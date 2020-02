Trotz unbefriedigender Entwicklung des Spitals Appenzell: Innerrhoder Standeskommission hält am geplanten Spitalneubau fest +++ Option auf Projektabbruch bleibt aber bestehen Die Innerrhoder Regierung hält am Neubau des Spitals Appenzell fest. Dennoch lässt sie sich die Möglichkeit offen, das Projekt zu stoppen, sollte sich der Betrieb in den kommenden sechs Monaten nicht wie erwartet stabilisieren. Claudio Weder Aktualisiert 10.02.2020, 20.59 Uhr

Die stationären Fallzahlen am Spital Appenzell sind im Vergleich zum Jahr 2018 um 10 Prozent gesunken. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Bis vor kurzem war nicht klar, ob der Neubau des Spitals Appenzell wie geplant umgesetzt werden kann. Nun hat die Innerrhoder Standeskommission (Regierung) einen Bericht vorgelegt, in dem sie zum Schluss kommt, dass sie das 41-Millionen-Franken-Projekt gemäss Terminplan fortführen will – trotz der «unbefriedigenden betrieblichen Entwicklung» des Spitals in den letzten zwei Jahren.