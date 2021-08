Homeoffice oder Büro? Das haben die Appenzeller Kantone vor

Umfrage Homeoffice-Pflicht aufgehoben: Müssen nun auch die Kantonsangestellten in Ausser- und Innerrhoden zurück an ihre Arbeitsplätze? Die beiden Appenzeller Kantone gehen mit der Homeoffice-Regelung unterschiedlich um. Während die Kantonsangestellten in Ausserrhoden nach wie vor von zu Hause aus arbeiten, wurde die Homeoffice-Pflicht in Innerrhoden aufgehoben. Claudio Weder 20.08.2021, 16.00 Uhr

Der Bundesrat hat Ende Juni die Homeoffice-Pflicht in eine Empfehlung umgewandelt. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Im Kanton St. Gallen ist das Homeoffice für die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung passé: Seit dem Ende der Sommerferien gilt dort wieder die herkömmliche Arbeitsplatzregelung, Homeoffice ist nur möglich, wenn dies schriftlich mit den Vorgesetzten vereinbart wurde. Was planen Innerrhoden und Ausserrhoden diesbezüglich? Werden die Kantonsangestellten nun auch wieder in ihre Büros zurückgeholt?

«Nein», heisst es auf Anfrage beim Kanton Appenzell Ausserrhoden. «Die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung werden nicht aktiv zurückgeholt», sagt Georg Amstutz, Leiter Kommunikation. Für die kantonale Verwaltung gelte weiterhin eine Homeoffice-Empfehlung. Es werde nach wie vor stark im Homeoffice gearbeitet.

Ausserrhoden: Homeoffice-Regelung in Erarbeitung

Georg Amstutz, Leiter des kantonalen Kommunikationsdienstes AR Bild: PD

Wie viele Kantonsangestellte aktuell im Homeoffice arbeiten, kann Amstutz nicht sagen. Der Kanton verfüge über keine Zahlen dazu. Bezüglich Homeoffice-Vereinbarungen meint Amstutz, dass es solche bisher nur vereinzelt gegeben habe, da vor der Pandemie keine verwaltungsweite Homeoffice-Regelung bestanden habe. Eine solche sei nun aber in Erarbeitung.

Aktuell steigen die Fallzahlen wieder an. Die Situation und die Lageentwicklung werden intensiv beobachtet, sagt Amstutz. «Der Regierungsrat prüft daher regelmässig, ob die aktuell geltenden Massnahmen dem Gesundheitsschutz sowohl den Mitarbeitenden wie auch den Kundinnen und Kunden der kantonalen Verwaltung gerecht werden und trifft rasch die notwendigen Entscheide.»

Innerrhoden: Vorgesetzte entscheiden über Homeoffice

Einen Schritt weiter geht der Kanton Appenzell Innerrhoden.

«Die kantonale Verwaltung hat die Homeoffice-Pflicht aufgehoben»,

teilt Säckelmeister Ruedi Eberle auf Anfrage mit.

Ruedi Eberle, Innerrhoder Säckelmeister Bild: PD

Homeoffice werde in Innerrhoden nur noch dort eingesetzt, wo dies notwendig sei. Beispielsweise zum Schutz von besonders gefährdeten Personen, wenn mit der Massnahme sichergestellt werden soll, dass nicht plötzlich wegen Ansteckungen oder Quarantänen das Erbringen wichtiger Dienstleistungen der Verwaltung gefährdet würde oder um eine dichte Belegung von Büros oder Gebäuden zu vermeiden.

Der Entscheid über Homeoffice liege bei der vorgesetzten Person. «Aufgrund dieser Regelung drängt sich bei uns in der aktuellen Situation keine Änderung auf», sagt Eberle.

Herisau: Homeoffice, um Risikopatienten zu schützen

Johannes Wey, Mediensprecher Gemeinde Herisau Bild: PD

Bei der Gemeindeverwaltung Herisau bleibt vorerst alles beim Alten. «Der Öffnungsschritt vom 26. Juni änderte im Grundsatz wenig an den Voraussetzungen für die Arbeit auf der Gemeindeverwaltung Herisau», teilt Johannes Wey, Mediensprecher der Gemeinde, auf Anfrage mit. Die Maskenpflicht am Arbeitsplatz in nicht öffentlich zugänglichen Bereichen sei aufgehoben und die Pausenräume unter Einhaltung eines Schutzkonzepts wieder geöffnet worden.

Im Homeoffice werde bei der Gemeinde Herisau da gearbeitet, wo es betrieblich möglich sei, so Wey. Ebenfalls werde Homeoffice eingesetzt, um Mehrfachbelegungen von Büros zu verhindern oder um Mitarbeitende, die zu einer Risikogruppe gehören, zu schützen.