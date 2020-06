Trotz Corona: Unternehmer eröffnet einen gastronomischen Leuchtturm im Appenzellerland «Gupf»-Besitzer Migg Eberle investiert über 12 Millionen Franken in das Hotel-Restaurant Dorfhus in Rehetobel. Am 17. Juli ist Eröffnung. Karin Erni 25.06.2020, 17.00 Uhr

Das neue Hotel-Restaurant Dorfhus Rehetobel wird am 17. Juli eröffnet. Bild: Karin Erni

Das Hotel-Restaurant Dorfhus gehört, wie der «Gupf», dem Unternehmer Migg Eberle. Weil die elf Hotelzimmer auf dem «Gupf» immer ausgebucht waren, beschloss er, im Dorf ein zusätzliches Hotel zu bauen. Er konnte das bewilligte Bauprojekt für ein Mehrgenerationenhaus übernehmen und an die Bedürfnisse eines Hotels adaptieren. Gut 12 Millionen Franken hat der Bau gekostet.

Der 83-Jährige hat es sich nicht nehmen lassen, die Bauarbeiten persönlich zu begleiten. Auch bei der Gestaltung der Räumlichkeiten und der Einrichtung der Zimmer nahm er Einfluss. «Migg hat sehr viel Erfahrung mit Bauthemen und einen guten Geschmack», lobt Ehefrau Sila Zinsli Salis.

Migg Eberle freut sich über sein jüngstes Projekt. Bild: Karin Erni

«Auch in der Küche will er immer ein Wörtchen mitreden. Als leidenschaftlicher Hobbykoch und Gourmet hat er sehr genaue Vorstellungen, wie die Qualität des Essen zu sein hat.»

Luftgetrocknete Schinken in der Vitrine, duftendes Brot im Steinofen und brutzelnde Güggeli auf dem Grill: Wer in die Dorfstube im neuen

«Dorfhus» in Rehetobel eintritt, hört, sieht und riecht sofort, was ihn erwartet. «Wir möchten ein eher kleines, aber feines Speiseangebot anbieten. Wichtig ist uns höchste Qualität und regionale Herkunft der Grundprodukte», sagt Gastgeber Kay Mauretter.

«In unserer Showküche können die Gäste zuschauen, wie die Hausspezialitäten zubereitet werden.»

Der Spezialgrill für die Hausspezialität Güggeli wurde aus den USA importiert. Bild: Karin Erni

Das Trockenfleisch und die Wurstwaren stammen aus der eigenen Landwirtschaft auf dem «Gupf». Sie werden mit der rot glänzenden Berkel-Maschine hauchdünn aufgeschnitten und serviert. Dazu gibt es Dorfhus Pinsa eine Art Fladenbrot. «Der Teig wird aus einer Eigenkreation von dunklem Mehl hergestellt, leicht gewürzt und mit einer lebendigen Sauerteigkultur für 72 Stunden langsam fermentiert. Dadurch wird die Dorhus Pinsa nicht nur besonders aromatisch, sondern auch ausgesprochen gut verträglich», so Mauretter.

Die Kuchen und Patisserie entstehen in der hauseigenen Produktionsküche im unteren Stockwerk. Für die Küche ist Chefkoch Pedro Ferreira verantwortlich. Neben der Hausspezialität Güggeli will er verschiedene Salate und Schmorgerichte auf den Tisch bringen. Bis jetzt beschäftigt das «Dorfhus» zehn Mitarbeiter, es werden aber noch weitere gesucht, um den Betrieb auf volle Auslastung hochzufahren.

Altes und Neues verbunden

Die Einrichtung des «Dorfhus» ist in dezentem Chic gehalten. Die Tische aus dunklem Nussbaumholz verleihen den Gasträumen eine warme Atmosphäre. Vorhänge und Möbelstoffe aus Naturmaterialien verströmen moderne Gemütlichkeit. Neben der Dorfstube verfügt das «Dorfhus» über eine Ofenstube, die mit einem historischen Kachelofen ausgestattet ist. Dieser stammt aus dem ehemaligen Wohnhaus von Migg Eberle.

Wer will, kann sich nach einem Winterspaziergang auf «Miggs Ofebänkli» aufwärmen. In diesem Raum darf geraucht oder eine Zigarre genossen werden. In der modernen Rezeption mit viel Glas steht ein altes Appenzeller Buffet, das sorgfältig renoviert wurde. Das regionale Handwerk wird hochgehalten. Davon zeugen verschiedene Messingarbeiten oder das kunstvolle Wirtshausschild, das aus einer Appenzeller Werkstätte kommt.

Lokale Handwerkstraditionen werden gewürdigt

Wo heute das «Dorfhus» steht, war früher die Stickereifabrik von Johannes Graf. Diese textile Tradition wird auch im Neubau gewürdigt. Am ausgeprägtesten kommt sie im Festraum, der Stickerstube, zur Geltung. Sie verfügt über eine bestickte Decke aus Stoff. Diese dient einerseits der Akustik und sieht zudem sehr edel aus. «Für die Realisierung des aussergewöhnlichen Schmuckstücks waren mehrere Fachleute aus der Region am Werk», sagt Sila Zinsli Salis. Von ihr stammt auch die Idee der Bemalung des Hauses und der Decken mit Ornamenten, Tierdarstellungen oder Wirtshausszenen. Die Malereien verleihen dem modernen Bau einen rustikalen Charme. Immer wieder taucht ein bestimmtes Motiv auf. Das hat gemäss Sila Zinsli Salis einen ganz bestimmten Grund:

«Die Hagebutte ist eine schöne und nützliche Pflanze und quasi unser Markenzeichen.»

Das «Dorfhus» verfügt über 20 Hotelzimmer. In den Dachgauben sind geräumige Suiten mit gedeckten Loggias untergebracht. Das Haus verfügt über zwei Sitzungszimmer mit technischen Einrichtungen, denn neben Feriengästen möchte man auch Geschäftsreisende unterbringen und für kleinere Seminare gerüstet sein.

Weiter gibt es noch ein Lädeli, in welchem die hausgemachten Produkte erworben werden können. Das sind Fleisch- und Wurstwaren, die es nicht überall zu kaufen gibt, wie zum Beispiel einen Hagebuttensalami. Selbst designte Taschen und Schals aus einer Appenzeller Manufaktur sind ebenfalls erhältlich.

Blick in die Magnothek, der Weinladen für grosse Flaschen ist ein Novum in der Schweiz. Bild: Karin Erni

Im Untergeschoss des «Dorfhus» hat Weinspezialist Hans Rhyner eine «Magnothek» eingerichtet. «Dieser Laden ist der erste seiner Art in der Schweiz, sagt der Kellermeister stolz. Im mit viel Holz gestalteten Lokal werden 300 Weine in Magnumflaschen präsentiert. «Wir führen aber auch 3, 6, 9 oder 18 Liter-Gebinde.» Rhyner ist überzeugt von den «Big-Bottles». Je grösser die Flasche, desto besser sei die Qualität und die Lagerfähigkeit des Weins, so der Fachmann. «Die Weine können bei uns im Restaurant konsumiert oder zu einem fairen Preis über die Gasse gekauft werden.»