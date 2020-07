Trotz hügeliger Lage werden im Appenzellerland rund 12 Hektaren Dinkel angebaut – nun wurde eine Genossenschaft zur Förderung des Getreideanbaus gegründet Im Appenzellerland gibt es immer mehr Bauern, die Dinkel, Emmer oder Roggen anpflanzen. Die neu gegründete IG Ackerbau Appenzellerland will den Anbau und die Vermarktung von Getreidekulturen fördern. Claudio Weder 17.07.2020, 05.00 Uhr

Im Appenzellerland werden rund 12 Hektaren Dinkel angebaut. Bild: PD

Das hügelige Appenzellerland ist nicht unbedingt für Getreideanbau bekannt. Die bewirtschaftete Fläche hält sich im Vergleich zu anderen Kantonen in Grenzen. Dennoch gibt es immer mehr Appenzeller Landwirte, die Dinkel, Emmer und Roggen anbauen (siehe Grafik). Wie gross das Interesse am Ackerbau ist, zeigte sich am Mittwochabend in Eggerstanden: 16 Getreideproduzenten sowie ein Getreideabnehmer kamen im Restaurant Altes Bild zusammen, um die Genossenschaft IG Ackerbau Appenzellerland zu gründen.

Das Projekt geht auf eine Vision der Brüder Alfred und Markus Sutter zurück. Schon immer hatten die Inhaber der Böhli Bäckerei AG den Traum, einmal vor einem Feld in Appenzell stehen zu können und zu sagen: «Hier wächst unser Brot.» Vor ein paar Jahren ist dieser Traum Realität geworden: Zusammen mit Landwirt Köbi Signer aus Haslen konnten sie 2015/16 den ersten Appenzeller Dinkel anpflanzen und ernten. Das Brot, das die Bäcker-Brüder im Herbst aus dem eigenen Dinkel backten, war ein Erfolg.

Im folgenden Jahr konnten vier weitere Landwirte für die Idee gewonnen werden, Dinkel für die Bäckerei Böhli anzupflanzen. Unter der Marke «Appenzeller Dinkel» konnten Sutter und Sutter mittlerweile eine ganze Produktpalette auf den Markt bringen. 10 bis 12 Hektaren Dinkel werden im Appenzellerland jährlich für die Böhli Bäckerei angepflanzt. Durch die Neugründung der IG Ackerbau soll die Menge noch um bis zu drei Hektaren pro Jahr gesteigert werden, wie Genossenschaftsmitglied Andreas Zingg an der Versammlung sagte.

Markus und Alfred Sutter, Inhaber der Bäckerei Böhli Appenzell.

Bild: Benjamin Manser

Eigene Marke soll Bekanntheit fördern

Von der neu gegründeten IG soll aber letztlich nicht nur die Bäckerei Böhli profitieren. Auch sollen Landwirte, die Mitglied in der Genossenschaft sind, durch den Anbau von Getreidekulturen eine alternative, längerfristig stabile Einkommensquelle erhalten. Ebenso profitieren die Konsumenten, da sie im Laden ein Produkt vor sich haben, «dessen Wertschöpfungskette in der Region liegt und das nicht 0815 ist», sagte Landeshauptmann Stefan Müller.

Letztlich gehe es darum, die vermehrte Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Tourismus und lokalem Gewerbe zu stärken. Müller sieht im Ackerbau eine Chance für die Zukunft. Er glaubt, dass die IG eine Vorbildfunktion haben könnte:

Stefan Müller, Landeshauptmann AI. Bild: APZ

«Sie zeigt, wie die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen regionalen Partnern funktionieren kann.»

Rahel Mettler, seit November 2018 Leiterin Landwirtschaftsamt Appenzell Innerrhoden Bild: Martin Brunner

Ein weiteres Ziel der IG ist es, die Bekanntheit der Produkte zu fördern. Dazu wurde die Marke «Ackerbau Appenzellerland» kreiert, die alle landwirtschaftlichen Betriebe und Abnehmer, die Mitglied in der IG Ackerbau sind, verwenden dürfen. «Unser Ziel ist es, in Zukunft weitere Bauern für das Projekt zu gewinnen», sagte Rahel Mettler, Leiterin des Innerrhoder Landwirtschaftsamts. Mitmachen können Bauern sowohl aus Innerrhoden wie aus Ausserrhoden.

Die IG Ackerbau zählt zurzeit 19 Genossenschafter. Dazu gehören neben 16 Produzenten auch Abnehmerfirmen wie die Bäckerei Böhli und die Brauerei Locher. Zum Präsidenten für die ersten drei Jahre wurde Johann Hersche gewählt. Eine wichtige Funktion innerhalb der Genossenschaft bildet die Koordinationsstelle, welche von Andreas Zingg betreut wird. Als Koordinator steht er den Mitgliedern – gegen ein Entgelt – beratend zur Seite, organisiert die Vermarktung des Getreides, regelt den Kontakt zwischen Produzenten und Abnehmern.

Letzteres geschieht über eine Anbauvereinbarung. Darin werden nicht nur Anbauort und -fläche definiert, auch verpflichten sich die Landwirte, für den Anbau keine Pestizide einzusetzen. Umgekehrt sichert die Abnehmerfirma – etwa die Bäckerei Böhli – den Produzenten zu, dass sie das Getreide abkauft, sofern die Qualität für die Brotherstellung ausreichend ist.

Bund zahlt Beiträge zur Anschubfinanzierung

Seit 2016 läuft in Innerrhoden ein vom Bundesamt für Landwirtschaft unterstütztes Projekt zur regionalen Entwicklung (PRE). Dieses hat zum Ziel, die Wertschöpfung in der Landwirtschaft zu steigern. Gemäss Rahel Mettler konnte nun auch das Thema Ackerbau in das laufende PRE-Projekt aufgenommen. Heisst konkret: Der Bund unterstützt bestimmte Teilprojekte der IG Ackerbau, darunter etwa den Aufbau der Koordinationsstelle sowie den Versuchsanbau von weiteren Getreidekulturen wie Kürbis, Raps und Bergroggen.

«Dieser Beitrag ist als Anschubfinanzierung gedacht», so Mettler. Ende 2020 laufe das PRE-Projekt aus. Ziel sei, dass sich die entsprechenden Projekte der IG längerfristig eigenständig finanzieren lassen. Die übrigen Kosten, die mit den Projekten der IG Ackerbau anfallen, werden durch Kantonsbeiträge sowie Beiträge von Mitgliedern, Produzenten und Abnehmern gedeckt. Erzielt die Genossenschaft einen Gewinn, werde dieser jedoch nicht den einzelnen Mitgliedern ausgezahlt, sondern in die Weiterentwicklung der Genossenschaft investiert, so Rahel Mettler.