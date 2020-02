Immer noch fit: Heidi Haltiner ist seit 65 Jahren im STV Herisau aktiv Die 82-jährige Heidi Haltiner ist seit 65 Jahren aktives Mitglied des STV Herisau. Nicht nur die Freude am Turnen hielt sie über die Jahrzehnte im Verein, sondern auch die Gemeinschaft. Zudem fand sie dort ihre grosse Liebe. Stephanie Häberli 18.02.2020, 17.58 Uhr

Heidi Haltiner ist mit ihren 82 Jahren noch immer im Turnverein in Herisau aktiv. Bild: Stephanie Häberli

Heidi Haltiner hat guten Grund zur Freude: Sie kann 2020 auf 65 Jahre Mitgliedschaft im Sport- und Turnverein (STV) Herisau zurückschauen. Die vielen Jahre Bewegung scheinen sich gelohnt zu haben. Sie ist trotz ihrer 82 Jahre eine rüstige Frau. Anfangen hat alles, als sie mit 17 Jahren nach Herisau kam. Kurz darauf schloss sie sich dem STV an, der damals noch den Namen Satus trug. Über die Jahre hinweg hat Haltiner viel Zeit und Herzblut in den Verein gesteckt. Anfangs hatte sie selber mitgeturnt. Später war sie als Leiterin in verschiedenen Gruppen des Vereins tätig. Im Jahr 1967 wurde es laut Haltiner erstmals auch für Frauen möglich, Jugend-und Sport-Kurse (J+S) zu absolvieren. Diese Möglichkeit nutzte Heidi Haltiner und liess sich zur J+S-Leiterin ausbilden.

Eine neue Leidenschaft

Zusammen mit ihrem Mann, den sie im STV kennengelernt hat, organisierte Haltiner zahlreiche Trainingslager.

«Viele der Teilnehmer erkennen mich heute noch auf der Strasse. In meinen Erinnerungen sind aber leider die meisten Gesichter verblasst.»

Mit einigen ihrer ehemaligen Weggefährten konnte Haltiner den Kontakt dennoch aufrechterhalten. Eine ihrer damaligen Turnerinnen wanderte nach Bali aus. Zusammen mit ihrem Mann besuchte Haltiner diese vor ein paar Jahren in ihrem neuen Zuhause.

Nach einigen Jahren aktiven Mitturnens und nach der Übernahme der Jugendriege sowie den älteren Turnerinnen amtete Heidi Haltiner während neun Jahren als Präsidentin der Frauenriege. Schliesslich übernahm sie die Seniorinnenriege. Mittlerweile hat eine andere Turnerin die Leitung der Gruppe inne. Heidi Haltiner ist aber nach wie vor eines von zwölf aktiven Mitgliedern.

«In der Seniorinnenriege turnen wir das volle Programm. Wir machen einfach alles etwas langsamer und bewusster.»

Sicherheit ist den Seniorinnen wichtig. Auch bei den Materialien wird darauf geachtet. So wird beispielsweise auf harte Gegenstände verzichtet.

Gemeinschaft ist wichtig

Nicht nur die Freude am Turnen hat Heidi Haltiner über die Jahrzehnte im Verein gehalten, sondern auch das Zusammengehörigkeitsgefühl. «Ich schätze den Austausch und das Beisammensein mit den anderen. Wir sind wie eine grosse Familie.»

Der Wandel der Zeit ging auch am STV nicht spurlos vorbei. «Der Verein wurde moderner und hat sich der heutigen Gesellschaft angepasst.» Eines ist aber geblieben. Die Seniorinnen kehren auch heute noch nach nahezu jedem Training ein. «Der Austausch nach dem Turnen ist sehr fördernd für die Gruppe. Man lernt sich so immer besser kennen.» Zusätzlich organisieren die Turnerinnen in kleinen Gruppen viermal im Jahr eine Aktivität oder einen gemeinsamen Ausflug.

Als Nächstes ist der Fasnachtshöck an der Reihe. Dieser Austausch mit den anderen wäre es auch, was ihr in einem Leben ohne STV am meisten fehlen würde. Am Anfang hatte sich Heidi Haltiner keine Gedanken darüber gemacht, ob sie vorhat, lange im Verein zu bleiben. «Es hat mir einfach immer gefallen. Dann bin ich halt dabei geblieben», erzählt sie und lacht. Auch ans Aufhören hat die passionierte Turnerin während der ganzen Jahre nie gedacht. «Solange ich mich bewegen kann, werde ich im STV bleiben.»

Wenn Heidi Haltiner an die vergangenen 65 Jahre zurückdenkt, überkommt sie ein positives Geühl. Auch die Frage, was ihr Highlight während der langen Zeit war, kann sie ohne zu zögern beantworten: «Dass ich vor 65 Jahren im STV meinen Mann kennen gelernt habe.»