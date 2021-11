Trotz Coronapandemie erlebt ATV ein Jahr mit vielen Highlights

Turnen Trotz Coronapandemie erlebt der ATV ein Jahr mit vielen Highlights Der Appenzellische Turnverband blickt trotz der Coronapandemie auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Die Finanzlage ist nach wie vor gut. An der Delegiertenversammlung wurden die erfolgreichen Sportler geehrt und fünf neue Ehrenmitglieder ernannt. Werner Grüninger 22.11.2021, 16.00 Uhr

Auch die erfolgreichen Einzelwettkämpfer wurden geehrt. Bild: GR

Ganz im Zeichen der Olympischen Spiele, inklusive Einmarsch der Nationen und Entfachung des Feuers durch Fakelträger Bruno Koster, erfolgte am Samstagnachmittag der Auftakt zur 32. Delegiertenversammlung des Appenzellischen Turnverbandes im Mehrzweckgebäude von Gonten. Präsident Christian Giger konnte über 250 Delegierte, davon 136 Stimmberechtigte von 58 Vereinen, begrüssen. Anwesend waren auch Ehrenmitglieder sowie Gäste aus Politik und Sport, etwa Landammann Roland Inauen, Regierungsrat Alfred Stricker und Kantonsratspräsidentin Claudia Frischknecht.

Die Delegierten gedachten zu Beginn der Versammlung den verstorbenen Ehrenmitgliedern Ruedi Huber, Speicher, Franz Fässler, Appenzell, Willy Bänziger, Herisau und Ruedi Styger, Stein.

Ein spezielles Jahr voller Highlights

In seiner Ansprache wies ATV-Präsident Christian Giger auf Erlebnisse und Begegnungen aus dem vergangenen Verbandsjahr hin, die in die Geschichte des ATV eingehen werden. Was möglich war, habe stattgefunden, sagte er. Dank vieler engagierter Turnerinnen und Turner hätte er viele Highlights erleben dürfen. Er erwähnte unter anderem die Leichtathletik-Mehrkampf-Meisterschaft. Das Kantonalturnfest war das einzige seiner Art, das 2021 in der Schweiz stattfand. Für Giger war das Turnfest aus mehreren Gründen etwas Besonderes. Trotz Verschiebung und Reduktion der Teilnehmerzahlen habe es das OK mit viel Engagement durchgeführt.

Giger erwähnte auch die Ausbildung in Zeiten vor Corona. Man habe verschiedene Möglichkeiten genutzt. Denn nur ausgebildete Leiter, Richter und Funktionäre seien ein gutes Fundament für nachhaltigen und gesunden Turnsport im Appenzellerland.

Erstes Appenzeller Jugendturnfest in Waldstatt

Die Ressortberichte wurden allesamt diskussionslos genehmigt. Die Covid-19-Pandemie wirkte sich stark auf die Anlässe und Kurse aus. Im Geräteturnen konnte die Frühlings- und Kantonalmeisterschaft durchgeführt werden, wenn auch ohne Zuschauer. In der Sparte Leichtathletik fanden dieses Jahr erfreulicherweise viele Wettkämpfe statt. Im Jugendbereich musste das Unihockeyturnier und die Jugend-Challenge bereits zum zweiten Mal abgesagt werden, während die Jugend-Stafettenmeisterschaft durchgeführt werden konnte.

Für das erste Appenzeller Jugendturnfest vom September 2022 in Waldstatt hat das OK die Arbeit bereits aufgenommen. Dabei sollen alle Nachwuchsathleten das Wettkampfformat eines Turnfestes kennen lernen. Im Ressort Ausbildung fanden die Kurse vorwiegend online statt. Bereits zum zweiten Mal konnten die Volleyball- und Unihockeymeisterschaft nicht durchgeführt werden.

Das Verbandsjahr 2021 stand zudem ganz im Zeichen der Überarbeitung der «Appenzeller Turnchoscht». Attraktives Bildmaterial, spannende Interviews und umfangreiche Berichte sorgen für ein leserfreundliches Verbandsorgan mit zweimaliger Ausgabe. Intensive Arbeit leistete Jeannette Schläpfer auf der Geschäftsstelle. Der Verband zählt über 6800 Mitglieder aus 58 Vereinen. Das sind 70 Mitglieder weniger als im Vorjahr.

Gesunde Finanzlage

Wie schon der Abschluss 2019/20 steht auch die Rechnung 2020/21 unter starkem Einfluss der Covid-19-Massnahmen. Der Gesamtaufwand von 115'970 fiel um 47'600 tiefer aus als budgetiert. Der Jahresgewinn beträgt knapp 28'800 Franken. Das Budget 2021/22 rechnet hingegen mit einem Verlust von fast 39'000 Franken. Die ATV-Mitgliederbeiträge werden nicht mehr halbiert, wie das im Verbandsjahr 2020/21 der Fall war. Das Verbandsvermögen ist nach wie vor auf einem sehr guten Niveau.

Wahlen und Statutenrevision

An der diesjährigen Delegiertenversammlung standen im Vorstand keine Wahlen an. Aus der GPK trat Christine Steiner zurück und wurde durch Stefanie Fuster, Teufen, ersetzt. Der Vorstand konnte eine grosse Anzahl von Verbands- und Vereinsfunktionären, erfolgreichen Turnerinnen und Turnern sowie Helfer und Betreuer ehren, die während zehn und mehr Jahren in den Vereinen tätig waren. Dazu kamen noch Medaillengewinner an nationalen Veranstaltungen im Einzel- und Mannschaftswettkampf. Geehrt wurden unter anderem Simon Ehammer und Andrin Huber. Rollstuhlfahrerin Sandra Graf startete in ihrem letzten Karrierejahr nochmals richtig durch.

Fünf neue Ehrenmitglieder

Die neuen ATV-Ehrenmitglieder Bruno Eisenhut, Peter Schläpfer, Christine Steiner und Werner Göldi (auf dem Bild fehlt Sonja Spirig). Bild: GR

Als Dank wurde Bruno Eisenhut, Herisau, Peter Schläpfer, Speicher, Christine Steiner, Teufen, Werner Göldi, Waldstatt und Sonja Spirig, Oberegg, die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt die Ehrung von Sandra Graf. Zum Abschluss überbrachte Roland Schenk die besten Grüsse des Schweizerischen Turnverbandes. Mit einem japanischen Nachtessen und einem kurzen Turnprogramm des TV Gonten ging die speditiv verlaufene Delegiertenversammlung zu Ende.