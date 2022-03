Ankunft von rund 50 Geflüchteten in der Gemeinde Rehetobel

Ukraine-Krieg «Das Haus hat auf eine solche Aufgabe gewartet»: Gemeinde Rehetobel nimmt rund 50 ukrainische Geflüchtete auf Am vergangenen Donnerstagnachmittag sind in Rehetobel rund 50 Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Sie werden im ehemaligen Bürgerheim «Ob dem Holz» eine langfristige Bleibe finden. Wie das lange Zeit leer gestandene Gebäude bewohnbar gemacht wurde und was mit den Geflüchteten nach ihrer Ankunft passiert, zeigt ein Einblick. Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 25.03.2022, 17.00 Uhr

Kurz vor dem Ziel mussten die Geflüchteten den letzten Abschnitt zu Fuss bestreiten. Bild: Viviana Troccoli

Sie sind müde, erschöpft und hungrig – mit schweren Schritten gehen die 44 geflüchteten Kinder mit ihren 10 erwachsenen Bezugspersonen die Strasse hinauf zum Haus «Ob dem Holz» in Rehetobel. Eine Frau schiebt einen Kinderwagen vor sich her, ein junges Mädchen im Teenageralter hält ihren Hund fest an der Leine. Die letzten Meter hatte der Reisecar, welche die Geflüchteten aus der Ukraine über Polen in die Schweiz gebracht hatte, nicht mehr geschafft. Die enge und kurvendurchzogene Strasse zum ehemaligen Bürgerheim schienen dem Carfahrer nicht geheuer gewesen zu sein.

Mit einem Kleintransporter wurden die Koffer, Sporttaschen und Kisten der Ukrainerinnen und Ukrainer hochgefahren. Eine ältere Frau mit Kleinkind konnte zu Fuss nicht hochlaufen, sie wurde von den Helfenden abgeholt. Um 3 Uhr nachmittags wurden die Geflüchteten von den Helferinnen und Helfern, den Organisatoren und den vor Ort tätigen Arbeitern begrüsst und herzlich empfangen.

Fünf Familien sind am Donnerstagnachmittag in Rehetobel angekommen. Der Grossteil der Kinder sind Waisen, welche in Begleitung ihrer Pflegeeltern und Haustiere die lange Carreise auf sich genommen haben und nun im Haus «Ob dem Holz» ein langfristiges Zuhause finden. Zwei Familien sind von der umkämpften Stadt Mariupol hergereist, zwei weitere aus der 300'000 Einwohner grossen Stadt Poltawa und eine Familie floh aus ihrem Zuhause in der Hauptstadt Kiew.

Innerhalb weniger Tage wurde das Haus bewohnbar gemacht

Am Donnerstagmorgen vor einer Woche hat der Gemeindepräsident von Rehetobel, Urs Rohner, die Anfrage des Vereins Tipiti erhalten, um eine bestimmte Anzahl an ukrainischen Flüchtlingen in die Gemeinde aufzunehmen. Dann musste es plötzlich schnell gehen. Dank des Bereitstellens des ehemaligen Bürgerheims «Ob dem Holz» – welches im Besitz der Gupf AG und somit den Geschäftsinhabern Emil Eberle und Walter Klose steht – konnte die Aufnahme der Flüchtlinge innert kürzester Zeit möglich gemacht werden. Der Gemeindepräsident sagt:

«Das Haus hat auf eine solche Aufgabe gewartet.»

Das Gebäude bietet Platz für 50 bis 60 Personen. Da das Haus lange leer stand, musste es wieder auf Vordermann gebracht werden. Die Hausabwarte der Gemeinde wurden informiert, welche wiederum lokale Handwerker und Putzunternehmen mobilisiert haben. Rund vier Tage lang wurde das vierstöckige Haus geputzt, neu strichen, das Internet wurde aufgeschaltet, die Toiletten mussten instand gesetzt werden, Teppiche wurden ersetzt und die Elektroinstallation überprüft. 20 bis 30 Freiwillige sind den Arbeiterinnen und Arbeitern vor Ort beiseitegestanden, um das Haus wieder bewohnbar zu machen. «Die Solidarität hier ist stark spürbar», so der Gemeindepräsident. Er fügt hinzu:

«Man merkt einfach, dass jeder unkompliziert mithelfen möchte.»

