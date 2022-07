Ukraine-Hilfe «Bis zum Wintereinbruch sollen möglichst viele Wohncontainer gebaut werden»: Herisauer Firma leistet Wiederaufbauhilfe in der Ukraine Die Huber Fenster AG aus Herisau spannt mit einem Holzbauunternehmen aus Savognin zusammen und baut Wohncontainer für die Ukraine. Im kriegsgeschädigten Land sollen weitere Kleinhäuser errichtet werden, mit dem Ziel, Familien in zerstörten Dörfern ein Dach über dem Kopf zu bieten. Mea McGhee Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Am Donnerstag wurde der Prototyp des Wohncontainers im Hauptbahnhof Zürich aufgebaut. Bild: PD

In der grossen Halle des Zürcher Hauptbahnhofs haben Handwerker am Donnerstagmorgen einen Wohncontainer aus Holz aufgebaut. Die einen sprachen Ukrainisch, die anderen Bündnerdialekt. Eine Crew von SRF filmte die Szenen. Mit dem Wohncontainer soll auf ein Projekt aufmerksam gemacht werden, das von Martin Huber, Seniorchef der Huber Fenster AG in Herisau, initiiert worden ist.

Die vorgefertigten Elemente werden zusammengefügt. Video: PD

Hilferuf aus Tschernobyl

Schon kurz nachdem die ersten russischen Angriffe auf die Ukraine erfolgt sind, hat der Unternehmer Angehörige der ukrainischen Tochterfirma Divario GmbH nach Herisau geholt. Einige Mitarbeiter weilten bereits in Ausserrhoden für ein Praktikum. Martin Huber gründete kurzerhand den Verein Ukraine Hilfe, sammelte Spenden und organisierte den Transport von Hilfsgütern ins Kriegsgebiet. Martin Huber sagt:

«Nach dem Abzug der russischen Armee aus dem Norden Kiews haben wir einen Hilferuf aus Tschernobyl erhalten. Der Verwalter stammt aus ‹unserem› ukrainischen Dorf Ivaniv. Er berichtete von zahlreichen zerstörten Häusern in der Region.»

Wohncontainer werden in der Ukraine gebaut

Wie zu Beginn des Kriegs reagierte Martin Huber spontan und schnell. Er kontaktierte Enrico Uffer, den Inhaber einer auf Holz spezialisierten Baugruppe in Savognin. «Wir können zwar Fenster, aber keine ganzen Häuser bauen», sagt Huber. Er und Uffer spannten zusammen und der Bündner Holzbauer entwarf kurzerhand eine vereinfachte Variante seines Modulcontainers Quadrin. Ziel: Der Container soll in der Ukraine mehrfach nachgebaut werden und so Familien ein Dach über dem Kopf bieten. Er enthält eine Dusche, eine Toilette, eine Kochstelle und kann mit einem Holzofen beheizt werden.

Die einfache Küche. Bild: PD

Schulung in Savognin

Vier ukrainische Mitarbeiter wurden in den vergangenen Wochen in Savognin durch Fachleute der Uffer AG ausgebildet. Aufbau des tragenden Gerüsts, Einbau der Platten für Wände, Boden und Decke, Installationen für Elektrik und Wasser, Einbau von Küche und Bad – alles sollen die ukrainischen Handwerker dereinst in ihrer Heimat alleine und ohne schweres Gerät bewältigen können. Natürlich habe man abgeklärt, welche Baumaterialien im Land erhältlich seien, und stehe auch mit weiteren Schweizer Unternehmen in Kontakt, welche in der Ukraine präsent sind, so Martin Huber. Er sagt:

«Bis zum Wintereinbruch sollen möglichst viele Wohncontainer gebaut werden. Wir machen, was wir können.»

Man stehe in Kontakt mit den jeweiligen Gemeinden. Diese müssten die Fundamente und die Anschlüsse bereitstellen und entscheiden, welche Familien einen Container beziehen können. «Die Erfahrungen mit den Geflüchteten in Herisau haben gezeigt, dass es am besten ist, wenn jede Familie ihren eigenen Wohnbereich hat», sagt Martin Huber.

Die vier Mitarbeitenden aus der Ukraine wollen in ihrer Heimat möglichst viele Wohncontainer bauen. Bild: PD

Der Herisauer Unternehmer hofft, weitere Spenden für sein Projekt zu erhalten. Die Präsenz im Bahnhof Zürich kommt da gerade recht. Am Samstag wird der Holzcontainer demontiert, auf einen Lastwagen verladen und in die Ukraine transportiert.

Ukraine Hilfe Martin Huber hat den Verein Ukraine Hilfe gegründet, um Spenden sammeln zu können. Beträge können gespendet werden auf das Konto CH44 8080 8004 3489 6298 1.

