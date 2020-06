Trotz Lockerungen: Die meisten Kulturveranstalter im Appenzellerland fahren ihr Programm erst nach den Sommerferien wieder hoch Der verordnete Stillstand im Kulturbereich hat ein Ende: «Wir lassen den Film in jedem Fall laufen, auch wenn nur ein Gast kommt», heisst es beim Kino Rosental in Heiden. Es zeigt am Freitag den ersten Film seit Monaten. Doch viele Kulturlokale im Appenzellerland nehmen ihren Betrieb noch nicht auf. Die Veranstalter erklären wieso. Mea McGhee 10.06.2020, 05.00 Uhr

Das Kino Rosental in Heiden zeigt am Freitag den ersten Film seit Wochen. Zu sehen ist um 20.15 Uhr «The Farewell» von Regisseurin Lulu Wang. Auf Grund des Schutzkonzeptes darf aber nur jeder zweite Kinosessel besetzt werden. Finanziell würde es sich nicht lohnen, den Betrieb hochzufahren, sagt Geschäftsführerin Astrid Mucha. «Doch wir wollen unseren treuen Gästen etwas offerieren und bieten dieses Jahr ausnahmsweise auch im Juli und August an den Wochenenden ein Programm.»

Grosser Aufwand für die Betreiber

Das Schutzkonzept sieht unter anderem vor, dass Besucherströme geleitet und Oberflächen regelmässig gereinigt werden. Mucha rechnet mit einem grossen Aufwand für ihr Team. Die Mehrheit der rund 40 Mitarbeitenden des Dorfkinos fänden den Einsatz lohnenswert. Auf Grund der engen Platzverhältnisse wird vorderhand auf einen Barbetrieb verzichtet, obwohl die Geselligkeit für viele Besucher des Kinos Rosental wichtig sei. Der Kiosk ist aber geöffnet. Astrid Mucha ist gespannt, wie viele Gäste bereit sind für einen Kinoabend. Sie sagt:

«Wir lassen den Film in jedem Fall laufen, auch wenn nur ein Gast kommt.»

Unsicherheit ist gross

Verschiedene Unsicherheitsfaktoren führten beim Herisauer Veranstalter Kultur is Dorf zum Entscheid, das Programm erst nach den Sommerferien wieder aufzunehmen. Thomas Schiltknecht sagt, es sei schwierig abschätzbar, ob die Leute bereits wieder Lust hätten Veranstaltungen zu besuchen.

Die Räumlichkeiten im Alten Zeughaus seien nicht gross, eine beschränkte Besucherzahl auf Grund der Abstandsregeln und Präsenzlisten daher wahrscheinlich nötig. «Das Programm für die zweite Jahreshälfte steht aber, und mit vielen Künstlern, deren Auftritte diesen Frühling abgesagt werden mussten, sind wir in Kontakt, um sie für 2021 zu engagieren», so Schiltknecht.

Musikalisches Duo aus Deutschland zu Gast

Am 19. Juni öffnet das Kulturlokal 3 Eidgenossen in Appenzell nach langem Unterbruch wieder seine Türen. Zu Gast ist das Akkordeon-Saxofon-Projekt Katholnig & Steiner aus Deutschland. «Die Künstler freuen sich riesig auf den Auftritt», weiss Dominik Ebneter, Präsident des Kulturvereins 3 Eidgenossen. Sie hätten sich nach Absprache mit dem Innerrhoder Gesundheitsamt entschieden, den Anlass durchzuführen. Ebneter sagt:

«In unserem kleinen Lokal können wir genau sagen, wer neben wem sitzt.»

Eine allfällige Quarantäne würde nur die Sitznachbarn einer erkrankten Person betreffen, habe das Gesundheitsamt den Veranstaltern mitgeteilt.

Der Innerrhoder Kulturverein musste im April und Mai drei Veranstaltungen absagen. Dominik Ebneter freut sich: «Alle Künstler wollen nächstes Jahr bei uns auftreten.»

Jugendtheater probt bald wieder

Nach einer verlängerten Sommerpause wird im Kleintheater Stuhlfabrik in Herisau die neue Saison im September beginnen. Noch gelte es zu klären, wie viele Gäste die Veranstaltungen besuchen dürfen, sagt Philipp Langenegger, Präsident des Betriebsvereins. Auch sei noch unklar, welche finanziellen Entschädigungen das Kleintheater allenfalls erhalte. Einige Auftritte von Künstlern mussten ganz abgesagt, andere konnten verschoben werden. Es sei eine schwierige Zeit gewesen, doch Philipp Langenegger sagt:

«Stillstand ermöglicht auf Fortschritt. Man kann neue Ideen entwickeln.»

So haben auch die Mitglieder des Theater Jugendclubs U15 am Mittwoch voller Elan und unter Einhaltung des Schutzkonzeptes erstmals wieder miteinander in der Stuhlfabrik Herisau geprobt.

Cinétreff Herisau öffnet im August

Die Betreiber des Cinétreff Herisau haben noch kein Datum für den Neustart festgelegt. Irgendwann Anfang August sollten wieder Filme gezeigt werden, informiert Geschäftsführer Michael Hefti. Die Filmverleiher würden den Start grosser Filmproduktionen zurückhalten, das hätte die Programmgestaltung für die letzten Wochen vor der üblichen Sommerpause des Cinétreffs erschwert. Gegen die Wiederaufnahme des Betriebs trotz Erlaubnis hätten auch die Kosten gesprochen, die durch das notwendige Sicherheitskonzept entstanden wären.

Zwei von drei Veranstaltungen abgesagt

Zwei von drei Veranstaltungen der aktuellen Spielzeit musste die Walzenhuser Bühni absagen. Die Kulturorganisatoren aus dem Vorderland haben beschlossen, den Betrieb nach der regulären Sommerpause wieder aufzunehmen. Das bedeutet: Am 26. September ist in Walzenhausen die Flötenshow von Gabor Vosteen zu sehen und zu hören.

Normalerweise besuchen jeweils rund 150 Personen die Veranstaltungen der Walzehuser Bühni. Für Albert Decker, Präsident des Vereins, ist unklar, ob die Leute momentan einen Anlass besuchen würden. Er spürt eine grosse Verunsicherung in der Bevölkerung und ist daher froh, geht es zunächst in die Sommerpause.

«Himmeltraurig» sei die Situation für die Künstler, findet Albert Decker. Es sei wichtig, sie zu unterstützen. Die abgesagten Veranstaltungen habe man auf das nächste Jahr umgebucht und das Programm für 2021 sei bereits fixiert.