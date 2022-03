Kinderdorf Pestalozzi: Ruhe für Geflüchtete, nicht Integration

Ukrainekrieg Kinderdorf Pestalozzi: Ein Ruheort für Geflüchtete Seit gut zwei Wochen leben ukrainische Geflüchtete im Kinderdorf Pestalozzi in Trogen. Hier sollen sie zur Ruhe kommen. Die Integration der Menschen steht im Hintergrund, denn die meisten wollen zurück in ihre Heimat. Selina Schmid 22.03.2022, 12.00 Uhr

Die Ukrainerinnen und Ukrainer im Kinderdorf Pestalozzi wollen zurück in ihre Heimat. Bild: Keystone

Das Kinderdorf Pestalozzi ist in den vergangenen zwei Wochen zur Unterkunft geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer geworden. Es ist eine durchmischte Gruppe aus Müttern mit kleinen Kindern, Schwangeren und Rentnern, die Zuflucht in Trogen gefunden hat. Zurzeit leben 146 Kriegsvertriebene in den Häusern des Kinderdorfs.

Medien sind zurzeit keine willkommen, denn seit der Ankunft der Geflüchteten wurde viel berichtet. Jetzt wolle man sie zur Ruhe kommen lassen. Martin Bachofner, Geschäftsführer des Kinderdorfs, sagt am Telefon: «Wir sind eine erste Anlaufstelle, die Menschen Schutz und ein Dach über dem Kopf anbietet. Sie sollen sich hier ausruhen und sammeln können und erste Hilfestellung bekommen.» Wie lange sie bleiben, ist unklar.

Alltägliches gibt Ruhe und Struktur

Das Kinderdorf Pestalozzi ist eigentlich keine Unterkunft für Geflüchtete. Zuletzt hatte man in den 50er- und 60er-Jahren Waisenkinder aus Tibet aufgenommen. Die Stiftung macht vor allem pädagogische Bildungsarbeit und setzt sich in der Schweiz und im Ausland für die Entwicklungszusammenarbeit und Chancengleichheit ein, unter anderem in Moldawien. Martin Bachofner sagt: «Durch unsere Erfahrung konnten wir so schnell helfen.»

Martin Bachofner, Geschäftsführer des Kinderdorfs Pestalozzi Bild: Felicitas Markoff

Die Mitarbeitenden des Kinderdorfs konzentrieren sich darauf, den Menschen eine Alltagsstruktur zu bieten. Das soll helfen, zur Ruhe zu kommen, so Bachofner. Die Geflüchteten sind im Kinderdorf in verschiedenen Häusern untergebracht, meist innerhalb der existierenden Familie. Es gebe zwar ein Essensangebot, aber Bachofner sagt: «Viele wollen selbst kochen oder putzen, wie sie es zu Hause auch tun würden. Würden wir ihnen das nehmen, nähmen wir ihnen auch die Selbstbestimmung und Struktur.»

Hier bündeln sich die vielen Initiativen der Region: Partner aus der Medizin, aus der Modebranche, aus dem Detailhandel oder aus der Lebensmittelindustrie arbeiten mit dem Kinderdorf zusammen. Mit Organisatoren privater Unterkünfte organisiere man beispielsweise Ausflüge oder andere Events. Martin Bachofner sagt: «Es ist insgesamt ein breites Spektrum, welches uns ermöglicht, dass sich unser Team auf das Wesentliche konzentrieren kann.»

Die Pädagoginnen und Pädagogen des Kinderdorfs Pestalozzi öffnen täglich die Schule, um die 64 Kinder und Jugendlichen zu beschäftigen. Es sei wie eine Kita: Sie können gemeinsam spielen, malen oder singen. Manche Kinder und Jugendliche hätten nach wie vor Schule, welche online durch eine ukrainische Lehrperson unterrichtet wird. Bachofner sagt: «Das ist manchmal ein seltsames Bild, denn manche Kinder sind aus dem Bunker zugeschaltet.»

Die meisten möchten wieder nach Hause

Die Integration der Geflüchteten steht vorerst im Hintergrund. Bachofner sagt: «Alle, die ich kennen gelernt habe, hoffen, dass sie bald zurück in die Ukraine reisen können.» Auch darum hoffe er auf ein rasches Ende des Kriegs. Man sei mit dem Kanton in Absprache, inwiefern das Kinderdorf mittels Integrationsprogrammen und Sprachkursen unterstützen kann, doch noch sei dies Zukunftsmusik.

Auch sieht er die Integration von Geflüchteten nicht als Aufgabe des Kinderdorfs. «Unsere Kompetenz ist im Bereich der Bildung, nicht im Umgang mit Geflüchteten. In den letzten Wochen haben wir unseren Schulbetrieb eingestellt, was fürs Erste geht, aber nicht für immer.» Man hoffe, Mitte Jahr Teile des Normalbetriebs wieder aufzunehmen, parallel zur Unterbringung der Kriegsvertriebenen.

Für eine gelungene Integration und Inklusion von Geflüchteten sei der Kontakt zur ansässigen Bevölkerung zentral. Schon die Lage des Kinderdorfs sei dafür ungeeignet, so Bachofner.

Bachofner sagt, ein grosser Schritt wurde geschafft, indem man die Geflüchteten beim Behördengang unterstützte. Die Geflüchteten müssen sich behördlich beim Bundesasylzentrum in Altstätten registrieren, um länger als drei Monate bleiben und Hilfeleistungen beziehen zu können. «Damit es für das Bundesasylzentrum und für die Geflüchteten einfacher ist, haben wir die Anträge in Trogen ausfüllen lassen und werden sie gesammelt nach Altstätten bringen.» Dies sei aufwendig, auch weil immer wieder Geflüchtete dazukommen oder weiterreisen.