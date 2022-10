Ukrainerin Olga und ihre Töchter fühlen sich in Trogen zuhause

Ukraine-Krieg «Wir sind unendlich dankbar»: Ukrainische Flüchtlingsfamilie fühlt sich in Trogen zu Hause und bezieht eine eigene Wohnung Die vergangenen Monate lebten Olga Goncharova aus Kiew und ihre Töchter vorübergehend bei der Familie Rieser aus Trogen. In der eigenen Wohnung in der Gemeinde beginnen die drei nun einen neuen Lebensabschnitt. Charlotte Kehl Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Olga Goncharova und ihre Töchter leben mittlerweile in einer eigenen Wohnung. Bild: Charlotte Kehl

«Es war wunderbar, dass wir hier die Schrecken des Krieges gegen Sicherheit und Geborgenheit eintauschen konnten», sagt Olga Goncharova tief bewegt. «So viele nette Leute, Nachbarn, bei den sozialen Diensten, all diese Unterstützung!» Sie schätze sich glücklich, hier zu sein. Die Schweizerinnen und Schweizer und überhaupt die Schweiz seien sehr gastfreundlich. «Wir sind unendlich dankbar», sagt Olga Goncharova.

Am 5. Mai dieses Jahres berichtete diese Zeitung von der Familie Goncharova, die seit März bei Familie Rieser in Trogen vorübergehend Heimat gefunden hatte. Damals sei sie noch sehr durcheinander gewesen, erinnert sich Olga. In ihrem Kopf war ein Nebel aus Angst und Ungewissheit. Heute, man sieht es ihr an, ist sie wesentlich gelassener und ihre Augen sind klar, auch wenn … «Grad ist in Kiew wieder der Alarm losgegangen.» Sie zeigt es mir auf dem Handy. «Das passiert mehrmals am Tag, seit ab dem 10. Oktober wieder so viele Bomben und Raketen auf Wohngebiete fallen». Sie kann und will den Alarm nicht abschalten. «Wenigstens auf diese Weise möchte ich mit den Menschen sein, die dort in ständiger Angst leben.»

Aber sie hat auch einen Weg gefunden, ihren Landsleuten von hier aus zu helfen. Ihr Mann kann das Geschäft der Familie (Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln aus Agrarrohstoffen) in der Ukraine weiterführen. Ausserdem sammelt das Unternehmen Hilfspakete mit Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Gütern, verpackt sie und schickt sie in Kriegsgebiete. Unterstützt werden sie von verschiedenen Hilfsorganisationen. Olga, die schon früher mitgearbeitet hat, hilft von hier aus über das Internet mit.

Gerne hätte sie auch hier einen Job gefunden. Sie verfügt über gute Computerkenntnisse, ist von Beruf Lehrerin und hat ausserdem einen zweiten Abschluss in Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung. Aber die letzten Wochen und Monate waren auch so sehr intensiv. Olga hat jede Möglichkeit genutzt, um Deutsch zu lernen, zuerst in Teufen und St.Gallen und seit den Sommerferien zusätzlich dreimal die Woche im Kinderdorf in Trogen. Durch die vielen Kontakte mit helfenden, wunderbaren Menschen hat sie neben der Familie Rieser auch andere Schweizer Freundinnen und Freunde gefunden. Sie hat schon aktiv am Flüchtlingstag und anderen Projekten mitgewirkt.

Auch die Töchter sehen zufrieden aus. Sie gehen gerne in die Schule und der 17-jährigen Lili gefällt das Schweizer Schulsystem. «Man kann mitreden, an was man grad arbeiten will», schwärmt sie. «Die Lehrerin unterstützt einen und diktiert nicht nur.» Lili ist eine gute Schülerin, spricht sehr gut Englisch und lernt Deutsch schon auf Level B1. Die 11-jährige Masha liebt Sport und Werken. In der Ukraine besuchte sie Ballett, Akrobatik und die Musikschule. Beide fanden schnell Freundinnen und erleben zusammen eine für ihr Alter normale Freizeit.

Die Familie hat bei den Riesers ein Zuhause auf Zeit gefunden. Bild: Charlotte Kehl

Olga hat mit Lili und Masha ein halbes Jahr lang bei Riesers in einem Zimmer mit separatem Bad gelebt. Diese Enge und mangelnde Intimsphäre scheinen sie aber nicht gestört zu haben – im Gegenteil. Damals war es das, was sie brauchte. Diese Nähe gab ihr Geborgenheit. Es war immer jemand da, der wusste, wo's lang geht – das versprach Sicherheit. Aber nun ist es gut – auch die Familie Rieser, die ihr Gastrecht von Anfang an auf ein halbes Jahr beschränkt hat, freut sich wieder auf mehr Privatsphäre. «Grundsätzlich verlief alles sehr gut, aber es brauchte immer wieder gegenseitig Anpassungsleistungen, die Bereitschaft etwas von der Intimsphäre preiszugeben», meint Desirée Rieser. Ihre Tochter Soraya fand das halbe Jahr cool: «Jetzt ist niemand mehr da, der nach UNO schreit und erzählt, wie der Tag gelaufen ist», sagt sie, drei Tage nachdem die ukrainische Familie ausgezogen ist.

Die Goncharovas haben eine eigene Wohnung gefunden, schön, aber noch etwas leer. Fast wirken die Menschen darin verloren, obwohl Olga vor drei Wochen extra in die Ukraine gefahren ist, um Sachen zu holen, die sie auf ihrer Flucht zurücklassen musste, und die jetzt endlich Platz finden. Sie traf sich dazu in Lemberg mit ihrem Mann Alexander. Nach Kiew zu fahren, hat sie nicht gewagt – zu viel Risiko, zu viele schlimme Bilder und Menschen, die nicht mehr da sind.

«Ja, nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt», erklärt Olga voller Zuversicht. Zum ersten Mal in der Schweiz wird sie sich ganz selbstständig organisieren müssen. «Wir wissen nicht, wie es weiter geht», meint sie. Sie habe oft daran gedacht, zurückzukehren. Aber im Moment sieht es wieder sehr schlecht aus. Es gibt vieles, was sie vermisst, vor allem ihren Mann. Lili könnte sich auch vorstellen, für länger hier zu bleiben.

