Überraschender Abgang: Neuer Gemeindeschreiber von Bühler kündigt nach fünf Monaten wieder Christian Baumann hat seine Stelle als Gemeindeschreiber in Bühler nach kurzer Zeit bereits wieder gekündigt. Unterschiedliche Auffassungen hätten zum Bruch geführt. Astrid Zysset 31.08.2020, 11.56 Uhr

Christian Baumann verlässt per Ende November die Gemeindeverwaltung Bühler. Bild: PD

Anfang April hatte Christian Baumann seine Stelle als Gemeindeschreiber von Bühler angetreten. Nun reichte er die Kündigung ein. Per Ende November verlässt er die Gemeindeverwaltung, um eine «branchennahe Tätigkeit in seinem Wohnkanton» zu übernehmen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die kurze Tätigkeit in der Mittelländer Gemeinde sei unterschiedlichen Auffassungen geschuldet gewesen, wie die Entwicklung angepackt werden sollte. Auf Anfrage wollte Gemeindepräsident Jürg Engler sich jedoch nicht näher zu den Gründen, die zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses geführt haben, äussern. Man trenne sich aber nicht im Streit, gibt er an.