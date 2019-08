Überraschung in Ausserrhoden: Daniela Merz zieht Kandidatur für den Nationalrat zurück – FDP verzichtet auf Ersatz

Daniela Merz muss ihre Kandidatur für den Nationalrat aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen. Hingegen nominiert die FDP erneut Ständerat Andrea Caroni.

Jesko Calderara

Daniela Merz wird nicht neue Ausserrhoder Nationalrätin. (Bild: PD)

Lange wurde gerätselt, mit wem die FDP Appenzell Ausserrhoden im Oktober zu den Nationalratswahlen antreten wird. Nun ist klar: SVP-Nationalrat David Zuberbühler erhält vorerst keine Konkurrenz. Aus gesundheitlichen Gründen muss Daniela Merz ihre Kandidatur zurückziehen. Dies gibt die FDP in einer Medienmitteilung bekannt.

Die ehemalige Herisauer Gemeinderätin stand intern seit längerem als Nominationsvorschlag bereit. Die FDP-Parteileitung verzichtet darauf, eine Ersatz-Kandidatur für den Nationalrat vorzuschlagen. Sie wird jedoch bis zur Delegiertenversammlung nochmals das Gespräch mit den Ortsparteien suchen für Nominationsvorschläge. Die Delegierten werden am 16. August 2019 in Gais entscheiden.

Mit Daniela Merz-Sturzenegger hätte die Parteileitung den Delegierten eine Top-Kandidatin zur Nomination für die Nationalratswahlen vorschlagen können, heisst es in der FDP-Medienmitteilung. Die 47-jährige Herisauerin ist Betriebswirtschafterin mit langjähriger Erfahrung im Sozialbereich und der Unternehmensführung.

Leider macht nun ein Problem mit der Stimme der Herisauerin einen Strich durch die Rechnung. Daniela Merz stand schon im Frühjahr als Spitzenkandidatin für den Nationalratswahlkampf der FDP AR fest, musste sich aber völlig unerwartet Anfang Juni einem Eingriff an der Halswirbelsäule unterziehen lassen. Entsprechend hat die Parteileitung der FDP auf eine Nomination im Juni verzichtet, um der Kandidatin die notwendige Ruhe für den Eingriff und die Genesung einzuräumen, zumal man davon ausgehen durfte, dass die Kandidatin bis zum Nominationstermin vom 16. August wieder fit sein würde. Beim Eingriff wurde jedoch die Stimme von Daniela Merz in Mitleidenschaft gezogen und auch ein erneuter Eingriff Ende Juli hat nicht die erwünschte Besserung gebracht.

FDP nominiert Caroni erneut für den Ständerat

Besser sieht es für die FDP beim Ständerat aus. Der 39-jährige Herisauer Anwalt Andrea Caroni vertritt Appenzell Ausserrhoden seit vier Jahren in der kleinen Kammer. Nun stellt er sich für eine zweite Amtsperiode als Ständerat zur Verfügung stellt. In den vergangenen vier Jahren hat Andrea Caroni eine aktive und wirksame Politik betrieben und hat Appenzell Ausserrhoden in Bern engagiert vertreten. Mit appenzellisch-liberalen Voten und Vorstössen macht der amtierende Ständerat immer wieder auf sich aufmerksam und gestaltet die Schweizer Politik entscheidend mit.

Andrea Caroni ist aktuell unter anderem Mitglied der Staatspolitischen Kommission, der Rechtskommission, der Geschäftsprüfungskommission sowie ständiges Ersatzmitglied in der Wirtschaftskommission und Präsident der Delegation der Inter-Parlamentarischen Union. Er ist 1. Vizepräsident der FDP Schweiz und Mitglied der Parteileitung der FDP AR. Beruflich ist er Partner einer Anwaltskanzlei in Herisau sowie Lehrbeauftragter und Vorstandsmitglied eines Instituts an der Universität St. Gallen (HSG). Die Parteileitung schlägt gemäss der Mitteilung den amtierenden Ständerat Andrea Caroni einstimmig und mit grosser Überzeugung zur Nomination für eine zweite Amtszeit vor.