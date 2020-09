Umfrage bei Appenzeller Gemeinden zeigt: Eine regionale Finanzierung des Hallenbads Speicher ist eher unwahrscheinlich Nach der Zustimmung zur Sanierung des Hallenbades Buchen in Speicher am Sonntag, muss die Mittelländer Gemeinde künftig wohl ein jährliches Betriebsdefizit von bis zu 740'000 Franken verkraften. Doch warum beteiligen sich diejenigen Gemeinden nicht daran, welche das Buchen fürs Schulschwimmen regelmässig nutzen? Astrid Zysset/Alessia Pagani 28.09.2020, 16.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Speicherer Gemeinderat erarbeitet derzeit ein Vorprojekt zur Sanierung des Hallenbads Buchen. Ist diese umgesetzt, steigt das Betriebsdefizit pro Jahr auf 740'000 Franken. Bild: David Scarano

Am Sonntag konnte die Speicherer Stimmbevölkerung im Rahmen eines Grundsatzentscheids darüber befinden, ob das Hallenbad Buchen weiterbetrieben respektive saniert werden soll oder nicht. Rund 74 Prozent folgten der Empfehlung des Gemeinderats und stimmten der Vorlage zu. Das bedeutet: Grosses Aufatmen bei den zahlreichen Badegästen – und den Gemeinden, welche das «Buchen» für das Schulschwimmen nutzen. Nebst Speicher sind dies Wald, Bühler, Trogen und Grub.

Im Vorfeld der Abstimmung wurde das mögliche Betriebsdefizit, das nach der Sanierung auf 740'000 Franken pro Jahr ansteigen würde, von den Gegnern der Vorlage ins Feld geführt. Mit einem solch hohen Defizit könnte auch eine Steuererhöhung in den kommenden Jahren nicht ausgeschlossen werden, machte der Speicherer Gemeinderat im Edikt deutlich.

Regionale Finanzierung scheiterte bislang

Es drängt sich nun die Frage auf, ob die vier Gemeinden, welche das Hallenbad Buchen fürs Schulschwimmen regelmässig nutzen, das Defizit mittragen und so den Speicherer Gemeindehaushalt finanziell entlasten würden? Versuche einer regionalen Finanzierung scheiterten bislang. Wie Speichers Gemeindepräsident Paul König ausführt, haben sich die Ausserrhoder Gemeinden noch vor zwei Jahren gegen eine finanzielle Beteiligung ausgesprochen. Die Umfrage war Teil eines Projekts der Region Appenzellerland-St.Gallen-Bodensee. Grundlage war, dass in den kommenden Jahren mehrere Hallenbäder einen hohen Investitionsbedarf ausweisen werden. Zudem schreibt der Grossteil der Hallenbäder in der Region Defizite. Speicher hat eine Kostendeckung von 45 bis 50 Prozent.

Die Idee war, dass sämtliche Gemeinden in der Region einen Pro-Kopf-Beitrag in einen Fonds einzahlen. Die Gemeinden wollten dies jedoch nicht. Die Gründe für die Ablehnung seien vielfältig. König:

«Einige Gemeinden sagten, dass sie sich dies nicht leisten können, einige, dass sie andere Lasten wie etwa eine Dreifachturnhalle haben.»

Gemeinden zeigen sich verhalten

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin von Grub AR. Bild: pd

Doch wie sieht es heute aus? Wären die Gemeinden nun bereit, in die Taschen zu greifen und finanzielle Unterstützung zu leisten? Trogen möchte hierzu keine Stellung beziehen. Der Gemeinderat habe sich mit diesem Thema bisher nicht befasst, heisst es auf Anfrage. Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin von Grub, meint:

«Eine Mitfinanzierung eines jährlichen Defizits müsste ‹regional› geprüft werden.»

Ähnlich klingt es auch aus Bühler. Gemeindepräsident Jürg Engler verweist ebenfalls darauf, dass erst eruiert werden müsste, inwieweit hier ein Beitrag geleistet werden kann und welche Bedingungen daran geknüpft werden müssten.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin von Wald. Bild: pd

Ablehnend äussert sich hingegen die Gemeinde Wald. Gemeindepräsidentin Edith Beeler führt auf Anfrage hin aus, dass sie die Frage der Mittragens eines jährlichen Defizits zwar nicht abschliessend beantworten möchte. Aber:

«Eine Mitfinanzierung von anderen Gemeinden oder im speziellen von Wald, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Da wären Stiftungen eher Ansprechorgane.»