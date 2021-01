Übersicht Lokalpolitiker gesucht: In diesen Ausserrhoder Gemeinden gibt es Rücktritte Ende November ist die Rücktrittsfrist abgelaufen. In verschiedenen Ausserrhoder Gemeinderäten und im Kantonsrat drohen Vakanzen, falls keine Kandidierenden gefunden werden. Auch vier Gemeindepräsidien gilt es neu zu besetzen. Jesko Calderara 05.01.2021, 12.00 Uhr

Die kommunalen Ersatzwahlen finden am 11. April 2021 statt. Bild: APZ

Vier Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten, sieben Gemeinderatsmitglieder und drei Kantonsräte: Für das Amtsjahr 2021/2022 wird in verschiedenen Ausserrhoder Gemeinden politisches Personal gesucht, wie eine Übersicht zeigt. Die Rücktrittsfrist ist Ende November abgelaufen.

Kurt Geser tritt als Herisauer Gemeindepräsident ab. Bild: Benjamin Manser

In der grössten Gemeinde im Kanton liegt die Demission von Kantonsrat Peter Erny vor. Der SVP-Mann politisiert auch im Herisauer Einwohnerrat, wo er Ende Mai 2021 ebenfalls aufhören wird. Das Gleiche gilt für die beiden SVP-Einwohnerräte Hans-Walter Bodenmann und Reto Sonderegger. Letzterer bleibt aber im Kantonsparlament. Auch eine neue Gemeindepräsidentin oder ein neuer Gemeindepräsident wird in Herisau gesucht. Dies, nachdem Kurt Geser Ende November nach nur eineinhalb Jahren im Amt seinen Rückzug ankündigte. Falls jemand aus dem Gemeinderat zu seinem Nachfolger gewählt wird, entsteht dort eine Vakanz.

In Bühler tritt ein Urgestein zurück

Einen Abgang aus dem Gemeinderat kündigt sich auch in Schwellbrunn an. In der Hinterländer Gemeinde hört Barbara Bicker auf. Kandidaturen sind noch keine bekannt. Gleich zwei Gemeinderatsmitglieder demissionieren in Waldstatt. Es sind dies Vizegemeindepräsident Georg Lieberherr und Cornelia Kobelt.

Kantonsrat Gilgian Leuzinger aus Bühler tritt zurück. Bild: PD

Gefordert sind auch die Mittelländer Parteien und politische Gruppierungen, beispielsweise in Gais. Dort muss eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger von Gemeinderat Andreas Winkler gesucht werden. In Bühler wiederum tritt mit Kantonsrat Gilgian Leuzinger ein Urgestein von der politischen Bühne ab. Der ehemalige Gemeindepräsident wurde im Jahr 2000 als Vertreter in den Kantonsrat gewählt. Im Amtsjahr 2008/2009 amtete er als dessen Präsident.

In Heiden gibt es einen ersten Kantonsratskandidaten

Auch im Appenzeller Vorderland werden politisch Engagierte gesucht. In Heiden beispielsweise ist seit längerem bekannt, dass SVP-Kantonsrat Alexander Rohner aufhören wird. In der Person von Parteikollege Sven Gerig liegt bereits eine Kandidatur vor, wie in diesen Tagen bekannt wurde. Gerig ist Präsident der neu gegründeten SVP Vorderland. Offiziell noch keine Bewerber gibt es für den Heidler Gemeinderat. Dort sind Nachfolger gesucht für die scheidende Vizegemeindepräsidentin Susann Metzger sowie für Martin Engler. In der Nachbargemeinde Grub wird das höchste kommunale Exekutivamt frei. Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker reichte genauso wie ihr Vize Udo Szabo den Rücktritt ein.

Die Lutzenberger Gemeindepräsidentin Maria Heine Zellweger. Bild: David Scarano

Das Gemeindepräsidium neu zu besetzen gilt es noch in zwei weiteren Vorderländer Gemeinden. So hört in Lutzenberg Maria Heine Zellweger nach nur wenigen Monaten im Amt wieder auf. Sie gehörte aber seit 2015 dem Gemeinderat an. Aus diesem Gremium liegt zudem der Rücktritt von Peter Schalch vor. Genug von ihrer Aufgabe hat auch die Wäldler Gemeindepräsidentin Edith Beeler. Sie wurde 2015 ins Amt gewählt.

Die Ersatzwahlen finden am 11. April 2021 statt. In den Gemeinden Hundwil, Urnäsch, Stein, Schönengrund, Teufen, Speicher, Trogen, Walzenhausen, Rehetobel, Wolfhalden und Reute arbeiten alle Gemeinderats- und Kantonsratsmitglieder weiter. Dort werden teilweise aber Freiwillige für einzelne frei werdende Sitze in Kommissionen gesucht.