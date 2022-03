Täglich bis zu zehn neue Geflüchtete in Ausserrhoden

Ukrainekrieg Täglich bis zu zehn neue Geflüchtete in Appenzell Ausserrhoden: Dem Kanton drohen geeignete Unterkunftsplätze auszugehen Um den Schutzstatus S zu erhalten, müssen sich Geflüchtete aus der Ukraine in einem Bundesasylzentrum registrieren. Doch diese sind am Anschlag. Das hat Folgen auch für den Kanton Appenzell Ausserrhoden David Scarano Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Flüchtlinge aus der Ukraine warten auf die Registrierung im Bundesasylzentrum in Zürich. Bild: Keystone/Michael Buholzer

Die humanitäre Katastrophe als Folge des Ukrainekrieges hält an. Bereits sind rund drei Millionen Menschen gemäss Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR aus dem angegriffenen Land geflohenen. Tausende haben bislang die Schweiz erreicht. Das Staatssekretariat für Migration SEM rechnet mit bis zu 50’000 Geflüchteten je nach Kriegsverlauf.

Sozialdirektor Yves Noël Balmer Bild: Michel Canonica

Nach Angaben von Sozialdirektor Yves Noël Balmer haben stand Freitag bislang rund 300 Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz in Appenzell Ausserrhoden gefunden. Er sagt:

«Im Moment haben wir ausreichend Unterkünfte. Doch der Blick in die Zukunft bereitet etwas Sorge.»

Der Bund verteilt die Geflüchteten nach einem gesetzlich definierten Schlüssel an die Kantone. Dieser richtet sich nach dem Anteil an der Gesamtbevölkerung. Für Ausserrhoden beträgt die Quote rund 0,6 Prozent, das sind umgerechnet 300 Personen. Der Kanton hätte sein Soll also bereits erfüllt, sagt Balmer. Doch Appenzell Ausserrhoden erhält derzeit pro Tag zwischen sechs und zehn neue Flüchtlinge zugeteilt.

Regierung in Bundesasylzentren zwingend

Ein Problem ortet der Sozialdirektor bei den überlasteten Bundesasylzentren. In der Schweiz gibt es deren sechs, am nächsten zum Appenzellerland befindet sich jenes in Altstätten.

In der Ukrainekrise sind die Zentren vermehrt in den Fokus gerückt. Denn viele Geflüchtete haben Unterkunft bei Privaten gefunden. Doch nur wer sich offiziell in einer der zentralen Anlaufstellen registrieren hat lassen, erhält den Schutzstatus S. Ansonsten gelten die Flüchtlinge als Touristen und müssten das Land nach 90 Tagen verlassen.

Die Überlastung erschwert allerdings die Registrierung. Eine Anmeldung ist erwünscht, doch die Wartefrist beträgt nach Angaben des Kantons derzeit rund zwei Wochen.

Verschiedene Szenarien werden geprüft

Die verzögerte offizielle Anmeldung führt laut Balmer dazu, dass die aktuellen Zahlen geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer in Ausserrhoden nicht mit dem tatsächlichen Bestand übereinstimmen. Das heisst, dem Kanton könnten dadurch mehr Schutzbedürftige zugewiesen werden, als er Kapazitäten hat. Balmer sagt: «Hält der Zuweisungstrend an, wird die Herausforderung sehr gross, Unterbringungsmöglichkeiten in geeigneter Qualität bereitzustellen.» Was passiert, wenn der Kanton seine Kapazitätsgrenzen erreicht, ist Gegenstand der Abklärungen. Man bereite sich auf verschiedene Szenarien vor, sagt Balmer.

Das SEM hat auf die aktuelle Situation in den Bundesasylzentren reagiert. Um die Registrierung zu erleichtern, hat das Staatssekretariat nun eine Online-Anmeldung eingerichtet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen