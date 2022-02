Wie die Parteien das Verkehrsproblem in Herisau beseitigen wollen

Umfahrung Herisau Nieschbergtunnel für die Appenzeller Bahnen? Wie die Parteien das Verkehrsproblem in Herisau lösen wollen Die Realisierung der Umfahrung Herisau rückt erneut in weite Ferne. Die Herisauer Parteien präsentieren indes konkrete Lösungsvorschläge für das Problem auf der Alpsteinstrasse. Ramona Koller Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Die Alpsteinstrasse in Herisau hat ein Verkehrsproblem. Nicht selten stehen auch Bus und Postauto im Stau. Bild: Viviana Troccoli

Der Autobahnzubringer zwischen Gossau und St.Gallen und damit die Umfahrung Herisau wurde vom Bundesrat erneut verschoben. Wann und ob die Projekte realisiert werden, ist unklar. Bei den Parteien in Herisau herrscht über den Entscheid grosse Enttäuschung, wie eine Umfrage bei den Präsidien der Ortsparteien zeigt. Man ist sich zudem einig, dass nur ein gemeinsames Auftreten zu einem Umdenken in Bern führen kann. Der Anschluss an die Autobahn sei überfällig.

Die FDP fordert etwa ein geeintes Vorgehen der Politikerinnen und Politiker aus den beiden Appenzeller Kantonen und aus der Stadt Gossau. Die EVP sieht insbesondere den Ausserrhoder Regierungsrat in der Pflicht, da die Kommunikation zwischen Bund und Kanton läuft. Man erwarte aber, dass der Regierungsrat seine Rückmeldung mit den betroffenen Gemeinden und Nachbarkantonen abspricht. Die SVP Herisau erwartet, dass sich die verantwortlichen Regierungen der Kantone Ausserrhoden, Innerrhoden und St.Gallen im Rahmen der Vernehmlassung unmissverständlich gegenüber Bundesbern äussern. Parteipräsident Christian Oertle sagt:

Christian Oertle, Präsiden SVP Herisau. Bild: pd

«Einen Schulterschluss erwarten wir auch von den Gemeinden Gossau, St.Gallen sowie Herisau, die sich bis anhin nur spärlich zu einem Autobahnzubringer Appenzellerland geäussert haben.»

Die EVP fordert ebenfalls eine geeinigte Rückmeldung, hält aber auch fest, dass die Bedeutung des Zubringers aus nationaler Sicht eher untergeordnet sei. Der Präsident der EVP AR, Mathias Steinhauer, schreibt:

Mathias Steinhauer, Präsident der EVP AR. Bild: pd

«Auch wenn wir damit einmal mehr hinten anstehen müssen: Das Appenzellerland ist eben nicht der Wirtschafts- und Tourismusmotor der Schweiz, der die Investition von 500 Millionen Franken einfach so rechtfertigen würde.»

Man könne nicht einerseits für einen schlanken Staat und möglichst wenig Abgaben und Steuern plädieren und trotzdem den vollen Service fordern.

Wirtschaftliche Entwicklung in Gefahr

Das Gewerbe seinerseits sieht die wirtschaftliche Entwicklung der Region in Gefahr. Diese würde durch den fehlenden Autobahnanschluss massiv gebremst. Auch die Teilung des Säge-Quartiers, in dem gut zehn Prozent der Einwohner des Kantons wohnen, durch die Alpsteinstrasse bleibe ein Problem. Auch hier wünscht man sich ein koordiniertes Vorgehen und dass Druck auf Bundesbern ausgeübt wird.

Auch die Mitte AR ist überzeugt, dass die Ostschweiz ein besseres Lobbying in Bern benötigt. Stefan Ries, Präsident der Mitte Hinterland AR:

Stefan Ries, Präsident die Mitte AR. Bild: pd

«Die Ostschweiz sollte konzentrierter und geeinter auftreten, die Appenzeller Vertreter in den nationalen Parlamenten die Interessen der Region gezielt vertreten.»

Die SP geht einen Schritt weiter und erklärt, dass über das Kerngebiet hinaus Mobilitätsmanagementmassnahmen von Kanton, Gemeinden und privaten Firmen zu entwickeln und umzusetzen sind. Peter Federer, Präsident der SP Herisau sagt:

Peter Federer, Präsident SP Herisau. Bild: pd

«Dies wird sich aber nicht von heute auf morgen alles umsetzen lassen. Die verpassten Chancen lassen sich nicht so leicht ausbügeln.»

Abwarten ist aus der Sicht der Parteien keine Option. Doch was sind ihre möglichen Lösungsansätze, um das Verkehrsproblem kurz- bis mittelfristig in den Griff zu bekommen?

Dass der Verkehr auf der Alpsteinstrasse insbesondere für die Einwohnerinnen und Einwohner des Säge-Quartiers eine grosse Belastung darstellt, ist unbestritten. Die Mitte ist der Meinung, dass die Verkehrssituation auf der Durchgangsstrasse aber nur beschränkt lokal beeinflusst werden könne. Die vom Bund seit Jahren zurückgestellten Projekte hätte die grösste Entlastung gebracht, ist man sich sicher.

Roman Wäspi von der Fraktion Gewerbe/PU wohnt seit seiner Kindheit im Säge-Quartier. Es sei immer viel versprochen und nur wenig umgesetzt worden. Er sagt:

Roman Wäspi, Gewerbe/PU. Bild: pd

«Tatsache ist und bleibt, das Quartier wird durch die Alpsteinstrasse in zwei Teile geteilt und die Lebensqualität sinkt mit jedem zusätzlichen Fahrzeug.»

Mit der Realisierung von Radstreifen sei man aus Sicht der FDP auf einem guten Weg. Auch verkehrsberuhigende Massnahmen könnten einen Teil zur Lösung des Verkehrsproblems beitragen. «Unser gutes ÖV-Netz mit Bahn oder Bus soll die Verkehrsströme in alle Richtungen abfedern», so Barbara Rüst, Präsidentin der FDP Herisau. Verkehrsberuhigende Massnahmen könnten eine gewisse Entlastung bieten, aber die sehr hohe Verkehrsbelastung der Alpsteinstrasse würden sie nicht lindern. Rüst fügt an:

Barbara Rüst, Präsidentin FDP Herisau. Bild: pd

«Die Alpsteinstrasse wird leider das Nadelöhr ins Hinterland oder Richtung Appenzell bleiben, solange keine Umfahrung realisiert werden kann.»

Vertreter der Mitte Hinterland AR haben im Einwohnerrat Herisau eine Interpellation eingereicht, mit der die Thematik Autobahnzubringer angegangen werden soll.

Seit dem Ausbau des Winklerstichs bestünden laut der EVP zwei grosse Probleme. Zum einen die Achse Alpsteinstrasse, welche eine Verbreiterung der Fahrbahn nicht zulässt. Faktisch ist es unmöglich ÖV, Langsamverkehr und Individualverkehr voneinander zu trennen. Zum anderen verunmöglichen die drei Bahnübergänge der Appenzeller Bahnen (AB) einen flüssigen Verkehr zwischen Waldstatt und dem Winklerstich. Wenn die Situation nachhaltig verbessert werden soll, werde man wohl nicht darum herum kommen, Strasse und Bahn zu entflechten und die Alpsteintrasse zu umfahren. Konkret würde dies aus Sicht der EVP eine AB-Unterführung an der St.Gallerstrasse und einen Nieschbergtunnel bedeuten. Gleichzeitig fragt Steinhauer: «Ob sich dies dann aber auch wirklich rechnet?»

