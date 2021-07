Diese Ausstellungen im Appenzellerland lohnen sich besonders

Übersicht Beizen, Brückenträger und Buchmultiples: Diese Ausstellungen im Appenzellerland sind besonders lohnenswert Sollte es in den Sommerferien mal regnen, bietet sich ein Besuch in einem der zahlreichen Museen im Appenzellerland an. Die Übersicht zeigt, welche Ausstellungen gerade aktuell sind. Claudio Weder 03.07.2021, 05.00 Uhr

Das Museum Appenzell zeigt aktuell gleich drei Sonderausstellungen. Bild: Ralph Ribi

Nach dem Ende des Lockdowns ist das kulturelle Leben im Appenzellerland regelrecht aufgeblüht. In den vergangenen Wochen haben Konzerte und Lesungen stattgefunden. Und neue Ausstellungen sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Dieser Artikel zeigt auf, was in den Appenzeller Museen gerade aktuell ist (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).



Im Erdgeschoss der Kunsthalle Ziegelhütte in Appenzell ist seit dem 20. Juni die Ausstellung «Climate Paintings» zu sehen. Gezeigt werden Werke des Wiener Künstlers Ty Waltinger. Waltinger erforscht seit den frühen 90er-Jahren historische Farbpigmente und hat daraus mehrere Werkreihen entwickelt, die er «Cryo-Paintings», «Pigments in Ice», «Hydro-Paintings» oder «Natur-Fresken» beziehungsweise «Zeit-Fresken» nennt. Zusammen mit dem Künstler wurde im Grossen Saal der Kunsthalle Ziegelhütte ein Farbraum eingerichtet, der anhand einer konzentrierten Werkauswahl wichtige inhaltliche und formale Aspekte der «Climate Paintings» vorstellt – und zugleich einen einmaligen Einblick in das Mysterium der Farbwelten gibt.

Eine weitere Ausstellung in der Kunsthalle Ziegelhütte ist dem Wahlappenzeller Carl August Liner (1871–1946) zum 150-jährigen Geburtstag gewidmet. Liner gilt als der bedeutendste Genre- und Landschaftsmaler des Appenzellerlandes in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit war er auch als Landwirt, Kulturpolitiker und Erfinder tätig. Die Ausstellung stellt die 15 Patente vor, die Liner ab 1901 anmeldete.

Im Kunstmuseum Appenzell erhalten die Besucherinnen und Besucher derzeit einen Einblick in das Schaffen des berühmten Göttinger Kunstbuchverlegers Gerhard Steidl. Der 70-Jährige hat mit Persönlichkeiten wie Günter Grass, Andy Warhol oder Karl Lagerfeld zusammengearbeitet, seine Bücher sind gefragt.

Die Bücher des Göttinger Kunstbuchverlegers Gerhard Steidl sind gefragt. Bild: Ralph Ribi

Steidl hat die Idee des Buchs als Multiple, als eigenständiges Kunstwerk, perfektioniert - und folglich Bücher in Pappboxen, Holzkisten und Koffern hergestellt. Die Ausstellung «Zaubern auf weissem Papier – die Steidl-Buchkultur» zeigt bedeutende Buchmultiples aus fünf Dekaden.

Das Museum Appenzell feiert in diesem Jahr ein Jubiläum - oder besser gesagt: die Stiftung Pro Innerrhoden, welche das Museum seit 1999 betreibt. Diese wird nämlich 50 Jahre alt. Zu diesem Anlass sind verschiedene Aktivitäten geplant, wobei auch das Museum Appenzell involviert ist. So eröffnete am vergangenen Mittwoch die kleine Sonderschau «Besonderes und Alltägliches», in welcher 50 Objekte aus der Sammlung gezeigt werden.

Ebenso in das Jubiläumsjahr fällt die Sonderausstellung «Kinderglück». In dieser sind Kinderspielsachen aus dem 20. Jahrhundert zu sehen. Beim Besuch der Ausstellung darf auch gespielt werden, wie das Museum auf seiner Website ausdrücklich betont. Heisst konkret: Puppen zum Schlafen legen, mit Klötzen hohe Türme bauen oder sich in Geduldsspielen üben. Ein Leiterlispiel begleitet zudem die Besucherinnen und Besucher durch das Treppenhaus.

