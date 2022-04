Ukraine-Krieg: Viele Flüchtlinge im Appenzellerland aufgenommen

Ukraine-Krieg Appenzell Innerrhoden nimmt an manchen Tagen beinahe doppelt so viele Flüchtlinge auf wie im ganzen Jahr 2021 – in Ausserrhoden gibt es einen Zuweisungsstopp Schon über 20'000 Menschen aus der Ukraine suchten in der Schweiz Schutz. Weder Bund noch Kantone können abschätzen, wie viele Unterkünfte letztlich benötigt werden. Im Appenzellerland weilen heute mehr Flüchtlinge, als dies der Verteilschlüssel vorsieht. Die Herausforderungen für die Kantone sind mannigfaltig. Mea McGhee Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Geflüchtete aus der Ukraine im Bundesasylzentrum in Chiasso: Der Registrierungsprozess ist zeitaufwendig. Bild: Pablo Gianinazzi / KEYSTONE/TI-PRESS

Der Kanton Appenzell Innerrhoden hat bereits mehr als 75 Schutzbedürftige aus der Ukraine mit Status S aufgenommen. Frau Statthalter Monika Rüegg Bless sagt:

Monika Rüegg Bless, Vorsteherin Departement Gesundheit und Soziales. Bild: PD

«An manchen Tagen kamen mehr als 20 Personen an. Das sind beinahe doppelt so viele wie im ganzen vergangenen Jahr.»

Vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen suchen Schutz. «Mit Hilfe von Dolmetschern werden die Bedürfnisse der Geflüchteten erfasst», erklärt die Vorsteherin des Departementes Gesundheit und Soziales. So konnte zum Beispiel eine gehbeeinträchtigte Person ins Gebäude der Seniorengemeinschaft in Appenzell einziehen, wo es einen Treppenlift gibt.

Gemäss Verteilschlüssel werden Innerrhoden 0,2 Prozent der gesamten Flüchtlinge zugeteilt. Aktuell liegt der Kanton über dem Soll. Monika Rüegg Bless sagt: «Wir konnten die öffentlichen Strukturen schnell bereitstellen.» Das Staatssekretariat für Migration (SEM) sehe, dass der Verteilschlüssel noch nicht optimal funktioniere. Appenzell Innerrhoden bringt die zugewiesenen Personen ausschliesslich in den kantonseigenen Asylstrukturen unter, etwa im Asylzentrum Mettlen und im ehemaligen Kapuzinerkloster. Zusätzlich wird das ehemalige Internat im Gymnasium St.Antonius genutzt.

Hilfsgüter koordiniert sammeln

Monika Rüegg Bless zählt verschiedene Herausforderungen auf, mit denen sich die zuständigen Stellen konfrontiert sehen: Kennenlernen aller zugewiesenen Personen und optimale Abdeckung der individuellen Bedürfnisse, Schnittstellen zu Gastfamilien klären, Gleichbehandlung mit anderen Geflüchteten sicherstellen. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung sei gross und müsse kanalisiert werden. Schliesslich sei davon auszugehen, dass die Hilfe über einen längeren Zeitraum benötigt wird. Die Solidarität zeige sich auch, wenn spezifische Hilfsgüter wie Kinderbetten, Hallenturnschuhe oder Schulrucksacke gesucht würden. Das Asylzentrum kommuniziere die benötigten Hilfsgüter jeweils über www.ai.ch/ukraine. Der Bedarf könne sich täglich ändern, hat Rüegg Bless festgestellt. Am Freitag werden zum Beispiel neu kostenlose Autoabstellplätze gesucht.

In diesem Fall sei die Kleinräumigkeit von Innerrhoden ein Vorteil, findet Monika Rüegg Bless. Sie hat festgestellt, dass die Geflüchteten den Kontakt zueinander suchen und dass für sie die Möglichkeit des Austauschs und der gegenseitigen Unterstützung wichtig sei. Sämtliche Abklärungen, die Koordination von Unterstützungs- und Betreuungsangeboten, die Beschaffung von Hilfsgütern würden über das Asylzentrum koordiniert. Ebenso werden die Angebote der Fachstelle Integration, die beim Departement für Justiz, Polizei und Militär angesiedelt ist, laufend ausgebaut. Die Wege seien kurz, der Informationsfluss gut.

Bis am Donnerstag wurden bereits zwölf Kinder eingeschult. Zwei in Steinegg, die übrigen in der Schulgemeinde Appenzell. Monika Rüegg Bless geht davon aus, dass nächste Woche bereits mehr als 20 Kinder unterrichtet werden.

390 Schutzsuchende in Ausserrhoden

In Appenzell Ausserrhoden besuchen gemäss Auskunft der kantonalen Kommunikationsstelle (Stand Freitag) 45 Kinder in fünf Gemeinden den Schulunterricht. Im Kanton sind bislang 209 Personen mit Schutzstatus S registriert. Man gehe davon aus, dass sich zusätzlich rund 180 (noch) nicht registrierte Personen in Ausserrhoden befinden. Dabei könne es sein, dass die Registrierungsmeldung noch nicht beim Kanton angekommen ist. Am 30. März waren 166 Personen privat untergebracht, 224 Personen in Zentrums-/Kollektivunterbringung (inkl. Kinderdorf Pestalozzi Trogen und «Ob dem Holz», Rehetobel). Insgesamt befinden sich 390 dem Kanton bekannte Geflüchtete aus der Ukraine in Ausserrhoden. Durch die Zusammenarbeit von Kanton und Gemeinden seien genügend Plätze vorhanden, sodass momentan keine weiteren kantonalen Unterkünfte vorgesehen sind.

Derzeit überweise das SEM keine Flüchtenden an den Kanton, da in Ausserrhoden aktuell mehr Personen untergebracht sind als der nationale Verteilschlüssel (0,6 Prozent) vorsieht. Der lange dauernde Registrierungsprozess, bis die Kantone vom SEM die Zuteilung erhalten, wird seitens der Ausserrhoder Behörden als Herausforderung angesehen.

