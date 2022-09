830 Mädchen und Knaben am ersten Jugendturnfest des ATV

Turnverband Erfolgreiche Premiere: 830 Mädchen und Knaben am ersten Jugendturnfest Das 1. Jugendturnfest des ATV übertraf bei seiner Premiere alle Erwartungen. Teufen und Herisau holten sich die Festsiege. Werner Grüninger 12.09.2022, 15.00 Uhr

Mitglieder des STV Herisau beim Bodenturnen. Bild: gr

Der TV Waldstatt führte als erster Verein in Zusammenarbeit mit dem Appenzellischen Turnverband (ATV) das erste Jugendturnfest bei der Sportanlage beim MZG in Waldstatt durch. In diversen Disziplinen – etwa Pendelstafette, Ballwurf oder Weitsprung – kämpften 21 Vereine um den Tagessieg im ein- oder dreiteiligen Vereinswettkampf.