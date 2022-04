Ukraine-Krieg Sechs Pflegefamilien aus der Ukraine finden Zuflucht in Rehetobel – das halbe Dorf hilft mit Bild: Michel Canonica Waisen und Kinder aus schwierigen Verhältnissen sind mit ihren Pflegeeltern aus Mariupol und Poltawa geflüchtet. Im Haus Ob dem Holz in Rehetobel haben sie eine Heimat auf Zeit gefunden. Die Hilfsbereitschaft der Dorfbevölkerung ist gross. Nach den Frühlingsferien stehen die nächsten Veränderungen an. Mea McGhee 0 Kommentare 23.04.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

«Guten Morgen, wie geht’s», grüssen zwei Mädchen mit leiser Stimme. Etwas schüchtern, aber mit einem Lächeln auf den Lippen, treten sie aus dem Haus Ob dem Holz. Hier leben sie seit dem 25. März. Fernab ihrer Heimat. Mit Hilfe des Vereins tipiti und SOS-Kinderdorf Schweiz konnten mehrere Pflegefamilien vor dem Krieg in der Ukraine fliehen und in die Schweiz reisen.

Insgesamt 55 Erwachsene und Kinder mitsamt zwei Hunden sind ins ehemalige Altersheim hoch über Rehetobel eingezogen. Viele der Minderjährigen sind Waisen oder stammen aus schwierigen Verhältnissen. Einige sind zudem körperlich oder psychisch beeinträchtigt und haben spezielle Bedürfnisse, etwa der kleine Maksym mit autistischen Zügen, der gerne den Waschvorgang in den grossen Maschinen beobachtet. Das beruhigt ihn.

Yevgeniia, Anna und Andrii vor dem ehemaligen Altersheim Ob dem Holz. Bild: Michel Canonica

Die Autonomie der Familien soll gewahrt bleiben

Tom Elber leitet das Team von tipiti.

Aus dem Esssaal sind Stimmen zu hören: «Eins, zwei, drei, vier...», üben Kinder und Erwachsene das Zählen auf Deutsch, angeleitet durch eine pensionierte Lehrerin aus dem Dorf. Die Tische sind in Gruppen angeordnet, auf manchen liegen Hefte mit Notizen und Schreibzeug. Auf einem Flipchart sind die Zahlen notiert. «...fünf, sechs, sieben.» Einige Jugendliche haben Kleinkinder auf den Knien. «Es ist eine Schicksalsgemeinschaft auf Zeit», sagt Tom Elber. Der pensionierte Psychologe leitet das Betreuungsteam des Vereins tipiti. Die Aufgabe sei intensiv, aber schön, das Zusammenleben ein steter Lernprozess.

Die Familien kannten sich vor ihrer Flucht nicht, vier stammen aus Mariupol, zwei aus Poltawa. Unterschiedliche Bedürfnisse, Gewohnheiten und Erziehungsgrundsätze treffen aufeinander. Die Autonomie der Familien soll möglichst gewahrt bleiben. In den oberen Etagen befinden sich die Schlafräume – die grösste, 16-köpfige Familie, hat zudem eine Stube eingerichtet. Sie bietet etwas Privatsphäre bei all dem Trubel, der manchmal herrscht.

Der 17-jährige Walera (rechts) lernt mit anderen Kindern Deutsch. Bild: Michel Canonica

Das Haus wurde innert kürzester Zeit mit Hilfe der Dorfbevölkerung bewohnbar gemacht. Der Esssaal ist der eigentliche Lebensraum: Hier wird gegessen, gelernt, gebastelt, diskutiert, gespielt. Auf den Fensterbänken stehen bunt bemalte Hasen aus Holz, an den Wandschränken hängen Zeichnungen und Plakate mit Piktogrammen. Mann, Frau, Kind, Zimmer, spielen, essen, schlafen – verschiedene wichtige Begriffe sind zeichnerisch dargestellt. Die zugehörigen Worte stehen in Deutsch und Ukrainisch unter den Bildern.

