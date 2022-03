Tschechische Botschafterin: «Putin ist alt und machtsüchtig»

Ukraine-Konflikt «Vladimir Putin ist alt, ungeduldig und machtsüchtig» Tschechische Botschafterin besucht Trogen Am Mittwoch diskutierte die Lernenden der Kanti Trogen die russische Invasion der Ukraine. Kateřina Fialková, tschechische Botschafterin für die Schweiz, findet klare Worte für die Entwicklung Osteuropas. Selina Schmid Jetzt kommentieren 02.03.2022, 18.11 Uhr

In einem grossen Kreis diskutieren die Lernenden mit der Botschafterin. Bild: Selina Schmid

Wenn Kateřina Fialková über die Ukraine spricht, ist es in der Aula der Kanti Trogen still. Die versammelten Schülerinnen und Schüler hören ihr aufmerksam zu, die Stimmung ist gedrückt. Denn als tschechische Botschafterin für die Schweiz weiss Kateřina Fialková viel über die Krise in der Ukraine, deren geopolitischen Konsequenzen und die Stimmung in Europa.

Am Mittwochnachmittag findet sie klare Worte: «Putin will die Verhältnisse von vor 1989 herstellen und sieht uns darum in seinem Einflussbereich. Die Tschechische Republik hat Glück, dass wir es in die EU und die Nato geschafft haben. Trotzdem hat die Bevölkerung Angst.»

Anlass zur Diskussion und zum Austausch

Seit 2010 lädt die Kanti anlässlich des Sondertags «Schweiz und Europa» ausländische Botschafterinnen und Botschafter ein, um über die Beziehung zwischen der Schweiz und Europa zu sprechen. Geschichtslehrerin Damiana Widmer sagt, dass den Lernenden die Begegnung und die Diskussion mit Repräsentanten der europäischen Union ermöglicht werden soll. In den vergangenen Jahren wurden die Botschafter von Irland, Deutschland, Grossbritannien oder der EU eingeladen.

Mit Kateřina Fialková ist erstmals eine Vertreterin eines osteuropäischen Staates zu Gast. Eigentlich hätten die Lernenden über die Entwicklung Europas seit dem Zweiten Weltkrieg diskutieren sollen. Zwar wird hie und da über den Euro oder die Geschichte der EU gesprochen. Der Fokus liegt aber klar auf der russischen Invasion in die Ukraine, deren Konsequenzen und die Rolle der Schweiz.

Die Lernenden hatten sich am Morgen auf die Diskussion mit Kateřina Fialková vorbereitet, indem sie sich mit der Geschichte der EU und der Tschechischen Republik beschäftigten. Drei Lernende des Ergänzungsfachs Geschichte begrüssen die Botschafterin in einer Rede. Auch sie kommen rasch auf die russischen Invasion zu sprechen. Unbegreifliches habe sich ereignet. Die Lernenden zeigen Meinung zu den Sanktionen der EU, welche die Verteidigung der Werte seien, die uns alle verbinden. Und sie fragen: «Werden wir je aus der Geschichte lernen?»

Ukraine bezahlt für ihre Werte

Fialková ist dazu eine besonders geeignete Referentin. Bevor sie in den diplomatischen Dienst eintrat, arbeitete sie unter anderem bei der Nato. 2002 traf sich ihr damaliger Vorgesetzter, Lord Robertson, mit einem jüngeren Vladimir Putin. In der Diskussion erzählt Fialková, der heutige Putin sei ein anderer als damals, doch mit den gleichen Ideen.

«Seit 20 Jahren versucht Putin das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion zu vereinen. Doch heute ist er älter, ungeduldiger und vor allem machtsüchtiger.»

In der Schweiz habe man die Nachrichten aus der Ukraine kaum glauben können, wirft eine Schülerin in die Diskussion. Fialková sagt: «In meinem Teil Europas gibt es sehr viele Menschen, die es sofort geglaubt haben.» Überrascht wurde sie dagegen davon, wie rasch die EU zusammentrat und sich auf das erste Sanktionspaket einigte. «Ich glaube, hier hat sich Putin verrechnet.»

Ein Schüler will wissen, wie die Tschechei zur Aufnahme der Ukraine in die EU steht. Fialková sagt, der tschechische Präsident Miloš Zeman sei für den Beitritt. «Die Ukraine will zu uns gehören und dazu sollten wir nicht ‹Nein› sagen.» Ein Beitritt geschehe aber nicht über Nacht, sondern sei ein langwieriger Prozess. «Vielleicht geht es hier darum, die Moral der ukrainischen Streitkräfte und die Zuversicht der Bevölkerung zu heben. Sie bezahlen dafür, dass sie souverän sein wollten. Vielleicht geht es schlicht um Ideale.»

Hoffen, dass Putin vor Nato-Mitgliedern zurückschreckt

Ausserdem müsse man die Möglichkeit bedenken, dass Russland den Krieg gewinnen könnte, mein Fialková. Ein Schüler fragt, was geschehen würde, wenn Putin die Ukraine einnehmen würde. Sie hebt die Arme, hier müsse sie spekulieren. Wieder erinnert sie sich an die Begegnung von 2002. «Drei Worte brachten Putin damals zum reden: Ukraine, das Baltikum und Georgien.» Doch die Nato sei nun bereit, Fialková hofft, dass dies Putin abschreckt.

Eine Schülerin fragt, ob die Nato in die Ukraine eingreifen wird. Fialková zögert und sagt: «Das bezweifle ich. Denn genau das würde Russland in die Hände spielen.» Putin könnte so den Einmarsch in die Ukraine rechtfertigen. Die Ukraine werde aber durch andere, einzelne Staaten unterstützt. Und:

«Die Nato greift nur ein, wenn eines ihrer Mitglieder angegriffen wird. Doch das würde den Dritten Weltkrieg bedeuten.»

Kateřina Fialková macht sprachlos

Nach einer Stunde muss die Diskussion beendet werden. Die nächsten Klassen warten. Kateřina Fialková ist beeindruckt von den Fragen der Schülerinnen und Schülern. «Es freut mich, junge Menschen zu treffen, die sich für die Welt interessieren und engagieren. Es ist ihre Zukunft, die sie bestimmen.»

Die Lernenden scheint die Diskussion etwas erschlagen zu haben. Sie müssen die Diskussion erst sacken lassen. Eine Schülerin meint: «Sie hat so viel mehr erlebt und gesehen als wir, ihre Worte haben ein ganz anderes Gewicht.» Eine andere Schülerin hat die klare Wortwahl überrascht: «Ich dachte, als Botschafterin darf sie gar nicht so deutlich sein.» Ein Schüler meint, Fialkovás Ausführungen hätten ihn manchmal sprachlos gemacht.

«Seit dem russischen Angriff bin ich beunruhigt. Durch die Diskussion ist die Angst grundsätzlich etwas klarer geworden.»