Die SVP ihrerseits sieht die Knotenpunkte «Poststrasse» und «Bahnübergang Industriestrasse», die je nach Tages- und Jahreszeit die Autos bis weit nach Waldstatt stauen lassen, als Hauptprobleme. Als mögliche Alternative zum Autobahnzubringer nennt Parteipräsident Christian Oertle eine rasch realisierbare Kurz-Umfahrung dieser Engpässe.

Die SP sieht die Lösung in der Förderung des Langsamverkehrs. Das Sicherheitsgefühl für Velofahrerinnen und -fahrer auf den Hauptachsen von Herisau müsse verstärkt und vermehrt E-Bike-Abstellflächen geschaffen werden. Mit verlangsamtem Verkehr würde auch das Ein- und Abbiegen auf die Alpsteinstrasse erleichtert werden. Auch für den ÖV müssten Verbesserungen gesucht werden. Es könne nicht sein, dass Bus und Postauto im Stau stecken. Die EVP sieht hier ebenfalls Handlungsbedarf. Die Anschlüsse müssten insbesondere für den touristischen Verkehr attraktiver gestaltet werden.

Gleich hohe Belastung wie im Gotthardtunnel

Einzig der VCS Ortssektion Herisau begrüsst, dass der Bund Alternativen zur Umfahrung sucht. «Wir sind der Meinung, dass der Autobahnzubringer Appenzellerland mit der Umfahrung Herisau aus Kosten- und Klimagründen nicht mehr zeitgemäss ist», lässt die Ortssektion verlauten. Ganz anders klingt es beim TCS. Für Heinz Jucker, Präsident der Sektion Appenzell Ausserrhoden, beginnt das Problem bereits bei der Beurteilung durch den Bund:

Heinz Jucker, Präsident TCS AR. Bild: pd

«Die durchschnittliche Verkehrsbelastung ist etwa gleich hoch wie beim Gotthardtunnel und höher als bei der Transjurane. Dies alles wurde bei der Beurteilung durch den Bund nicht berücksichtigt und sogar negiert.»

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Varianten für die Verbesserung umfassend untersucht und geplant, beispielsweise der Einbau von Flüsterbelägen, Lärmschutzwänden, Passerellen und einer eigenen Busspur. Eine Entschärfung des Verkehrsproblems würden diese Massnahmen aus Sicht des TCS AR aber nicht bringen. «Infolge der sehr engen Verhältnisse im Bereich der Alpsteinstrasse sind Lösungsansätze auf diesem Strassenraum unmöglich», so Jucker. Eine Entlastung der Siedlungen und damit der Bevölkerung beidseits der Strasse sei nur durch eine Umfahrung möglich.

Etappierung als mögliche Lösung

Als neue Erkenntnis aus der heutigen Situation könnte sich der Vorstand des TCS AR eine Etappierung des vorliegenden Projekts vorstellen. Prioritär sei die Erstellung des Umfahrungstunnels vom Bahnübergang Wilen bis zur Mooshalde umzusetzen. In einer zweiten Etappe folgen der Zubringer ab der Autobahn A1 (Wachteneggtunnel) mit einer dringend nötigen Verkehrsentlastung von Gossau und die Weiterführung nach Appenzell. «Dieser Lösungsansatz ist finanziell erträglicher und könnte daher relativ schnell umgesetzt werden», sagt Jucker. Der Fokus auf eine Gesamtlösung des Zubringers Appenzellerland soll aber durch die Etappierung nicht verloren gehen.

Die Alpsteinstrasse könnte nach dem Bau des Tunnels zur verkehrsberuhigten Strasse umgebaut und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität der Anwohner massiv gesteigert werden.

Unabhängig von der Problematik auf der Alpsteinstrasse sei für die Förderung des Langsamverkehrs in Herisau die Schaffung von durchgehenden und sicheren Velowegen notwendig und dringlich. Der TCS AR ist sich der engen Platzverhältnisse aber bewusst. «In Nord-Südrichtung könnte ein separater Veloweg entlang der Appenzellerbahn eine direkte und sichere Route für den Veloverkehr darstellen», so Jucker.