Die Kommunikation zwischen Betreuenden und Bewohnern ist eine Herausforderung. Handys sind das wichtigste Hilfsmittel. Von einfachen Fragen bis hin zu tiefgründigeren Gesprächen, noch wird vieles per App übersetzt. Vom 17-jährigen Walera ist zu erfahren, dass es ihm in Rehetobel gefällt. Am besten das Velofahren – wie zu Hause. Er ist froh um die Hilfe, die er und seine Familie erhalten. Seine Pflegemutter Larysa gesellt sich hinzu, erzählt vom Trauma des Verlassenwerdens, das die Pflegekinder durchgemacht hätten. Sie sagt:

«Wir wollen ihnen ein Familienleben in Sicherheit ermöglichen, das ist das Wichtigste.»

Im Ob dem Holz könnten sie ein wenig vergessen, was sie in den vergangenen Wochen erlebt hätten.

Veronika, Artur und Larysa Zaporozhchenko, eine der Pflegemütter. Bild: Michel Canonica

Aus der Küche strömt der Duft nach gebratenem Fleisch. Jeden Tag leistet eine Familie Küchendienst, an diesem Morgen sind das Olga und Volodymir Palamarchuk. Olga spricht ein wenig Englisch und sagt:

«Mir gefällt das Kochen. Es hilft mir bei der Integration und ich lerne viele neue Wörter.»

Ihre Familie zählt neun Personen – sechs Kinder, die Eltern und die Grossmutter. Die Verantwortung für Einkauf und Küche trägt Sarah Calabria. Sie betreibt im Dorf das Lokal «Abtropfi» und ist in einem Teilpensum angestellt. Sie sagt: «Das Budget ist knapp, doch ich versuche, täglich ein Menu mit Fleisch zu kochen.» Man sei froh um die Essensspenden von Läden und der Schweizer Tafel. An diesem Mittag gibt es Burger auf Toastbrot, Kartoffeln und Salat. Demnächst will Calabria mit den Frauen erstmals einen Menuplan für eine ganze Woche erstellen. Auch bei der Verpflegung wird grösstmögliche Selbstständigkeit angestrebt.

Olga Palamarchuk (vorne) und Oleksii leisten Küchendienst. Bild: Michel Canonica

«Wo kann ich das abgeben?», fragt eine ältere Frau, die plötzlich im Eingangsbereich des Hauses steht. Sie bringt selbst gebackene Kuchen, Schokolade und eine Geldspende in einem Couvert. «Die Hilfsbereitschaft der Rehetobler Bevölkerung ist riesig», sagt Tom Elber.

«Oft stehen die richtigen Leute im richtigen Moment auf der Matte.»

Auch Sarah Langenauer verbringt einen Teil ihrer Freizeit im Ob dem Holz. Sie erzählt vom Austausch, der im Dorf stattgefunden hat, um abzuklären, wer welche Ressourcen einbringen kann, um die Geflüchteten und die Betreuer zu unterstützen: Zeit mit den Familien verbringen, jemanden zum Arzt fahren, einen Grillausflug begleiten. Auch ein Chat mit rund 60 Personen wurde eingerichtet. «Als es schneite, kamen so innert weniger Stunden genügend Wintersachen zusammen», erzählt Sarah Langenauer. Der Raum neben der Waschküche dient als Kleiderlager für T-Shirts, Pullover, Pyjamas, Schuhe, Jacken, Mäntel – alles Spenden aus der Bevölkerung.

Der Staat musste die Ausreise der Pflegekinder bewilligen

Rolf Widmer, operativer Leiter des Vereins tipiti.

