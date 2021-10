Die Olma ist die wichtigste Messe für das Appenzellerland

Umfrage Das Appenzellerland und die Olma – eine alte und sehr innige Liebesgeschichte Der Leiter des Ausserrhoder Amts für Wirtschaft und Arbeit, der Innerrhoder Landeshauptmann und sechs Standbetreiber erklären, warum es aus ihrer Sicht die Olma braucht. Karin Erni und Elia Fagetti Jetzt kommentieren 12.10.2021, 05.00 Uhr

Der Umzug von 2006, als das Appenzellerland Gastkanton war. Bild: APZ

Heutzutage kann man sich nahezu jedes Produkt im Internet am Bildschirm anschauen und bequem nach Hause liefern lassen. Wozu braucht es also noch Publikums- und Warenmessen? Für Daniel Lehmann, den Leiter des Ausserrhoder Amts für Wirtschaft und Arbeit, liegt eine wichtige Bedeutung im persönlichen Kontakt zwischen den Ausstellern und den Besuchern. «Die Olma ist eine eigentliche Vernetzungsmesse. Seit vielen Jahren treffen sich an bestimmten Tagen traditionell die Vertreter der Branchen, wie beispielsweise der Bauwirtschaft. In den Hallen können in ungezwungenem Rahmen berufliche und private Kontakte geknüpft und gepflegt werden.»

Daniel Lehmann, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit AR. Bild: PD

Lehmann lobt auch das Gesamtkonzept der Olma, das sich grundlegend von anderen Messen unterscheide. «Weil verschiedene Ostschweizer-Kantone involviert sind, ist der Anlass in Wirtschaft und Landwirtschaft breit abgestützt.» Die Olma habe zudem eine grosse Strahlkraft und trage das Bild der Ostschweizer Kantone als leistungsfähige Region in die Schweiz hinaus. «Sie ist auch beste Werbung für den Tourismus von Appenzell Ausserrhoden und bringt den Besuchern unsere Kultur und das Brauchtum näher.» Er selbst gehe sehr gerne an die Olma, sagt Daniel Lehmann.

«Ein Herbst ohne Messebesuch wäre einfach nicht dasselbe.»

Innerrhoder Firmen gehörten zu den ersten Ausstellern

Auch für den Innerrhoder Landeshauptmann Stefan Müller ist das Zusammenkommen in der realen Welt ein wichtiges Argument für die Olma. «Gerade in Zeiten wo vieles virtuell läuft, ist der persönliche Austausch ein grosses Bedürfnis der Menschen», ist der Vorsteher des Land- und Forstwirtschaftsdepartements überzeugt. Die Messe sei ein Kulturgut und identitätsstiftend für die ganze Region. Zudem habe sie eine grosse wirtschaftliche Bedeutung für den Kanton, so Müller. «Für viele Innerrhoder Firmen ist sie eine gute Plattform, um sich zu präsentieren. Einige von ihnen waren schon unter den ersten Ausstellern der Olma. Sie gehören dazu wie das Amen in der Kirche.»

Der Innerrhoder Landeshauptmann Stefan Müller. Bild: PD

Innerrhoden sei zudem ständiges Mitglied der Tierausstellungskommission, so Müller weiter. «Aus diesem Grund sind an der Olma immer einige Tiere aus unserem Kanton ausgestellt.» Die Messe sei ein wichtiges Fenster, um der Öffentlichkeit die Landwirtschaft näherzubringen, ergänzt der gelernte Meisterlandwirt.

«Heutzutage haben immer weniger Menschen einen Bezug zur Lebensmittelproduktion.»

Dass die Olma den beiden Appenzeller Kantonen wichtig ist, zeigt sich auch an der finanziellen Unterstützung der Messe während der Coronakrise. So hat Appenzell Innerrhoden im Zug der Kapitalerhöhung 2020 seinen Anteil an der Olma-Genossenschaft um 40’000 Franken erhöht, was im Vergleich zum Ausserrhoder Beitrag von 42’000 Franken überproportional viel ist.

