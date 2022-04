Andrea Caroni und David Zuberbühler zum Ukraine-Krieg

Ukraine-Konflikt «Beängstigend, dass so etwas Schreckliches überhaupt noch möglich ist»: Ausserrhoder Bundesparlamentarier Caroni und Zuberbühler über den Ukraine-Krieg Der Ukraine-Krieg tobt weiter. Die Ausserrhoder Bundesparlamentarier Andrea Caroni und David Zuberbühler äussern sich zu den Sanktionen, der Rolle der Schweiz und zu Putin-Freunden. Astrid Zysset und David Scarano Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die russischen Truppen sind aus Kiew mittlerweile abgezogen. Der Krieg in der Ukraine ist aber noch nicht vorbei. Bild: Alamy

Seit der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar sind täglich neue Fotos und Videos vom Ausmass der Zerstörung in den Medien zu sehen. Millionen Menschen sind auf der Flucht, Berichte von Gräueltaten und Kriegsverbrechen kursieren. Die EU verhängte Sanktionen im Güter- und Finanzsektor gegen Russland, die Schweiz schloss sich diesen an. Nicht alle Parteien und Parlamentarier begrüssen diese Haltung; Politiker wie SVP-Nationalrat Andreas Glarner (AG) und SVP-Nationalrat Roger Köppel (ZH) äusserten sich bereits öffentlich kritisch dazu, verschiedene ihrer Parteimitglieder werden als Putin-Freunde kritisiert.

SVP-Nationalrat David Zuberbühler. Bild: Keystone

Der Ausserrhoder SVP-Nationalrat David Zuberbühler will von diesen Anschuldigungen nichts wissen: «Ich kenne innerhalb der SVP-Fraktion keine Putin-Freunde. Alle Fraktionsmitglieder verurteilen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine.» Der Krieg habe Zuberbühler zutiefst erschüttert und die Bilder aus dem angegriffenen Land würden ihn sehr bewegen, wie er selbst sagt. Es sei «beängstigend, dass so etwas Schreckliches im 21. Jahrhundert in Europa überhaupt noch möglich ist». Der Angriffskrieg Russlands zeige, dass Frieden nicht etwas Selbstverständliches ist, sondern etwas, das immer gebrochen werden kann. Der Ausserrhoder SVP-Nationalrat erachtet es deshalb als wichtig, den Sicherheitsfragen einen höhere Priorität einzuräumen und in die Sicherheit zu investieren.

FDP-Ständerat Andrea Caroni. Bild: Keystone

Auch FDP-Ständerat Andrea Caroni verurteilt den Einmarsch Russlands scharf. Er bezeichnet diesen als «schändliches Verbrechen gegen die Ukraine und deren Bevölkerung». Die Invasion sei aber auch ein fundamentaler Angriff auf die Werte wie Frieden, Freiheit, Unabhängigkeit und Achtung des Völkerrechts.

Und, so Caroni weiter: «Der 24. Februar ist weltpolitisch der dunkelste Tag, den ich miterlebt habe.» Und was ist mit der angeblichen Putin-Nähe innerhalb der SVP? «Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man gleichzeitig in der Schweiz Freiheit und Unabhängigkeit zelebrieren und im Ausland üble Diktatoren und Kriegstreiber bejubeln kann. Würden diese Personen auch klatschen, wenn Österreich in die früheren Habsburger Stammlande in der Schweiz einmarschieren würde und dort Spitäler und Schulen mit Raketen beschösse?»

Caroni begrüsst Sanktionen, Zuberbühler lehnt sie ab

In Sachen Sanktionen sind sich die Ausserrhoder Bundesparlamentarier nicht einig. Während Caroni diese ausdrücklich begrüsst: «Wichtig ist es, die Entscheidungsträger zu treffen und die Kriegsmaschine zu schwächen. Europa sollte sich auch baldmöglichst aus der russischen Energieabhängigkeit befreien, und zwar so orchestriert, dass möglichst Russland die Kosten trägt», lehnt Zuberbühler die «blinde Übernahme der EU-Sanktionen», wie er es nennt, ab.

Die Neutralität sei stets Garant für die innere und äussere Sicherheit unseres Landes und für das Erreichen friedlicher Lösungen gewesen. Sie habe der Schweiz zudem seit über 200 Jahren den Frieden nach innen und aussen gesichert. Diese habe man nun zur Seite gelegt: «Das könnte unserem Land schaden und zusätzlich dazu führen, dass sich Kriegsparteien nicht an einen Verhandlungstisch auf unserem neutralen Boden begeben wollen.» Mit Sanktionen sei ausserdem noch nie ein Krieg beendet worden. Dazu brauche es Verhandlungen, bei denen alle Parteien an einem Tisch sitzen. Entscheidend sei für ihn aber dennoch, dass von der EU beschlossene Sanktionen nicht über die Schweiz umgangen werden können.

Wie viele andere Länder hat die Schweiz auch Sanktionen gegen Kreml-nahe Personen verfügt. Ob diese ausreichend hart umgesetzt werden, stellt Caroni in Frage:

«Mir scheint, gewisse Behörden könnten den sanktionierten Personen noch konsequenter und proaktiver nachgehen.»

Zuberbühler hingegen hält von dieser Massnahme nicht viel. «Die Einschätzung, ob eine Person Kreml-nahe ist oder nicht, scheint mir grundsätzlich sehr schwierig. Ich halte, wie erwähnt, Sanktionen generell für nicht sehr wirksam, und sie nun einfach auf einen möglichst grossen Personenkreis auszudehnen, ist in erster Linie Symbolpolitik.»

Was aber, wenn die Schweiz die Sanktionen gar verschärfen würde? «Gerade die Geschichte lehrt uns, dass Sanktionen in der Vergangenheit nie zum Sturz eines Regimes, dafür zu einer Isolation des entsprechenden Landes geführt haben. Sanktionen könnten sich unter Umständen sogar als kontraproduktiv erweisen und autoritäre Regime stärken», so Zuberbühler. Herrschende wie ein Präsident Putin könnten Sanktionen für ihre Zwecke instrumentalisieren, wenn es ihnen dank einer einseitigen Informationspolitik gelingt, die Massnahmen als Angriff auf das gesamte Land darzustellen.

«Meine Hoffnung beruht aber dennoch darin, dass wenigstens die Opposition in Russland durch die Sanktionen gestärkt wird.»

Unterschiedliche Noten für den Bundesrat

Bei der Beurteilung, ob der Bundesrat in der Ukraine-Krise gut oder zumindest ausreichend agiert, gehen die Meinungen von Caroni und Zuberbühler ebenfalls auseinander. Der freisinnige Ständerat: «Der Bundesrat hätte die Sanktionen vorausschauender vorbereiten können. Nun muss er mit mehr Hochdruck die Armee einsatzfähiger gestalten und unsere Energiepolitik breiter aufstellen.» Zuberbühler findet hingegen, dass der Bundesrat sehr besonnen vorgeht. «Ich habe den Eindruck, dass er besser handelt, als dass er kommuniziert. Er handelt nicht voreilig, wägt ab und lässt sich insbesondere nicht vom Mainstream treiben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen