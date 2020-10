Trotz anfangs souveräner Leistung: Der FC Teufen 1 verliert zum dritten Mal in Folge Trotz Überzahl und Elfmeter unterliegt der FC Teufen 1 im Auswärtsspiel gegen den FC Widnau 2. Claudio Fässler 11.10.2020, 19.33 Uhr

In Widnau kassierte der FC Teufen die dritte Niederlage in Folge. Claudio Fässler

Nach zwei sieglosen Partien in Folge wollten die Gäste aus Teufen in Widnau wieder auf die Siegerstrasse zurückkehren. In der Startviertelstunde war dieser Wille zu erkennen. Elf Minuten nach dem Anpfiff erzielte Ehrbar nach einem ruhenden Ball das 0:1 für die Gäste. Danach machten die Teufner weiter Druck und die Heimmannschaft hatte bis zur 30. Minute wenig vom Spiel, liess aber nicht viele Chancen zu.

Nach der ersten halben Stunde liess die Souveränität der Appenzeller nach und die Rheintaler fanden besser in die Partie. In der 39. Minute führten mehrere individuelle Fehler der Teufner zu einem Freistoss für den FC Widnau 2. Die Hereingabe vollendete Sahin zum 1:1 Ausgleich. Mit diesem Resultat verabschiedeten sich die beiden Teams in die Pause.

Beide Mannschaften versenken Elfmeter

Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff gingen die Hausherren in Führung. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung der Teufner schaltete Lufi schnell und konnte Höhener überwinden. In der 59. Minute stand wieder der Teufner Schlussmann im Mittelpunkt des Geschehens. Nach einem erneuten Ballverlust der Blaugelben holte er einen Stürmer der Hausherren im Strafraum von den Beinen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Radisic zum 3:1.

In der 78. Minute gelang den Gästen der Anschlusstreffer. Der eingewechselte Kern assistierte dabei dem ebenfalls eingewechselten Boppart. Nur zwei Zeigerumdrehungen später stellte Radisic den alten Abstand wieder her. Erneut war es ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, welcher die Teufner Hintermannschaft in die Bredouille brachte. Nur wenige Minuten später leistete sich der Widnauer Kamil Techt eine Tätlichkeit und flog vom Platz. Doch auch in Überzahl konnte der FC Teufen das Spiel nicht mehr an sich reissen.

Die Heimmannschaft erzielte gar noch das 5:2. Die Entscheidung – aber noch nicht das Endresultat. Denn in der Nachspielzeit erzielte Bruderer nach einem Foulelfmeter noch das 5:3 für die Gäste.