli, Leitender Arzt am Spital Appenzell. Bild: PD

Als Leiter des Innerrhoder Impfteams scheint es ihm ausserdem unrealistisch, dass ausgerechnet neun Impfdosen übrig geblieben sein sollen. Eine Ampulle des Impfstoffs ergebe fünf Impfungen. Es kommt gemäss Schmidli öfter vor, dass eine davon nicht gebraucht wird. «Diese Restmengen verfallen innert Stunden und da ist es legitim, sie rasch zu verwenden und allenfalls auch noch nicht Berechtigten zu verabreichen. Wenn aber die Zuständigen beim Impfzentrum schon im Vorfeld gewusst haben, dass zu wenige Impfwillige kommen, hätten sie den Impfstoff ja gar nicht aufzulösen brauchen.»

Emmy Zürcher, ehemalige Kantonsrätin aus Herisau, äussert sich auf Anfrage folgendermassen: Es sei ein «No-Go», wenn sich Mitglieder der Svar-Geschäftsleitung impfen lassen, welche nicht in direktem Patientenkontakt stehen.

«Zuerst muss zwingend das impfwillige Personal geimpft werden, da dieses einer erhöhten Gefahr ausgesetzt ist, und auch Verantwortung gegenüber den Patienten hat.»

Emmy Zürcher, ehemalige Kantonsrätin, Herisau. Bild: Coralie Wenger

Sie wisse allerdings aus eigener Erfahrung, so die Pflegefachfrau HF, dass das Spitalpersonal generell impfkritisch eingestellt sei. «Für die Grippeimpfung habe ich mich früher immer eingesetzt und selbst auch gute Erfahrungen damit gemacht. Bei der Covid-Impfung kann ich nachvollziehen, dass eine gewisse Vorsicht besteht, da man über Langzeitfolgen noch nichts sagen kann.» Emmy Zürcher würde es begrüssen, wenn ein besseres System etabliert würde, um Impfwillige kurzfristig aufbieten zu können. «Wenn der Impfstoff schon so knapp ist, sollte man ihn nicht verschwenden.»

Eine Ausnahme allerdings lässt Emmy Zürcher gelten: «Dass sich die Mitglieder des Bundesrates haben impfen lassen, dafür habe ich volles Verständnis.» In diesem speziellen Fall könne die Lage anders gewertet werden. «Hätten sie das nicht gemacht, hätten sie den Vorwurf erhalten, dass sie dem Impfstoff nicht trauen. Somit sind sie mit gutem Beispiel vorangegangen. Für mich war das ein positiver Aspekt.»

Hannes Friedli, SP-Kantonsrat, Heiden. Bild: PD

Hannes Friedli, SP-Kantonsrat aus Heiden sagt, er könne nicht beurteilen, wie sich die Impfaktion genau zugetragen habe. «So wie ich das im gestrigen Artikel gelesen habe, leuchtet die Begründung, warum Personen geimpft wurden, die noch gar nicht an der Reihe waren, aber ein. Ich finde, es ist immer noch besser, die Falschen zu impfen, als Impfstoff wegzuwerfen.»