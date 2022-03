Flüchtlingsfrauen aus der Ukraine leben bei Teufner Familie

Ukrainekrise Zwei Ukrainische Flüchtlingsfrauen haben in Teufen ein Zuhause auf Zeit gefunden Ihre Mutter und ihren Hund musste Natascha in Kiew zurücklassen. Alleine machte sie sich dann auf den Weg nach Westen. Zusammen mit einer weiteren Ukrainerin hat sie in Teufen Zuflucht vor dem Krieg gefunden. Karin Erni Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Monia Walter Künzler, Marion Schmidgall und Cornel Mäder (hinten mit Sohn Florian) stellen den geflüchteten Frauen eine Unterkunft und Familienanschluss zur Verfügung.

Auf dem Tisch steht ein Blumenstrauss in den ukrainischen Nationalfarben. Gelbe Rosen, umhüllt von einem blauen Band. «Gestern hatte Natascha Geburtstag», sagt Marion Schmidgall. Sie und ihr Mann Cornel Mäder haben die gehbehinderte Ukrainerin bei sich zu Hause in Teufen aufgenommen. Die 40-Jährige gehört zu den 120 Geflüchteten, die auf Initiative von Diakon Stefan Staub von der katholischen Pfarrei mit einem Car von der Ukraine in die Schweiz geholt wurden.

Sinnvolle Beschäftigung gefunden

Natascha hat ihre Mutter und ihren Hund in Kiew zurückgelassen und sich allein auf den Weg in den Westen gemacht. Auf der Flucht hat sie die 58-jährige Ludmilla kennen gelernt. Sie half ihr, Treppen und andere Hindernisse zu überwinden. Zusammen fanden die beiden Frauen den Weg in die Schweiz. Ludmilla wohnt nun im Nachbarhaus bei Monia Walter Künzler. «Mein Mann ist im Pflegeheim und daher bin ich froh, etwas Sinnvolles tun zu können», sagt diese.

«Die Situation in der Ukraine ist für uns alle sehr emotional und aufwühlend. Unser Taschentuchverbrauch ist hoch.»

In stundenlanger Knochenarbeit hat sie aus Granitplatten eigenhändig einen Verbindungsweg zwischen den Grundstücken gebaut, damit Natascha mit dem Rollstuhl zwischen den Häusern hin und her fahren und den Treppenlift benutzen kann, denn das steile Gelände kann sie allein nicht bezwingen.

Verständigung mit Übersetzungs-App

Marion Schmidgall und Cornel Mäder sind die ehemaligen Wirtsleute des Restaurants Blume in Teufen. Sie sind sich Betrieb und Gäste gewöhnt. Die aktuelle Situation stellt sie aber vor ganz neue Herausforderungen, denn die beiden Frauen sprechen weder Deutsch noch Englisch. Die Kommunikation mit den Gastgebern funktioniert via Übersetzungsapp. «Das klappt recht gut. Manchmal gibt es aber durch Übersetzungsfehler auch lustige Missverständnisse», sagt Schmidgall und lacht. «Es braucht etwas Geduld von beiden Seiten.» Während des Gesprächs ertönt ein Handy. Aufgeregt holt Ludmilla das Gerät im Nebenraum, spricht schnell ein paar Worte hinein und kommt wieder zurück an den Tisch. «Immer abends um diese Zeit melden sich die Verwandten aus der Ukraine», erklärt Schmidgall. Heute müssen sie wegen des Pressebesuchs auf später vertröstet werden.

Die beiden Frauen sollen so schnell wie möglich selbstständig werden, sagt Marion Schmidgall. «Die Ukrainerfamilien haben vom Ostwindverbund ein 3-Zonen-Ticket bekommen.» Nun können sie selbstständig in die Stadt fahren oder sonst etwas unternehmen. Die Pfarrei organisiert regelmässig Ausflüge und Treffen für die Flüchtlinge. Auch im Haus gebe es immer etwas zu tun, sagt die Gastgeberin.

«Die beiden Frauen kochen sehr gerne. Als Erstes haben sie uns einen Borschtsch, eine traditionelle Randensuppe mit Weisskohl, zubereitet.»

Finanziell wurden die Geflüchteten sofort von der Gemeinde mit einem Betrag unterstützt. Sobald sie den offiziellen S-Status erlangt haben, erhalten sie Finanzhilfe vom Bund. Auch eine Beschäftigung dürfen sie dann annehmen, erklärt Schmidgall. «Das ist sehr wichtig, damit sie wieder eine Tagesstruktur und etwas Ablenkung haben.» Es gebe innerhalb der Gemeinde bereits mehrere Stellenangebote. Auch Deutschkurse seien in Vorbereitung.

Eigene Probleme relativieren sich

Sowohl Geflüchtete, wie die vielen freiwilligen Helfenden und Gastfamilien, sind in Whatsapp-Gruppen organisiert. «Dieser Austausch ist für sie extrem wichtig und gibt ihnen eine gewisse Geborgenheit und Halt», sagt die Gastgeberin. «Für uns Helfende dient er dem Erfahrungsaustausch – wir lernen derzeit alle sehr viel.» Das Zusammenleben mit fremden Menschen sei zuweilen anstrengend, so die Teufnerin. «Aber es kommt sehr viel Dankbarkeit zurück, das wiegt es auf. Die eigenen Probleme werden dabei sehr klein. Wir fragen uns immer wieder. Wie wäre es, wenn uns so etwas passieren würde? Was würden wir uns wünschen?»

Die Hilfsbereitschaft gegenüber den Kriegsflüchtlingen sei allgemein sehr gross, sagt Schmidgall. «Das ist einerseits, weil es sich um besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder handelt. Die Ukrainerinnen stehen uns aber auch kulturell sehr nahe. Sie sind tief im christlichen Glauben verwurzelt.»

Gute ärztliche Versorgung

In Teufen habe sich schnell ein grosses Netzwerk an Helfern gebildet, erzählt Schmidgall. «Darunter sind viele Fachleute wie Ärzte, Zahnärzte oder Hebammen». Einige der Geflüchteten hätten medizinische Hilfe nötig. Einem Kind mussten unter Narkose die Zähne operiert werden, da sonst ein bleibender Schaden resultiert hätte. Ein Orthopäde wird nächste Woche auch Natascha untersuchen, ob allenfalls durch eine Operation eine Heilung ihrer Lähmung, die durch einen Autounfall verursacht wurde, möglich ist.

Das Schwierigste für die Frauen ist die Ungewissheit, wie lange sie in der Schweiz bleiben müssen. Ihr Ziel sei es, so schnell wie möglich wieder in die Ukraine zurückzukehren, sagt Schmidgall.

«Doch wir sind skeptisch, dass dies so bald möglich sein wird. Es kommt wohl eher noch schlimmer. Wir befinden uns im Moment in einem Marathon, nicht in einem Sprint.»

