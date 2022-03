Huber Fenster holt Menschen aus der Ukraine nach Herisau

Ukrainekrieg «Wir müssen den Menschen in dieser unfassbaren Situation helfen» – Herisauer Unternehmerfamilie holt Frauen und Kinder aus der Ukraine in die Schweiz Eine Tochtergesellschaft des Herisauer Familienunternehmens Huber Fenster AG befindet sich in Iwaniw im Kriegsgebiet . Angehörige von ukrainischen Mitarbeitern und Dorfbewohner wurden nun nach Herisau geholt. Mea McGhee Jetzt kommentieren 03.03.2022, 19.00 Uhr

Sebastian Huber (hinten links), Verwaltungsratspräsident Martin Huber und CEO Pascal Huber (3. und 4. hinten links) mit zwei Helfern sowie Svetlana Kaiser (rote Jacke), Mitarbeiterin Divario Herisau, mit einem Teil der Frauen und Kinder aus Iwaniw. Bild: PD

Personentransporte von Polen in die Schweiz organisieren, Wohnungen zur Verfügung stellen, Absprachen mit dem Gemeindepräsidenten, ein Spendenkonto einrichten, Medienanfragen beantworten: Martin Huber, Verwaltungsratspräsident und Seniorchef der Huber Fenster AG, widmet sich dieser Tage bislang Unvorstellbarem. Er sagt:

Martin Huber, Verwaltungsratspräsident der Huber Fenster AG. Bild: Mea McGhee

«Wir tun alles, was in unseren Möglichkeiten steht, um unsere ukrainischen Freunde, ihre Familien und deren Bekannte zu unterstützen. Wir hoffen auf deren Unversehrtheit und ein schnellstmögliches Ende der Kriegshandlungen.»

Die Solidarität des Verwaltungsratspräsidenten ist so gross, dass er nun zusätzlich zum Russischen Ukrainisch lernt, um mit seinen Mitarbeitern zu kommunizieren.

Munitionsdepot in unmittelbarer Nähe der Tochterfirma wurde angegriffen

Zum Herisauer Unternehmen gehört die Divario GmbH in der Ukraine. Der Produktionsstandort mit 45 Mitarbeitern befindet sich in Iwaniw, rund vier Autostunden südwestlich der Ukrainischen Hauptstadt Kiew gelegen. Nur zwölf Kilometer vom Dorf mit 4500 Einwohnern entfernt befindet sich ein wichtiges Munitionsdepot der ukrainischen Armee. Dieses wurde am 24. Februar durch russische Flugwaffen angegriffen. «Es gab Verletzte und Todesopfer in Iwaniw», sagt Martin Huber, sichtlich betroffen. Angegriffen wurde auch die rund 100 Kilometer entfernte Stadt Schytomyr.

Zu helfen ist für den Herisauer und seine Familie aufgrund der unfassbaren Geschehnisse in der Ukraine eine Selbstverständlichkeit. Bereits Ende letzter Woche trafen 14 Angehörige von Mitarbeitern der Divario GmbH und Dorfbewohner in Herisau ein. Die Frauen und Kinder konnten von Iwaniw mit Privatfahrzeugen und die letzten 20 Kilometer zu Fuss nach Polen gelangen und wurden dort mit Kleinbussen abgeholt. Nun sind sie in Wohnungen des Unternehmens in Herisau untergebracht.

Spendenkonto eingerichtet

Am Donnerstagmittag sind erneut drei Männer in Herisau Richtung Polen losgefahren, um weitere 10 bis 12 Dorfbewohner abzuholen. Viel mehr als die Kleider am Leib und eine Zahnbürste werden sie nicht dabei haben, wenn sie in Herisau ankommen.

Unterstützung gibt es auch von Mitarbeitenden von Fenster Huber und Divario Herisau. Sie haben Kleider und Gebrauchsgegenstände gespendet. Das Ganze nehme aber immer grössere Dimensionen an, sagt Martin Huber. Um ein Spendenkonto (CH44 8080 8004 3489 6298 1) eröffnen zu können, hat er kurzerhand die einfache Gesellschaft «Ukraine Hilfe» gegründet. Geldspenden wären willkommen, um die Flüchtlinge mit dem Nötigsten versorgen zu können, sagt er. Sachspenden würden durch grössere Organisationen gesammelt, diese auch noch zu handeln, wäre für das Familienunternehmen logistisch zu aufwendig.

