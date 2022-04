Parallelen zum Krieg «Wir sind froh, dass wir unser Können nie konkret beweisen mussten»: Hans-Paul Candrian erinnert sich an seine Tätigkeit im Kommandobunker in Schlatt-Haslen Hans-Paul Candrian war Angehöriger des letzten Brigadestabs, der im Kommandobunker der Grenzbrigade 8 in Schlatt-Haslen diente. Der ehemalige Unterstabsoffizier Front erzählt, wie es war, als in der Schweiz täglich Verteidigungsszenarien erarbeitet werden mussten. Ramona Koller Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

In diesem kleinen Waldstück befindet sich der ehemalige Kommandobunker der Grenzbrigade 8. Bild: festung.ch

Von der Strasse aus führt nur ein Feldweg durch den Wald zum ehemaligen Kommandobunker der Grenzbrigade 8. Wo heute ein Museum an vergangene Zeiten erinnert, dienten bis 1994 die Angehörigen des Stabs der Grenzbrigade 8. Hier in Haslen wurden von den 60er- bis in die 90er-Jahre regelmässig Taktiken für den Verteidigungsfall erprobt – einen Angriff auf die Schweiz. Befehligt wurde vom Kommandobunker aus früher auch die Festung in St.Margrethen. Beide Einrichtungen sind heute als Museum für die Öffentlichkeit zugänglich.

Der heute 76-jährige Hans-Paul Candrian war im letzten aktiven Brigadestab Unterstabschef Front. Der Brigaderaum reichte von der Steinachmündung in den Bodensee bis zur Mündung des Rheins und von Buchs durch das Rheintal bis zur Sperre Starkenbach im Toggenburg. Vom Einsatzgebiet ausgenommen war die Stadt St.Gallen.

Candrian blickt aktuell mit grossem Interesse auf das Geschehen in der Ukraine. «Wir haben uns damals auf ganz ähnliche Situationen vorbereitet», so Candrian. Im Museum im Kommandobunker Kästlis in Haslen, wie die offizielle Bezeichnung der Immobilie ist, kann man heute noch sehen, wie Candrian und seine Kameraden früher gearbeitet haben.

Zug um Zug

Er, der Unterstabschef Front, sowie weitere Stabsangehörige haben jeweils verschiedene Reaktionen auf eine mögliche Aktion eines Aggressors oder eines Feindes erarbeitet und dem Brigadekommandant mögliche Lösungen präsentiert. Candrian erinnert sich:

«Es war wie Schach spielen. Im Idealfall war man dem Gegner immer einen Zug voraus.»

Im Museum im ehemaligen Kommandobunker der Grenzbrigade 8 in Haslen wird heute der Alltag in den 90er-Jahren dargestellt. Rechts bei der Karte steht der Unterstabschef Front alias Hans-Paul Candrian. Bild: Karin Erni

Candrian sieht einige Parallelen zwischen dem, was damals in Taktikkursen erarbeitet wurde und dem, was heute in der Ukraine geschieht. Man könne Kiew von der Angriff- und Verteidigungssituation her ein wenig mit der Schweiz vergleichen. «Die Schweiz hatte nie einen Angriff von den Österreichern zu befürchten. Als mögliche Aggressoren betrachteten wir Länder, die weiter im Osten lagen», so Candrian. Der Feind hätte also, bis er an der Schweizer Grenze gestanden wäre, bereits mehrere Länder durchqueren müssen. Ähnlich sehe es aktuell in der Ukraine aus. «Bis der Feind am Ziel, also in Kiew, angelangt ist, hat er bereits viel verloren: Manneskraft, Proviant, Munition als auch einen Teil seiner Motivation», so Candrian.

Parallelen zwischen der Ukraine und der Schweiz

Hans-Paul Candrian war in den 90er-Jahren Unterstabschef Front in der Grenzbrigade 8. Bild: rak

Man habe sich damals in den 90ern auf ähnliche Situationen vorbereitet wie die, in welcher sich die Ukraine aktuell befindet. Die theoretischen Verteidigungsszenarien sind jedoch nie in Kraft getreten. Candrian sagt:

«Wir sind froh, dass wir unser Können nie konkret beweisen mussten. Auch wenn wir heute wissen, wir hätten wohl bestanden.»

