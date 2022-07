Ukraine-Krieg «Ich bin froh, hier zu sein, aber ich schäme mich»: Zwei ukrainische Jugendliche in Appenzell Ausserrhoden erzählen vom Leben zwischen Alltag und Krieg Seit fünf Monaten sind Olenka* (16) und Stanislav (15) in der Schweiz. Sechs Wochen lang besuchten sie als Gäste die Kanti Trogen. Sie sind dankbar über die Sicherheit und Hilfe der Schweiz. Doch die Ungewissheit der Zukunft plagt sie. Aufgezeichnet von Selina Schmid, mit Übersetzungen von Manuel Nagel Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Der Krieg hat alles verändert, auch für Olenka* und Stanislav. Über ihre Zukunft wollen sie nicht nachdenken. Bild: Benjamin Manser

Seit Ende Mai besuchen ukrainische Gymnasiastinnen und Gymnasiasten die Kanti Trogen, um ihre Ausbildung in Appenzell Ausserrhoden zumindest teilweise fortzusetzen. Als Gäste sind acht von ihnen Teil der Klassen, besuchen gemeinsam mit den Einheimischen den Unterricht und haben ihre eigene Klassenlehrperson. Stanislav (15) und Olenka* (16) erzählen von der Flucht, vom Heimweh und den Schuldgefühlen, die Hilfe nicht zu verdienen.

Olenka*, 16 Jahre alt, aus Dnipro (zentralöstliche Ukraine)

An den 24. Februar erinnere ich mich gut. Der Angriff der russischen Armee war so unerwartet. Ich erwachte um fünf Uhr morgens durch die Bombeneinschläge. Ich rief meine Mutter und Grossmutter an, denn meine kleine Schwester und ich waren allein zu Hause.

Sie sagten mir, ich solle das Wichtigste einpacken. Ich solle für alles bereit sein. Die nächsten zehn Tage verbrachten wir ausserhalb der Stadt. Wir lebten in einem Bunker, wenn die Alarmsirenen schrien. Und sie schrien ständig. Jeder Tag war gleich und lang, die Nachrichten prasselten rein. Das war psychisch sehr belastend.

Jeden Tag hörten wir von neuen Menschen, die gingen und nicht wussten, ob sie zurückkommen würden. Auch wir verliessen die Ukraine, eine Familienfreundin holte uns in die Schweiz. Für einmal ist gut, dass wir keine männlichen Verwandten haben. Meine Grossmutter ist geblieben.

Am 10. März kamen wir in die Schweiz. Ich fühle mich hier zu Hause, die Menschen sind grosszügig und hilfsbereit. Ich bin dankbar, darf ich hier zur Schule gehen. Bevor ich an die Kanti Trogen ging, sass ich zwei Monate mit meiner Familie zu Hause. Das war schwer, denn ich wusste gar nicht, was ich machen soll.

Ich mag die Schweizer Schule. Wir machen hier längere Pausen, wodurch ich mich während der Lektionen besser konzentrieren kann. Die Fächer sind ähnlich schwierig, aber ich bin es nicht gewohnt, dem Unterricht auf Englisch zu folgen. Momentan konzentriere ich mich auf die Sprache, nicht die Inhalte. Aber mein Englisch wird besser, manchmal denke ich sogar in Englisch. Auch meine Mitschülerinnen und -schüler sind nett, offen und hilfsbereit.

Vor dem Krieg wollte ich im Ausland Psychologie studieren. Jetzt kann ich nicht an die Zukunft denken, nur an den nächsten Schritt. An der Kanti habe ich die Möglichkeit, neue Menschen zu treffen und neue Sprachen zu lernen. Darum ist das gerade jetzt der richtige Ort für mich.

Ich lache, aber richtig glücklich bin ich seit Beginn des Kriegs nicht mehr. Ich fühle mich schuldig, denn so viele Menschen in der Ukraine leiden, und hier helfen mir die Menschen, nur weil ich Ukrainerin bin. Dann fühle ich mich schlecht.

