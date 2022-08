So reagieren die Hallenbäder und Skilifte auf den Strommangel

Ukrainekrieg «Eine Schliessung wäre das schlimmste Szenario»: Hallenbäder und Skiliftbetreiber im Appenzellerland bereiten sich auf Strom-Mangellage vor Sollte der Strom im Winter knapp werden, hätte das Auswirkungen auf die Freizeitbetriebe. Hallenbäder und Skilifte wären davon betroffen. Doch wie gehen diese damit um? Astrid Zysset/Jesko Calderara Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schwimmen im Hallenbad: Ist der Strom in diesem Winter knapp, könnte gar eine Schliessung der Bäder drohen. Bild: Tobias Garcia

Der Plan sieht vor, dass bei einer Strommangellage nicht zwingend benötigte Geräte und Anlagen abgeschaltet oder zumindest eingeschränkt würden. Nachfolgend würden Kontingentierungen bei Grossverteilern zum Zuge kommen, oder sogar das Netz für einige Stunden abgeschaltet werden. Zu den nicht zwingend benötigten Anlagen gehören unter anderem Saunen, Hallenbäder und Skilifte.

Trotz der Transporteinschränkungen für russisches Gas ist die Erdgasversorgung in der Schweiz gemäss Bund stabil und sichergestellt. Auch Strom ist ausreichend vorhanden. Zumindest aktuell noch. Der Bund hat einen Massnahmenplan verabschiedet, der insbesondere in den kommenden Wintermonaten zum Zuge kommen könnte.

Eine Schliessung als letzter Ausweg

Im Sportzentrum Herisau mache man sich gemäss Kathrin Weber, Abteilungsleiterin Sport, schon länger Gedanken darüber, was eine allfällige Kontingentierung des Stroms für den Betrieb bedeutet. Noch sind die konkreten Massnahmen aber nicht definiert. Es stehen erst mögliche Optionen im Raum.

Kathrin Weber, Abteilungsleiterin Sport, Sportzentrum Herisau. Bild: Di Cristo & Ruggiero

«Eine Schliessung des Sportzentrums wäre das schlimmste Szenario. Das wollen wir verhindern», so Weber. In erster Linie würden wohl die Duschtemperaturen gesenkt, der Saunabereich eingeschränkt und das Thermobecken geschlossen werden. Eine Anpassung der Öffnungszeiten wäre der zweite mögliche Schritt, um den Stromverbrauch zu senken. Wenn auch das nicht ausreicht, würde dann noch die vorübergehende Schliessung anstehen. Dass es so weit kommt, davon geht die Abteilungsleiterin Sport aber aktuell nicht aus. Und wie sieht es mit der Eishalle aus? Jene soll gemäss Weber uneingeschränkt zugänglich bleiben. Die Abwärme der Eishalle wird nämlich genutzt, um den Energieverbrauch im Hallenbad zu senken.

Noch keine Massnahmenpläne vorhanden

Noch ist bei vielen Institutionen und Freizeitbetrieben offen, wie sie der möglichen Stromkontingentierung begegnen wollen. Im neu eröffneten Hallenbad Appenzell gibt es bislang ebenfalls keinen Massnahmenplan. Dieser wird von der Regierung erst noch erarbeitet und umfasst im Sinne einer kantonalen Strategie wohl auch andere Einrichtungen in Innerrhoden. Wann der Plan vorliegen wird, ist unklar. Sicher aber ist: Das Hallenbad Appenzell verfügt zwar über eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Doch diese reicht für die Eigenversorgung während der Wintermonate nicht aus. Auch im Appenzeller Heilbad ist ungewiss, wie der Betrieb in der kälteren Jahreszeit vonstatten geht; allfällige Massnahmen werden erst an der kommenden Geschäftsleitungssitzung erörtert.

Das Hallenbad in Gais ist der Klinik angeschlossen und wird mehrheitlich zu Therapiezwecken genutzt. Von der Stromkontingentierung könnte es also ausgeschlossen sein. Und auch Speicher kommt wohl um Notfallmassnahmen rum. Aufgrund von Sanierungsarbeiten ist die Schliessung des dortigen Hallenbads spätestens auf Dezember vorgesehen.

Auch Skilifte sind betroffen

Auswirkungen könnte ein Strommangel auch auf die Skigebiete haben. Gemäss dem Notfallplan der Ostral könnten ihnen wie den Hallenbädern Verbrauchseinschränkungen drohen. Die Betreiber der Skilifte im Appenzellerland haben sich mit einem solchen Worst-Case-Szenario noch nicht auseinandergesetzt. «Bis jetzt war für uns die potenzielle Rationierung des Stroms für unseren Lift kein Thema», sagt Christof Chapuis, Verwaltungsratspräsident des Skilifts Vögelinsegg. Er empfände es als sehr schade, wenn trotz Schnee die Gäste nicht den Hang hinauf befördern werden könnten. «Wir sind uns aber auch bewusst, dass ein Skilift von der Systemrelevanz her nicht zuoberst auf der Liste der Energieversorger steht.» Nach Ansicht von Chapuis ist dies grundsätzlich auch richtig. Da der Skilift in Speicher mit tiefen Fixkosten arbeitet, wäre eine Saison mit Einschränkungen nach eigenen Angaben verkraftbar. Aus diesem Grund könnte man nicht in die Energieherstellung beim Lift, etwa in eine Fotovoltaikanlage, investieren, sagt Chapuis.

Kantonaler Führungsstab eingerichtet

Sollte es im kommenden Winter Schwierigkeiten bei der Stromversorgung geben, sieht Ostral-Chef Lukas Küng auch die Kantone in der Verantwortung, wie er unlängst in der NZZ erklärte. Sie müssten beispielsweise überprüfen, ob Kontingentierungen beim Strom eingehalten werden und wären bei einer temporären Netzabschaltung gefordert. In Ausserrhoden hat der Stabschef Kantonaler Führungsstab (KFS), Marc Rüdin, im Frühsommer den KFS-Fachstab «Energie und Versorgung 22» einberufen. Die Lage werde laufend angepasst beurteilt und es bestehe ein enger Kontakt zu den Fachstellen beim Bund, sagt Georg Amstutz, Leiter des Kommunikationsdienstes. Vor einem Jahr habe man abgesehen davon im Hinblick auf das Szenario Strommangel zwischen allen Führungsstäben im Kanton eine autarke, stromunabhängige Daten- und Kommunikationsplattform eingerichtet und eingeübt.

Grundsätzlich jedoch würde der Bund mögliche Einschränkungen erlassen. Gemäss Amstutz wird sich der Kanton in einem solchen Fall wohl auf mögliche Folgen, etwa bei der Kommunikation und der Sicherheit, konzentrieren müssen. Dies vor allem für die wenigen wirklich kritischen Infrastrukturen. In erster Linie müssten aber Firmen, Private und Institutionen schon heute eigenverantwortlich und vorausschauend denken und handeln, gibt Amstutz zu bedenken. «Kommt es zu einer Strommangellage, kann der Kanton keinen zusätzlichen Strom herbeizaubern und wird die Einschränkungen, wie vom Bund beschlossen, mittragen müssen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen