Überrascht der SC Herisau wieder? Morgen beginnen die Playoffs im 1.-Liga-Eishockey. Frauenfeld ist selbst ernannter Aufstiegsaspirant. Lukas Pfiffner 10.02.2020, 05.00 Uhr

Vor einem Jahr jubelte der SC Herisau gegen den Favoriten Frauenfeld auswärts wie zu Hause. Bild: Lukas Pfiffner

Es ist der Klassiker punkto Ausgangslage. «Frauenfeld muss aufsteigen», titelte die «Thurgauer Zeitung» kürzlich. Der überlegene Tabellenerste der Ostschweizer 1.-Liga-Gruppe (22 Siege in 27 Partien) möchte sich so schnell wie möglich in der My-Sports-League platzieren und Partnerteam des HC Thurgau werden, während der SCH den Umweg über die Quali-Masterround nahm und als Achter die Playoffs erreicht hat.

Frage an Herisaus Trainer Christian Strasser: Hängen Sie den Zeitungsartikel in der Kabine auf? «Der Druck liegt sicher bei Frauenfeld und nicht bei uns», meint er. «Aber die Motivation ist in den Playoffs sowieso vorhanden, ob wir nun gegen einen Aufstiegsaspiranten spielen oder nicht.» Die Viertelfinalserie geht über «Best of five» und beginnt morgen in Frauenfeld. Sie wird am Donnerstag in Herisau und am Samstag im Thurgauer Hauptort fortgesetzt.

Erinnerung an die Serie von 2019

Vor einem Jahr lagen die beiden Teams tabellarisch näher zusammen, aber Frauenfeld ging gegen Herisau ebenfalls als Favorit in die Playoffs. Die Ausserrhoder gerieten in keinem Spiel in Rückstand und gewannen 6:3 (a), 3:0 (h) und 4:3 (a). Natürlich sei das angesprochen worden, erzählt Strasser. «Aber das war vor einem Jahr, jetzt haben wir eine neue Serie.» Entscheidend werde sein, das eigene Spiel jeweils durchzuziehen, auf jedem Meter, in allen Zonen. «Wir wollen die Serie gewinnen.» Das 10:1 gegen Luzern im letzten Spiel vor den Playoffs sei wichtig gewesen. «Wir haben gesehen, wie wir zu Toren kommen.» Eine Heimserie von 0:12 Punkten und 4:19 Toren hatte der SCH zuvor produziert. Angesprochen auf die Kadersituation fragt Strasser lachend: «Darf ich das überhaupt sagen?» Üblich ist in oberen Ligen, dass Verletzungen nur vage kommuniziert werden: Man möchte dem Gegner für den Fall einer Rückkehr keine genauen Informationen geben. Als «Oberkörperverletzungen» sind die Ausfälle von Grau und Grüter also zu bezeichnen. Und weil sich mit Jäppinen ein anderer Stürmer aus freien Stücken zurückgezogen hat, ist die Personaldecke zum Playoffstart vorne dünn. «Wir werfen ihn ins kalte Wasser», sagt der Trainer über Ramon Hohl, ein Eigengewächs. Der 17-Jährige hat noch keine Partie in der 1. Liga absolviert und ist nun aus dem Kader der zweiten Mannschaft aufgerückt.

Viel Bewegung an den Ostschweizer Banden

In den vergangenen Tagen und Wochen gab es in der Ostschweizer 1. Liga viel mehr Bewegung als üblich, was die Trainerposten betrifft. Herisau entlässt Markus Rechsteiner. Die Pikes ersetzen Fritz Lanz durch Gordon Walter. Roger Nater hört bei Rheintal auf. Wetzikon gibt die baldige Trennung von Roger Keller bekannt. Und Frauenfelds Duo Kevin Schüepp/Ivo Frischknecht (beide mit Herisauer Vergangenheit) wechselt zu Wil, wo Profi Andreas Ritsch nicht weitermachen kann.

Es bleibt kein Stein auf dem andern. Zufall? «Schwierig zu sagen», meint Strasser. Jeder Fall habe seinen eigenen Hintergrund. Aber er stelle fest, dass in der Ostschweiz teilweise der Drang in die My-Sports-League spürbar sei. «Die Ansprüche in unserer 1. Liga gehen auseinander. Es geht um die Frage, wie sich die Vereine positionieren wollen.» Nebst Frauenfeld hat auch Wetzikon den Aufstieg als Ziel deklariert. Passend zur aktuellen Dynamik im Trainerkarussell wäre doch ein Wechsel Christian Strassers zu Frauenfeld. Zum Anforderungsprofil der Thurgauer gehört unter anderem, dass der zukünftige Coach Schweizerdialekt versteht und im Thurgau vernetzt sein soll. Bei Strasser würde beides zutreffen. «Nein, nein, das mache ich ganz sicher nicht», stellt er klar. Die Thurgauer haben bekanntgegeben, dass der neue Trainer als Halbprofi angestellt würde. Und das wäre nicht Strassers Sache.