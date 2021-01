Gesundheitspolitik Übergangspflege oder Hospizabteilung: Diese Leistungen könnten künftig im Gesundheitszentrum Appenzell angeboten werden Mitte Jahr wird die stationäre Abteilung des Spitals Appenzell geschlossen. In einem Bericht zeigt die Standeskommission nun mögliche Optionen für das ambulante Versorgungszentrum auf. Jesko Calderara 14.01.2021, 05.00 Uhr

In Innerrhoden gibt es erste Ideen, wie das Angebot am Gesundheitszentrum Appenzell dereinst aussehen könnte. Die Standeskommission und der Verwaltungsrat des Spitals haben dazu einen Bericht erarbeitet. Der Grosse Rat wird diesen an seiner nächsten Session im Februar diskutieren. Handlungsbedarf ergibt sich, nachdem die Innerrhoder Regierung mit Landammann Roland Inauen und Frau Statthalter Monika Rüegg Bless an der Spitze im November des vergangenen Jahres ankündigte, auf den Neubau des geplanten Ambulanten Versorgungszentrums Plus (AVZ+) verzichten zu wollen.

Grund dafür ist die Kündigung des Zusammenarbeitsvertrages im Bereich Innere Medizin durch den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (Svar). Als Folge wird die Bettenabteilung am Spital Appenzell Ende Juni geschlossen. Ob der 41 Millionen Franken teure Spitalneubau tatsächlich beerdigt wird, entscheidet im April die Landsgemeinde.

Im zwölfseitigen Bericht an den Grossen Rat wird nun aufgezeigt, wie das ambulante Gesundheitszentrum neu ausgerichtet und weiterentwickelt werden könnte. Zwingend seien Veränderungen beim Notfalldienst. Dieser könne ohne Gewährleistung einer 24-Stunden-Versorgung mit Innerer Medizin in Appenzell ab dem 1. Juli nicht mehr fortgeführt werden, schreibt die Regierung.

Hausärztliche Notfälle könnten jedoch weiterhin im Rahmen der bestehenden Strukturen durch Arztpraxen behandelt werden. Es bleibt jedoch das Ziel, dass es im Gesundheitszentrum weiterhin eine Notfallanlaufstelle gibt. Dazu wird ein geeigneter Partner gesucht.

Übergangspflege war bereits einmal ein Thema in Innerrhoden

Eine Taskforce des Verwaltungsrates hat sich zudem Gedanken gemacht, wie das Leistungsangebot mittel- und langfristig ausgebaut werden kann. Dabei könnte das Thema Übergangspflege wieder aufs Tapet kommen. Diese Möglichkeit wurde bereits einmal diskutiert und wieder verworfen. Dabei geht es darum, eine Station zu schaffen für Patientinnen und Patienten mit einem vorübergehend erhöhten Pflegebedarf. Ein solcher kann etwa nach einem Spitalaufenthalt, einer schweren Erkrankung oder einem Unfall bestehen.

Als zweite Option wird der Aufbau eines Hospizbereichs genannt. Dort sollen Menschen in der letzten Lebensphase begleitet werden. Die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt, dass für beide Varianten das Bedürfnis in Innerrhoden vorhanden ist.

Handlungsbedarf bei der Spitalimmobilie

Kurzfristig soll sich am Spital Appenzell mit wenigen Ausnahmen nichts ändern. So will man in der Übergangsphase bis zum 31. Juni am bisherigen medizinischen Angebot grösstenteils festhalten. Einzig der Bereich Orthopädie kann aufgrund zweier Abgänge seit Anfang Jahr nur noch in reduziertem Umfang betrieben werden.

Der Svar hingegen habe zugesichert, seinen Vertrag für die Innere Medizin zu erfüllen und die vereinbarten Leistungen sowie das dazu notwendige Personal zur Verfügung zu stellen, heisst es im Bericht

Früher oder später werden auch in Zusammenhang mit der Spitalimmobilie Fragen auf die Innerrhoder Politik zukommen. Zwar ist gemäss der Standeskommission die heutige Infrastruktur nach wie vor funktionsfähig, aber für einen modernen Gesundheitsbetrieb nicht mehr geeignet. In baulicher Hinsicht seien deshalb in absehbarer Zeit neue Weichen zu stellen.

Unklare finanzielle Auswirkungen der Neuausrichtung

Die künftige Ausrichtung des Gesundheitszentrums schlägt sich unmittelbar in dessen Rechnung nieder. So werden die Erträge der stationären Behandlungen in Zukunft wegfallen. Gemäss der Rechnung 2019 waren dies rund acht Millionen Franken pro Jahr. Auf der Aufwandseite wiederum werden Personalkosten sinken, auch weil ein Arbeitsplatzabbau unumgänglich wird. Wie hoch dieser ausfallen wird, ist offen.

Auf der Einnahmenseite sollen durch eine Stärkung des Angebots im ambulanten Bereich die Erträge von zurzeit 2,5 Millionen Franken gesteigert werden. Vieles ist aber noch ungewiss. Klar ist aber, dass die geplanten Dienstleistungen auf den Gebieten Übergangspflege und Hospiz Kosten verursachen werden. Sofern die Landsgemeinde Ja sagt zum Verzicht auf den Spitalneubau, sinkt im Gegenzug die prognostizierte Verschuldung.

Als Nächstes wird nun abschliessend geklärt, welche Leistungen das Spital Appenzell ab Sommer anbieten wird. Zudem wollen die Standeskommission und der Verwaltungsrat die Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern abschliessen. Als weiteren zu klärenden Aspekt wird im Bericht an den Grossen Rat die Finanzierung der Übergangspflege genannt.