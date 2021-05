Übersicht Jahresrechnung Geldsegen in den Ausserrhoder Gemeinden: Bei den Sondersteuern wurde mehr eingenommen – doch das Ergebnis ist mit Vorsicht zu geniessen In den vergangenen Tagen haben die letzten Ausserrhoden Gemeinden ihre Jahresrechnungen 2020 vorgelegt. In der Übersicht zeigt sich: Die Jahresergebnisse sind fast überall deutlich über den in den Voranschlägen festgehaltenen Erwartungen. Astrid Zysset 15.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für die meisten Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden ging das Jahr 2020 erfolgreich zu Ende. Bild: Christian Beutler / Keystone

Ein Blick in die Jahresrechnungen 2020 der Ausserrhoder Gemeinden zeigt: Die meisten können ein Ergebnis ausweisen, das deutlich über den Erwartungen liegt. Hauptgrund ist bei vielen ein Mehrertrag bei den Sondersteuern (Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern).

Doch die Zahlen sind mit Vorsicht zu geniessen, weisen die Besserabschlüsse doch die Ergebnisse der zweiten Stufe aus. Nach dem eigentlichen Betriebsgewinn können so noch beispielsweise Wertberichtigungen bei den Liegenschaften im Finanzvermögen berücksichtigt werden. So geschehen in Heiden. Wurde im Voranschlag 2020 noch von einem Aufwandüberschuss von 835'000 Franken ausgegangen, schliesst das Jahresergebnis mit einem Plus von 68'000 Franken ab. «Schuld» für diesen markanten Besserabschluss ist der Buchgewinn aufgrund der Entwidmung des Grundstücks Nr. 458, Langmoos.

Einmaleffekt kommt auch in Grub zum Tragen

Noch deutlicher wird es in Grub: Die 1000-Einwohner-Gemeinde hatte im Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von 49'200 Franken gerechnet. Im Jahresergebnis wird jedoch ein Ertragsüberschuss von 1,124 Millionen ausgewiesen. Besserabschluss: satte 1,173 Millionen. Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker zeigt sich zwar erfreut über dieses Ergebnis, gibt jedoch zu bedenken, dass es sich auch hier um einen Buchgewinn handelt.

«Es sind Neubewertungen der gemeindeeigenen Liegenschaften und Grundstücke, die massgeblichen Anteil an diesem Traumergebnis haben.»

In Grub wurden die Liegenschaft Haus Weiher sowie diverse andere Grundstücke 2020 geschätzt.

Buchgewinn hin oder her: Katharina Zwicker ist zufrieden. «Als abtretende Gemeindepräsidentin freue ich mich natürlich, meinem Nachfolger Andreas Pargätzi die Gemeindefinanzen in einem solch gesunden Zustand übergeben zu können. Die Gruberinnen und Gruber Steuerzahler dürfen gelassen in die Zukunft blicken.» Das Eigenkapital der Gemeinde beträgt neu 4,5 Millionen Franken.

Spitzenreiter bei den Besserabschlüssen 2020 ist Teufen. In der Mittelländer Gemeinde wurde im Voranschlag 2020 eine schwarze Null budgetiert. In der Rechnung gab es dann ein Plus von rund 3,7 Millionen Franken. Hohe Einnahmen bei den Sondersteuern schlugen zu Buche. Aber auch Minderaufwendungen und Einsparungen von über drei Millionen Franken beim Sach- und übrigen Aufwand sowie beim Personalaufwand trugen zu dem bei, was Gemeindepräsident Reto Altherr Ende März vor den Medien «als gutes Ergebnis in herausfordernden Zeiten» umschrieb.

Nur eine Gemeinde mit deutlichen Mindereinnahmen

Doch es gibt auch die Kehrseite: Zwei Gemeinden weisen gegenüber dem Voranschlag einen schlechteren Abschluss aus. Zum einen ist dies Herisau. Dort resultierte 2020 ein Verlust über 3,5 Millionen Franken – budgetiert gewesen war ein Minus von einer Million. Gemeindepräsident Kurt Geser umschrieb Ende Februar gegenüber der «Appenzeller Zeitung», als der Jahresabschluss bekannt wurde, die finanzielle Lage als «sehr anspruchsvoll». Als Hauptursache für den hohen Verlust gelten tiefere Steuereinnahmen sowie coronabedingte Mindereinnahmen beim Sportzentrum, im Freibad wie auch bei den Busbetrieben.

Ueli Frischknecht, Gemeindepräsident Schwellbrunn Bild: PD

Zum andern weist auch Schwellbrunn tiefere Zahlen aus, als einst budgetiert wurden. Im Voranschlag 2020 wird ein Ertragsüberschuss von 171'790 Franken festgehalten. Tatsächlich wurden es aber nur 112'767 Franken. Dennoch spricht Gemeindepräsident Ueli Frischknecht auf Anfrage von einem Ergebnis, das über den Erwartungen liegt. Wie passt das zusammen?

2015 erfolgte in Schwellbrunn eine Steuerfusserhöhung um 0,2 Einheiten. Seit 2015 wird darum jeweils ein Betrag von 0,2 Einheiten der Vorfinanzierung der Sanierung der Mehrzweckanlage zugewiesen. 2020 waren es aber 0,6 Einheiten. Dies wurde gemäss Frischknecht veranlasst, nachdem sich ein deutliches Plus bei den Sondersteuern abzeichnete und weniger Ausgaben bei der Sozialhilfe erkennbar wurden. Frischknecht sagt:

«Hätten wir nicht 0,6 Einheiten zurückgestellt, wäre unser Ergebnis ebenfalls über den prognostizierten 171'790 Franken ausgefallen.»

Die Rückstellungen zur Vorfinanzierung werden in der Erfolgsrechnung als Aufwand verbucht und dem Eigenkapital zugewiesen.