Goba AG

Damaris Küng unterhält sich mit einer Kundin. Bild: Elia Fagetti

Das Team vom Stand der Goba, Mineralquelle und Manufaktur, unterhält sich angeregt mit der Kundschaft. Nach der Besucherfrequenz gefragt, kommt die Antwort von Damaris Küng, Messeleiterin für Goba: «Es läuft soweit gut, wir sind zufrieden». Trotz Zertifikatspflicht kommen viele Gäste. Die Leute hätten es vermisst, an die Olma zu kommen. «Die Messe ist ja die fünfte Jahreszeit in der Ostschweiz.» Auf die Frage hin, ob es gleich viele Besucher wie 2019 hat, sagt die Standbetreiberin: «Es sind weniger, aber wir haben damit gerechnet. Aus der Heimat kommen auch viele Gäste. Viele Kunden suchen den Stand bewusst auf.»

Mit ihren Trachten überzeugen die Damen die Kundschaft. Bild: Elia Fagetti

Appenzeller Alpenbitter

Der berühmte Kräuterschnaps aus Appenzell scheint gut zu laufen. Die Bedienungen tragen die klassische Tracht und schenken den Kunden mit einem Lächeln ihre Getränke ein. Der Standbetreiber gibt Auskunft. Man merke die Situation, der Umsatz betrage etwa gut die Hälfte von dem was er sonst sei. «Es kommt auf das Wetter an», sagt er. Wenn die Sonne scheine, dann habe es in den Hallen nicht so viele Gäste. «Die Appenzeller selbst lassen sich unterschiedlich blicken. Kunden, wie Kollegen, kommen vorbei und sagen hallo.»

Just Schweiz AG

Beim Stand der Just läuft es gut. Bild: Elia Fagetti

Beim international tätigen Hersteller von Körperpflege- und Kosmetikprodukten aus Walzenhausen ist man zufrieden. Es laufe gut, sagt eine der Standbetreibenden. «Gestern lief es noch besser». Die Leute seien ganz locker und ohne Maske unterwegs. Die Situation scheint den Stand nicht so hart zu treffen, wie man annehmen könnte. Die Standbetreiberin könne aber nicht sagen, wie es im Vergleich zur letzten OLMA war. Aus dem Appenzellerland besuchen sie an diesem Morgen drei Leute.

Divario AG

Beim Stand von Divario ist nicht viel los. Bild: Elia Fagetti

Die beiden Damen am Stand des Fliegengitter-Fachgeschäfts sehen nicht so begeistert aus. Mirei Yagi meint: «Corona lässt grüssen». Im Vergleich zur vergangenen Olma kamen viel weniger Leute an ihren Stand. Ihre Vermutung liegt bei den Massnahmen. «Die Leute haben keine Lust darauf und bleiben der Messe fern». Es dauere viel zu lange bis man auf dem Gelände sei. Auf die Frage hin, ob viele Kunden aus dem Appenzellerland vorbeischauen, sagt sie: «Meine Kollegen kommen nicht an die Olma.» Es seien auch eher St.Galler unterwegs. Bis zum Montag waren nur fünf Leute aus dem Appenzellerland bei ihnen.

Appenzeller Käse

Daniel Diem führt den Stand von Appenzeller Käse. Bild: Elia Fagetti

Den Stand der Appenzeller Käse GmbH findet man neu im Aussenbereich. Daniel Diem, der den Stand für die Firma leitet, gibt Auskunft. «Wir sind das erste Mal an diesem Standort», meint Diem. Deswegen könne er keinen Vergleich zur vergangenen Messe machen. Doch die Stimmung sei gut. Er spricht auch die Testkosten an: «Laut der Olma werden die Testcenter nicht so stark benützt, wie angenommen». Für einen Montag sei die Kundenfrequenz aber nicht schlecht. Der Standbetreiber freut sich zudem viele bekannte Gesichter zu sehen.

Koch Möbelhandwerk AG

Inhaber Michael Koch freut sich über die guten Gespräche. Bild: Elia Fagetti

Inhaber Michael Koch steht vor seinem Stand und berät Kunden. Er sei zufrieden. Die Menschen seien gut drauf, es gebe viele interessante Gespräche, so der Firmeninhaber. «Es hat ein bisschen weniger Leute als sonst», meint Koch. Doch das liege unter anderem auch an der Halle 9. Sie habe eher weniger Besucher als andere Hallen. Die Einheimischen, die vorbeischauen, seien von der Anzahl ähnlich wie in anderen Jahren. Doch: «Es kommen aber Kunden aus der ganzen Schweiz zu uns.»