Ich habe Heimweh. Viele meiner Freunde sind geblieben. Sie haben Pläne für die Zukunft und warten auf den Sieg der Ukraine. Aber das Leben ist zu kurz, um zu warten. Ich bezweifle, dass ich bald zurückkehren werde. Ich bin keine Arbeiterin oder Soldatin. Ich glaube nicht, dass ich jetzt helfen würde.

Aber wenn ich zurückgehe, werde ich eine Ausbildung und einen Beruf mitbringen und so mein Land beim Wiederaufbau unterstützen. Bis dahin kann ich meine Geschichte teilen, Geld spenden und ein einigermassen glückliches Leben führen.

Stanislav, 15 Jahre alt, Ternopil (Westukraine)

Am 24. Februar wurde ich von meiner Mutter um sieben Uhr geweckt. Bei uns fielen keine Bomben, trotzdem packten wir sofort unsere Sachen. Auf dem Land, bei meiner Grossmutter, war es sicherer als in der Stadt. Wir leben im Westen der Ukraine, glücklicherweise war unsere Stadt immer sicher. Auch jetzt noch.

Nach zwei Wochen hörte mein Vater über einen Verwandten von den Teufner Bussen, die meine Mutter, meinen Bruder und mich in die Schweiz bringen konnten. Mein Vater freute sich, dass wir sicher sein würden. Aber ich wusste erst nicht, ob ich bleiben oder fliehen sollte.

Seit dem 10. März sind wir in Teufen in einer Gastfamilie. Jeden Abend telefonieren wir mit meinem Vater, der bleiben musste. Es geht ihm gut und an die Sirenen hat er sich gewöhnt. Aber ich vermisse ihn, meine Grossmütter und meine Freunde sehr. Meine Grossmütter wollten nicht gehen und im Haus bleiben, in dem sie ihr ganzes Leben gelebt haben. Sie gehen anders mit dem Krieg um, weil sie schon zuvor Krieg und Unruhe erlebt haben.

Die Schweiz ist toll, die Natur ist wunderschön. Mir gefällt die Schweiz besser als die Ukraine, ich fühle mich viel sicherer. Die Menschen sind freundlicher und glücklicher als zu Hause, denn sie haben nie Krieg erlebt.

Anfangs besuchte ich eine Integrationsklasse in Teufen, aber das war ziemlich langweilig. Mein Lehrer meinte, dass es mir an der Kanti Trogen gefallen würde. Sechs Wochen bin ich hier und ich finde, der Unterricht ist weniger anspruchsvoll, aber viel interessanter als zu Hause. In der Ukraine haben wir Vorlesungen, hier ist der Unterricht interaktiv. In Biologie thematisieren wir gerade über das Skelett und Evolution.

Ich verstehe Englisch gut. Zu Hause hatten wir aber nur drei Lektionen pro Woche und das reicht nicht, um Sprechen zu lernen. Die Schweizer Schülerinnen und Schüler können das viel besser als ich. Und meine Grammatik wird schlechter, denn jetzt rede ich, ohne vorher nachzudenken. Aber die anderen Lernenden sind klasse. Sie sagen, dass die Grammatik keine Rolle spielt. Gerade waren wir drei Tage in Lausanne und das hat uns zusammengeschweisst.

Ich bin froh, hier zu sein, aber ich schäme mich. Der Effekt des Kriegs auf mich war ja nur, dass ich von Zuhause in die Schweiz gereist bin. Ich habe nie Bomben gehört, den Krieg nie gesehen. Ich war zum Glück immer sicher. Es gibt Menschen, die kein Zuhause mehr haben. Menschen, die vor Bomben fliehen mussten. Sie haben viel mehr gelitten als ich. Sie sollten an meiner Stelle sein.

Ternopil hat entschieden, die Schulen nach den Sommerferien wieder zu öffnen. Ich glaube, dann werde ich zurückgehen. Eine Schweizer Matura wäre viel schwieriger als eine ukrainische, denn hier müsste ich Englisch und Deutsch lernen. Aber ich frage mich, wie ich im Krieg lernen kann. Natürlich ist vieles unsicher, alles hat sich verändert. Ich hoffe, der Krieg ist bald vorbei.

* Name geändert