Die benötigten Möbel und Haushaltsgeräte bestehen einerseits aus Spenden, einige hat die Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Betten und Matratzen wurden aus Hygienegründen neu gekauft, das Küchenmobiliar komme teils vom Altersheim Krone.

Im Esszimmer fanden sich bei Ankunft alle Personen vor Ort zusammen, um der kurzen Begrüssungsrede seitens des Gemeindepräsidenten Urs Rohner zuzuhören. Bild: Viviana Troccoli

Gupf AG macht das Projekt erst möglich

Auf die Frage, was den Geschäftsinhaber der Gupf AG angetrieben habe, so rasch zuzusagen zum Bereitstellen seines Gebäudes «Ob dem Holz» als Unterkunft für die Flüchtlinge, meint Emil Eberle:

«Das ist eine soziale Ader, die ich habe.»

Aus Solidaritätsgründen hätte er sofort zugesagt, seine jetzigen Pläne auf die Seite geschoben. Eberle betont, dass die Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge Priorität hätte und ihm das Projekt viel bedeute. Er wolle einen Teil seines Verdienstes an die Notbedürftigen weitergeben.

Einschulungsmöglichkeiten noch nicht vollends abgeklärt

Der Verein Tipiti hat die Anfrage zur Flüchtlingsaufnahme wiederum von einer ukrainischen Partnerorganisation bekommen, welche sich um Waisenkinder kümmert. Das Ziel dieser Partnerorganisation sei es, dass Waisenkinder nicht in einem Heim ihr Leben führen, sondern in einer familiären Umgebung – bei Pflegeeltern – aufwachsen. Rolf Widmer ist operativer Leiter des Vereins Tipiti und Presseverantwortlicher. Er selbst habe schon in der Ukraine mit der Partnerorganisation zusammengearbeitet. Ursprünglich wollte man die 54 Flüchtlinge im Pestalozzidorf in Trogen unterbringen, dies sei aber nicht möglich gewesen. Daher sei man auf das leerstehende Gebäude in Rehetobel aufmerksam geworden. Er sagt:

«Es ist eine grosse Aufgabe, die wir hier übernehmen.»

Das Projekt werde von der Hilfsorganisation SOS-Kinderdorf unterstützt. Pädagogisch und psychologisch geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden die Ukrainerinnen und Ukrainer in Rehetobel in ihrem Alltag begleiten und Unterstützung leisten. Ein Dolmetscher würde vor Ort die Sprachbarriere überwinden.

«Unser Ziel ist es, ihnen einen Alltag zu ermöglichen und sie zur Ruhe kommen zu lassen», meint Rolf Widmer. Vorerst wolle man sie ankommen lassen, das sei das Wichtigste. «Das sind Menschen, die nicht aus eigener Kraft hätten hierherkommen können», fügt er hinzu. Laut Widmer wolle man ihnen zeigen, dass es weiterhin Perspektiven gibt und der Verein wolle den Menschen «in dieser schwierigen Lebenssituation Sicherheit geben».

Wie es mit der Einschulung der Kinder aussehe, sei noch Diskussionsgegenstand. Gemäss Gemeindepräsident Urs Rohner sei es aber nur schwer möglich, die ukrainischen Flüchtlinge in die Rehetobler Schulen aufzunehmen. Die Kapazitäten seien für so viele neue Kinder nicht vorhanden. Gemäss Rolf Widmer befinde sich der Verein Tipiti in Absprache, eine provisorische Schule mit einer Gruppe von ukrainischen und Schweizer Lehrpersonen aufzustellen, welche die Kinder unterrichten würden. Ebenfalls eine Option wäre Onlineunterricht mit den Lehrerinnen und Lehrern aus der Ukraine. Da aber in zwei Wochen die Frühlingsferien anstehen, hätte man noch genügend Zeit, eine passende Lösung auszuarbeiten.