Das Engagement des Vereins tipiti kommt nicht von ungefähr: «Wo Kinder und Jugendliche leben und lernen», lautet ein Leitsatz der Organisation, die Minderjährige in Pflegefamilien betreut und mehrere Schulen führt. Die Aufnahme der Flüchtlinge kam durch eine Anfrage einer ukrainischen Partnerorganisation zu Stande, mit der seit langem eine Zusammenarbeit besteht. «Der Staat trägt die Verantwortung für die Kinder und musste die Erlaubnis für deren Ausreise erteilen», erklärt Rolf Widmer, operativer Leiter von tipiti. «Für die Familien ist es ein Leben in der Unsicherheit. Wichtig ist, dass die Rechte der Kinder respektiert werden», betont er.

Nach den Frühlingsferien soll der eigentliche Schulunterricht in «Willkommensklassen» im Dorf beginnen. Die jüngeren Kinder können ein Zimmer im Schulhaus nutzen, die älteren werden in einem Raum im Gemeindehaus unterrichtet. Die Lehrpersonen aus der Schweiz sollen dabei durch Ukrainerinnen unterstützt werden. Und für die Erwachsenen ist weiterhin Deutschunterricht im Haus Ob dem Holz vorgesehen. Bis dahin werden im Esssaal fleissig die sprachlichen Grundlagen geübt.

Anna und Andrii Basai mit Sohn Andrii beim Deutschunterricht. Bilder: Michel Canonica Anna lernt neue Wörter. Einige Kinder sind beeinträchtigt und haben spezielle Bedürfnisse, so auch Maksym. Leonid und Sophiia im Gemeinschaftsraum. Ursula Schegg, eine pensionierte Lehrerin aus Rehetobel, unterrichtet Deutsch. Kseniia beim Basteln. Teenagerin Raisa passt auf den kleinen Roman auf. Veronika beim Memoryspielen. Das Handy hilft Danylo beim Übersetzen. Veronika mit Dackel Max. Viktor mit Pflegeoma Markova Lubov. Olga und Volodymir Palamarchuk helfen an diesem Tag in der Küche. Maksym bei einem Besuch in der Küche. Andrii ist auf den Lift im Haus angewiesen. Anatolii geniesst es im Freien. Anna und Adrii Palamarchuk in ihrer neuen Umgebung.

Am Vortag ist in Lutzenberg eine weitere Familie eingetroffen, die durch tipiti betreut wird. In der Westschweiz baut der Verein zudem eine zweite Gemeinschaft für Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Dort wie in Rehetobel leistet das Hilfswerk SOS-Kinderdorf Schweiz Unterstützung. «Das Engagement für ein Projekt in der Schweiz ist für SOS-Kinderdorf erstmalig und eine Ausnahme», sagt Geschäftsführer Alain Kappeler. Man konzentriere sich sonst auf die Arbeit in den Fokusländern Äthiopien, Lesotho, Niger, Nepal und Nicaragua. Kappeler ergänzt:

«Das Projekt des Vereins tipiti bietet schnell und pragmatisch Hilfe für diejenigen, die sie am dringendsten benötigen – Kinder, die in Pflegefamilien oder staatlichen Institutionen in der Ukraine aufwachsen.»

Besonders wichtig sei, dass sich die Kinder ohne Eltern und nun auch ohne staatliche Sicherheit in einem geschützten Rahmen entwickeln dürfen. Auch würden die Pflegefamilien mit dem nötigen Einfühlungsvermögen auf die Rückkehr vorbereitet und wenn es so weit ist, dabei begleitet.

Das ehemalige Altersheim Ob dem Holz wurde innert weniger Tagen bewohnbar gemacht. Bild: Michel Canonica

Die Rückkehr. Sie ist der grosse Wunsch der Menschen im Ob dem Holz. Doch daran ist vorerst nicht zu denken. Dies wird einmal mehr klar, als eine Teenagerin der Betreuerin von tipiti ihr Handy hinstreckt. Die Bilder aus der Ukraine sind bedrückend. Eine Umarmung schenkt ein bisschen Trost.