In einer weiteren Sonderschau mit dem Titel «Amalie, Josefa, Ottilia - Frauenporträts aus Appenzell Innerrhoden» werden fünf Frauen vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen Objekte aus deren unmittelbarem Alltag, die gleichzeitig ein Stück Innerrhoder Frauengeschichte repräsentieren.

Frauen stehen derweil auch im Brauchtumsmuseum Urnäsch im Mittelpunkt. Die aktuelle Sonderausstellung, die im Zusammenhang mit «50 Jahren Frauenstimmrecht» entstanden ist, zeigt die wichtige Rolle der Frauen im männerdominierten Ausserrhoder Brauchtum auf. Acht Urnäscherinnen erzählen von ihrer Arbeit.

Das Zeughaus Teufen wird sich am Sonntag im Rahmen einer «Sommersichtung» von alten Projekten verabschieden – und gleichzeitig neue begrüssen: Vor dem Zeughaus macht das Projekt «Bridge» Halt, ein Grossmodell eines Brückenträgers, das eine Hommage an Grubenmann ist. Ebenso eingeweiht werden die Projekte «Da-Sein» von Alfred Sturzenegger und «Vent Favorable» von Katrin Hotz.

Der Brückenträger vor dem Zeughaus Teufen ist eine Hommage an Grubenmann. Bild: PD

Zudem wird Katrin Keller erste Resultate aus ihrer seismografischen Erhebung «Stimmenbild» präsentieren. Die «Sommersichtung» beginnt um 12 Uhr, dann wird zur Einstimmung ein Apéro gereicht und das Haus kann frei erkundet werden. Ab 14 Uhr erfolgt der offizielle Teil.

Im Parterre des Altersheims Hof Speicher befindet sich das Museum für Lebensgeschichten. Dieses widmet jedes Jahr einer interessanten Persönlichkeit aus der Region eine Ausstellung. Aktuell ist es der Trogner Musiker, Sticker und Lebenskünstler Ficht Tanner. Bekannt wurde er als Bassgeiger des Duos Appenzeller Space-Schöttl.

Ficht Tanner, Musiker, Sticker und Lebenskünstler aus Trogen. Bild: Claudio Weder

Das Museum Heiden widmet zurzeit dem St. Galler «Nebelspalter»-Karikaturisten René Gilsi (1905–2002) eine Ausstellung. Ebenfalls ist in reduzierter Form die Ausstellung «Ferne Welten – Fremde Schätze» zu sehen, bei welcher es um Appenzeller Kolonialherren in Niederländisch-Indien geht.

Das Henry-Dunant-Museum in Heiden befindet sich derzeit im Umbau. Die Wiedereröffnung ist auf März 2023 geplant. Während der Umbauzeit bleibt das Museum aber trotzdem aktiv und bespielt unter dem Label «Dunant Plaza» die Parterreräume des ehemaligen Hotels Krone am Kirchplatz. Gezeigt wird dort aktuell die Wechselausstellung «fair play» des deutschen Künstlers Philip Ullrich.

Die im vergangenen November eröffnete Sonderausstellung zum Appenzeller Kalender im Volkskundemuseum Stein wurde bis Oktober verlängert. Die Ausstellung betrachtet die Frühzeit dieses ältesten Appenzeller Periodikums und schweizweit auflagenstärksten Kalenders aus verschiedenen Blickwinkeln.

In den vergangenen Monaten hat das Museum am Dorfplatz Gais eine Frischekur erhalten. Am 20. Juni wurde es unter neuem Konzept wiedereröffnet. In der aktuellen Sonderausstellung geht es um pittoreske Landschaftsansichten.

Das Thema Beizen ist aktueller denn je. Die Wirtshausdichte in Appenzell Ausserrhoden war früher besonders hoch – und sie ist es trotz Beizensterben auch heute noch. Die Ausstellung «Ääs go züche» im Museum Herisau vermittelt Einblicke in die Entwicklung der Beizen im Appenzellerland.

Das im Herbst 2020 eröffnete Figurentheater-Museum in Herisau zeigt weiterhin drei Ausstellungen: In «Vrenes Welt» wird zum einen die Welt der Marionetten der Basler Puppenspielerin Vrene Ryser vorgestellt. Zum anderen ist eine Ausstellung über die jahrtausendealte Theater-Figuren-Tradition in Burma zu sehen und in «Chelm» schliesslich die geschnitzten Figuren des Figurentheaters Fährbetrieb.