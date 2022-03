Ukraine-Krieg Solidarität und Hilfsbereitschaft ist in Appenzell Ausser- und Innerrhoden gross – Behörden informieren über Ukraine-Krise Im Appenzellerland bereiten sich die Behörden auf die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine vor: Ausserrhoden hat für die Bevölkerung eine Infoline eingerichtet und der Regierungsrat spendet 20'000 Franken aus Lotteriefonds. Auch in Innerrhoden gibt es eine kantonale Anlaufstelle für die Bevölkerung. Eine Übersicht. Felicitas Markoff 09.03.2022, 17.20 Uhr

Täglich fliehen Menschen aus der Ukraine. Appenzell Ausser- und Innerrhoden haben sich für ihre Ankunft vorbereitet. Bild: Visar Kryeziu / ap

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind in der Schweiz eingetroffen. Viele Menschen befinden sich aber noch auf der Flucht oder werden demnächst ihre Heimat verlassen. Die Kantone Appenzell Ausser- und Innerrhoden bereiten sich auf ihre Ankunft vor.

Infoline Ukraine

Ausserrhoden hat die Informationsstelle «Infoline Ukraine» eingerichtet. Ihr Ziel ist es, Informationen über Hilfs- und Sammelaktionen, Unterbringung, Übersetzungshilfen und so weiter zu sammeln und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, wie die Kantonskanzlei Appenzell Ausserrhoden schreibt.

Die grosse Hilfsbereitschaft der Bevölkerung gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen beeindrucke den Regierungsrat. Gleichzeitig stellen sich viele Personen die Frage, wie sie die Geflüchteten am besten unterstützen können. Der Kanton sammelt ab sofort Angaben zu Hilfsangeboten in Appenzell Ausserrhoden.

Privatpersonen und Organisationen können Meldungen über Angebote unter Infoline Ukraine per E-Mail an ukraine@ar.ch versenden. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr werden auch Anrufe unter der Nummer 071 353 66 66 entgegengenommen. Weitere Informationen findet man unter www.ar.ch/ukraine.

Flüchtlinge sollen sich bei Behörden anmelden

Viele Personen in Appenzell Ausserrhoden wollen auch private Unterkünfte für Flüchtlinge anbieten. Die privaten Unterbringungsangebote für Flüchtlinge können direkt bei den vom Staatssekretariat für Migration (SEM) angegebenen Organisationen angemeldet werden. Adressen und weitere Infos sind unter https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html zu finden.

Humanitäre Nothilfe für ukrainische Bevölkerung

Die von Russland erfolgte Offensive gegen die Ukraine treibt Hunderttausende von Menschen in die Flucht. Um die vor Ort tätigen Institutionen zu unterstützen und die Menschen mit dem Allernötigsten versorgen zu können, unterstützt Appenzell Ausserrhoden die Stiftung Glückskette Schweiz mit 20’000 Franken. Für die notleidenden Personen aus der Ukraine hat der Regierungsrat sie mit Geldern aus dem Lotteriefonds finanziell unterstützt.

Appenzell Ausserrhoden spendet 20'000 Franken für ukrainische Flüchtlinge. Bild: Visar Kryeziu / ap

Asylzentrum ist für Unterbringung von Flüchtlingen vorbereitet

Stefan Lendenmann, Koordinator Bevölkerungsschutz. Bild: PD

Auch die kantonalen Behörden von Appenzell Innerrhoden verfolgen die Lage in der Ukraine sehr aufmerksam. Das Asylzentrum Mettlen ist für die ukrainischen Flüchtlinge, die in den nächsten Tagen und Wochen eintreffen, vorbereitet. Stefan Lendenmann, Koordinator Bevölkerungsschutz, sagt:

«Im Asylzentrum Mettlen und im Kapuzinerkloster wurden die Betten, die für Flüchtlinge zur Verfügung stehen und bezugsbereit sind, verdoppelt.»

Für die erweiterte Planung stehen die kantonalen Behörden von Appenzell Innerrhoden mit verschiedenen Unterkünften im Kanton in Kontakt. So könnte auch eine grössere Zahl von Flüchtlingen untergebracht werden. Für wie viele Personen es genau Platz hat, kann das Justiz-, Polizei-und Militärdepartement derzeit nicht sagen.

Für Fragen zur Ukraine-Krise wurde heute eine neue kantonale Anlaufstelle eingerichtet. Sie ist unter www.ai.ch aufgeschaltet. Die Bevölkerung kann sich mit Fragen an die kantonale Anlaufstelle wenden. Per E-Mail kann man sich zudem an ukraine-hilfe@ai.ch wenden.

Jede Spende zählt. Geldspenden und medizinische Artikel sind im Moment besonders wichtig. Bild: Markus Schreiber

Grosse Hilfsbereitschaft in Appenzell Innerrhoden

Die kantonalen Behörden, insbesondere das Amt für Ausländerfragen, das Sozialamt mit dem Asylzentrum und das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz tauschen sich regelmässig aus und stehen in engem Kontakt mit den zuständigen Bundesbehörden, wie das Justiz-, Polizei und und Militärdepartement in einer Mitteilung schreibt. Die Hilfsbereitschaft und Solidarität seien in Appenzell Ausserrhoden gross. Lendenmann sagt:

«Die Herzen sind offen und das finde ich persönlich auch schön. Aber man muss immer genau hinschauen und überprüfen, ob die Hilfe sinnvoll ist.»

Aktuell werden noch keine Hilfsgüterspenden für Ukraine-Flüchtlinge in Appenzell benötigt. Sollte sich dies ändern, wird das Asylzentrum einen Aufruf starten.

Ukrainische Übersetzer werden gesucht

Die Aufnahme und Verteilung von Schutzsuchenden aus der Ukraine erfolgt über den Bund an die Kantone. Mit den bestehenden Unterkünften Mettlen, Kapuzinerkloster und den angegliederten Häusern kann die Kapazität innert kürzester Zeit stark erhöht werden. Derzeit bestehe kein Bedarf an privaten Unterbringungen.

Das Asylzentrum sucht vorsorglich Übersetzerinnen und Übersetzer. Ukrainisch sprechende Personen, die zeitliche Kapazitäten haben und ihre Sprachkenntnisse zur Verfügung stellen möchten, melden sich bitte unter ukraine-hilfe@ai.ch oder 071 788 94 25.