Der Einsatzraum der Grenzbrigade 8 habe sich topografisch gut für die Verteidigung geeignet. Viele enge Gassen und Brücken hätten es einfach gemacht, dem Feind den Weg abzuschneiden. Alle Rheinbrücken seien für eine allfällige Sprengung vorbereitet gewesen und Waffen und Fahrzeuge so positioniert, das man schnell hätte reagieren können. Die Ukraine hingegen verfügt nicht über technisch hochstehende Waffen und Fahrzeuge. «Das wenige, schlechte Material gleichen sie mit einer unglaublichen Widerstandskraft aus. Der Wille der ukrainischen Bevölkerung, für ihr Land einzustehen, ist enorm», erklärt Candrian. Und ergänzt: «Die beste Bewaffnung bringt nichts, wenn man keine Menschen hat, welche sie bedienen können.» Dies habe man auch in den 90ern berücksichtigt. Grosse Panzerverbände habe man im Raum der Grenzbrigade 8 vergeblich gesucht. Lediglich ein paar Haubitzen hätten zur Verfügung gestanden. «In unserem Gebiet waren jene Leute eingeteilt, die auch in der Region gewohnt haben. Man betrachtet eine solche Bedrohung ganz anders, wenn nicht nur Teile des eigenen Landes, sondern auch das eigene Haus auf dem Spiel stehen», erklärt der in Rorschach wohnhafte Candrian.

Das Ziel des Vereins «Festungsmuseum Heldsberg» ist es, den Kommandobunker so wirken zu lassen, als wäre er gerade erst verlassen worden. Bild: Karin Erni

«Wir brauchen Schutz in der Luft»

Damals in den 90er-Jahren und heute in der Ukraine zeige sich zudem eine weitere Parallele. «Der Feind ist im Luftraum und bei der Artillerie überlegen», erklärt Candrian. Die Ukraine sei von oben ungeschützt. Ein Eingreifen von Kampfjets aus dem Ausland, um den Luftraum zu überwachen, betrachtet er als grosse Gefahr. «Das würde den Krieg auf weitere Länder ausweiten. Die Spannung zwischen Russland und dem Westen ist bereits wegen der zahlreichen Sanktionen riesig», so Candrian. Er hoffe, dass dieser Krieg einige in der Schweiz zu einem Umdenken bewege, was die Kampfjet-Diskussion anbelangt. «Wir brauchen einen Schutz in der dritten Dimension. Ansonsten ginge es uns bei einem Angriff ähnlich, wie der Ukraine», erklärt Candrian.

Anhand eines Geländemodells im zweiten Stock werden im Museum die Bedrohungen während des kalten Kriegs dargestellt. Bild: festung.ch

Erst kürzlich vermeldeten internationale Medien die Rückeroberung einiger Städte durch die Ukraine. Diese Rückeroberungen seien laut Candrian absehbar gewesen und zudem ein wichtiger Schritt. Bei einem Feldzug wie jenem der russischen Truppen sei die meiste Kraft im vorderen Bereich – sowohl Manneskraft, als auch technische Ausrüstung. Im hinteren Bereich folgen Munition und Proviant. «Wenn der Feind eine Stadt eingenommen hat, wird diese so schnell wie möglich zurückerobert. Ist der Gegner in der Zwischenzeit weitergezogen, kann man ihn von hinten angreifen. Wenn von hinten keine Munition und Proviant mehr nach vorne kommen, geht den vorderen irgendwann die Puste aus», erklärt der ehemalige Unterstabschef Front.

Die Arbeit eines Brigadestabs erleben

Hans-Paul Candrian war als Projektleiter mit anderen Angehörigen des Grenzbrigadestabs 8 an der Einrichtung des Museums im ehemaligen Kommandobunker beteiligt. Heute gibt er an ausgewählten Tagen Führungen durch das Museum und teilt seine Erfahrungen und Erinnerungen mit den Besucherinnen und Besuchern. Der nächste Tag der offenen Tür im Kommandobunker findet am 30. April statt. Für Gruppen werden die Türen auch an anderen Daten geöffnet. Auf dem gesamten unteren Stock der Kaserne ist die Arbeit des Brigadestabs während des Kalten Krieges erlebbar. Im oberen Stock findet sich zudem eine Ausstellung zum Thema Kalter Krieg. Ausgestattete Mannschaftsunterkünfte, Bibliothek, ein aufwendiges Geländemodell (Rheinüberquerung der Amerikaner im 2. Weltkrieg), verschiedene Uniformen und der betriebsbereite Maschinenraum runden die Museumsräumlichkeiten ab. Weitere Infos sowie Öffnungszeiten finden sich unter www.festung.ch.

Zur Person Hans-Paul Candrian leistete als Hauptmann Kommandant Dienst in der Füsilier Kompanie I/82, als Major im Stab Füsilier Bataillon 82 und als Oberst im Stab Infanterie Regiment 33 Militärdienst. Zudem war er in grossen Stäben, wie der Felddivision 7 und im Stab Grenzbrigade 8 sowie als Stabschef des regionalen Führungsstabs Bodensee tätig.

