Überparteiliches Komitee in Ausserrhoden lanciert Energie-Initiative: Gefordert wird ein massiver Ausbau der erneuerbaren Energien Am Samstag beginnt die Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative. Bis 2035 sollen 40 Prozent des in Ausserrhoden verbrauchten Stroms mit erneuerbaren Energien im Kanton produziert werden. Jesko Calderara 16.06.2020, 09.14 Uhr

Die Initianten fordern in Ausserrhoden einen Ausbau der Solar- und Windenergie. Bild: Keystone

Mindestens 40 Prozent der im Kanton Appenzell Ausserrhoden verbrauchten elektrischen Energie soll bis 2035 aus erneuerbaren Energien auf dem Kantonsgebiet erzeugt werden. Ein breit abgestütztes Komitee startet dazu eine Initiative. Dies wurde am Dienstag bekannt. Mit dem Begehren im Sinne einer allgemeinen Anregung sollen verbindliche Ziele im Energiegesetz verankert werden. Dem Komitee gehe es aber auch um Planungssicherheit für Investoren bei der Realisierung von entsprechenden Projekten, heisst es in der Medienmitteilung.

Am kommenden Samstag starten die Initianten mit der Unterschriftensammlung zugunsten der Initiative zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Das zwölfköpfige Initiativ-Komitee setzt sich aus Kantonsräten der Parteien FDP, SP, CVP, der Gruppierung der Parteiunabhängigen (PU), jungen Erwachsenen der Klimagruppe AR sowie Mitgliedern des Vereins Appenzeller-Energie zusammen.

Sonnen- und Windenergie als Ergänzung

Dem Initiativ-Komitee liegt nicht nur der Klimawandel, sondern auch die Versorgungssicherheit am Herzen. Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, werden immer mehr Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpenheizungen ersetzt, welche mit Strom betrieben werden. Im Individualverkehr ersetzen Elektro- oder Plugin-Hybrid-Fahrzeuge Benzin- und Dieselfahrzeuge. Das alles benötigt immer mehr elektrische Energie und macht die Schweiz je länger je mehr vom Ausland abhängig. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) hat sich Anfang Juni zur Versorgungssicherheit in der Schweiz, insbesondere zur Stromproduktion im Winter und zur Importsituation geäussert. Die ElCom hat festgestellt, dass die Schweizer Infrastruktur beim Stromimport im Winter an ihre Grenzen stösst. Sie fordert dazu auf, die Produktion in der Schweiz vor allem im Winter auszubauen, um die Versorgung sicher zu stellen. Und das unterstützt das Anliegen des Initiativ-Komitees.

Die Sonnenenergie und die Windenergie ergänzen sich nach Meinung des Komitees in dieser Hinsicht ideal. Während Solaranlagen im Sommerhalbjahr am meisten Energie liefern, ist es bei der Windenergie gerade umgekehrt. Deshalb engagiert sich Marcel Walker, FDP-Kantonsrat aus Stein im Initiativ-Komitee: «Versorgungssicherheit erhöhen ist nicht nur ein Gebot der Stunde. Elektrische Energie ist eine zentrale strategische Ressource. Wertschöpfung vor Ort und erhöhtes Mass an Autarkie ist im Interesse der Menschen und der Natur.»

Um weitere erneuerbare Energiequellen wie beispielsweise die Windenergie zu erschliessen, benötigen Investoren jedoch Planungssicherheit. Das kantonale Energiegesetz soll nach Überzeugung der Initianten günstige Bedingungen zur Realisierung von Projekten schaffen.