Grillanlass organisiert

Die Menschen berichten von chaotischen Zuständen und seien erleichtert hier zu sein, erzählt Martin Huber.

«Man spürt aber auch ihre grosse Sorge um ihre Männer, Söhne und Brüder, die aufgrund der Mobilmachung in der Ukraine bleiben müssen.»

Nach Absprache mit Herisaus Einwohneramt haben sich vier Ukrainerinnen, die in Herisau leben, bei Martin Huber gemeldet. Sie wollen den Geflüchteten helfen, sich im Dorf zurechtzufinden, ist doch nebst der Sprache auch die Schrift eine andere. Für Samstag ist zudem ein Grillanlass geplant, damit sich die Leute kennen lernen und austauschen können.

Drei Männer über 60 bewachen Fabrik

In der Region von Iwaniw werden seit vielen Jahren Eichenwälder kultiviert. Die Divario GmbH fertigt Fensterkanteln aus diesem Holz. Während diese in den Produktionshallen in Herisau weiter verarbeitet werden, ist unklar, wie es in Iwaniw weitergeht. Martin Huber sagte diese Woche gegenüber «Leader», dem Ostschweizer Wirtschaftsportal: «95 Prozent der Männer sind zwischen 18 und 60 und dürfen das Land nicht verlassen. Einige sind eingezogen worden.» Zurzeit würden drei Mitarbeitende die Stellung halten.

Im Produktionsbetrieb der Huber Fenster in Herisau werden Teile von Türrahmen aus Eichenholz für den Hauptbahnhof Zürich lackiert. Bild: Mea McGhee

Ebenfalls drei Ukrainer befinden sich aktuell in Herisau, denn es hat Tradition, dass die Mitarbeitenden Praktika bei Huber Fenster absolvieren. «Diese interne Ausbildung trägt wesentlich zur Qualität unserer Produkte bei», sagt Martin Huber. Vorerst würden sie in Herisau bleiben, auch wenn das Gewissen sie plage, weil sie ihre Landsleute nicht in der Heimat unterstützen.

Familie der Deutschlehrerin in Kiew

Die Praktikanten in Herisau besuchen wöchentlich durch das Unternehmen organisierten Deutschunterricht. Ob Mutter und Schwester der Deutschlehrerin aus Kiew flüchten konnten, sei momentan unklar, sagt Martin Huber. Noch funktionieren die Telefonleitungen. Einer Vorahnung folgend, habe er in Frankfurt vor Kriegsausbruch noch zwei Satellitentelefone organisiert. Auch mit Hilfe von Sergej Medvedchuk, Direktor der Divario GmbH, der sich bei Kriegsausbruch in der Schweiz befand, hält Martin Huber Kontakt nach Iwaniw. Er sagt: «Ich gehe davon aus, dass weitere Menschen flüchten werden. Wir möchten auch diese aufnehmen.» Zudem hofft er, dass demnächst die staatliche Hilfe greifen wird.

Belegschaft der Divario GmbH. Bild: PD

Auf der Website der Divario GmbH steht derweil wie ein Mahnmal: «Unser Betrieb ist aufgrund der aktuellen, unfassbaren Geschehnisse im Land geschlossen. Von einem Tag auf den anderen sehen wir uns inmitten von Kriegshandlungen in der Ukraine und dem möglichen Einzug unserer Mitarbeiter ins Militär. Wir hoffen auf deren Unversehrtheit und ein schnellstmögliches Ende der Kriegshandlungen.»

Drittgrösster Eichenbestand Europas Die Divario GmbH unterstützt den Forst in Winnyzja. Dort werden Eichen gezüchtet und anschliessend in Baumschulen im Wald angepflanzt. 2020 wurden gemäss Firmenangaben 25'000 Eichen von 400'000 der Stadt gepflanzt. Der Waldanteil von Eiche liegt in der Ukraine bei knapp einem Viertel, das ist die drittgrösste Fläche in Europa. In der Region Winnyzja liegt der Anteil sogar bei fast 70 Prozent.

