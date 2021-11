Trogen muss im Voranschlag 2022 mehr sparen

Finanzpolitik Weil auch nächstes Jahr ein Defizit droht: Trogen muss mehr sparen An der öffentlichen Versammlung zum Voranschlag 2022 gab die finanzielle Situation der Gemeinde zu reden. Trotz zusätzlicher Sparmassnahmen erwartet der Gemeinderat einen Aufwandüberschuss. Jesko Calderara 14.11.2021, 17.56 Uhr

Trogen hat zurzeit einen Steuerfuss von 4,5 Einheiten. Der Gemeinderat möchte diesen vorerst nicht erhöhen. Bild: Tobias Garcia

Dorothea Alterr ist Trogner Gemeindepräsidentin. Bild: PD

Angesichts der angespannten Finanzlage verstärkt der Gemeinderat Trogen seine Sparanstrengungen. Dies kündigte Gemeindepräsidentin Dorothea Altherr am Donnerstagabend bei der Präsentation des Voranschlags 2022 an. Dieser sieht bei Ausgaben von rund 11,5 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss vor. Dieser beläuft sich auf 288000 Franken. Ein Grund für die zusätzlichen Sparmassnahmen sind die Zahlungen aus dem Finanzausgleich, welche in diesem Jahr geringer ausfallen als budgetiert. Trogen erwartete im Voranschlag 220000 Franken, erhielt allerdings nur 80000 Franken.

Höhere Belastung wegen steigender Schülerzahlen

Weniger ausgeben im Vergleich zu 2021 will die Mittelländer Gemeinde nächstes Jahr unter anderem bei den Posten Kultur, Sport, Freizeit, Kirche (–125000 Franken) sowie Verkehr (–160000 Franken). Ein Kostenwachstum gibt es dagegen bei der Bildung (+300000 Franken) und bei der Pflegefinanzierung (+89000 Franken). Zumindest bei der Entwicklung der Steuererträge zeigte sich Altherr vorsichtig optimistisch, nicht zuletzt weil die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner dank neuerstellter Wohnungen gestiegen ist.

Auswirkungen hat die heutige Verschuldung von Trogen auf die Investitionen. Auch hier müsse in den kommenden Jahren das Kostenbewusstsein und die Beschränkung auf die nötigsten Ausgaben gestärkt werden, heisst es in den Erläuterungen zum Voranschlag 2022. «Wir werden nur jene Dinge machen, die absolut zwingend sind», sagte Altherr. Um handlungsfähig zu bleiben, hat sich der Gemeinderat beim Nettoverschuldungsquotienten eine selbst auferlegte Obergrenze von 170–180 Prozent gesetzt. 2022 sind Nettoinvestitionen von einer Million Franken geplant. Der grösste Brocken ist der Ersatz des Pumpwerks Bad. In den nächsten Jahren stehen abgesehen davon grössere Vorhaben an. Als Beispiele nannte die Gemeindepräsidentin die Sanierung der Bühlerstrasse, Investitionen in die Wasserversorgung, Erneuerungsarbeiten bei der Kirche und die Schulraumerweiterung. Zu letzterem Projekt ist im Januar 2022 eine öffentliche Versammlung geplant. Unter den etwa 20 Anwesenden an der Versammlung im Haus Vorderdorf gab es eine lebhafte Diskussion zur Frage, wie die Gemeinde Trogen ihr strukturelles Defizit abbauen kann. So wurde etwa vorgeschlagen, eine Strategie zu erarbeiten, wie die Bevölkerungszahl und somit die Steuereinnahmen erhöht werden könnten.

Räumlichkeiten für den Coworking Space gesucht

Einzelne Votanten plädierten dagegen für eine Steuererhöhung. Der Gemeinderat habe sich zum jetzigen Zeitpunkt gegen diesen Schritt entschieden, sagte Altherr. Mit 4,5 Einheiten hat Trogen hinter Hundwil bereits heute den zweithöchsten Steuerfuss im Kanton.

Im zweiten Teil des Abends stellte Mitinitiant Thomas West das Pilotprojekt Coworking Space vor, welches vor elf Monaten gestartet wurde. Der Verein wirtschaftet nach eigenen Angaben vom ersten Tag an selbsttragend. Zurzeit nutzen gemäss West etwa zehn Leute die Gemeinschaftsbüroräume, welche sich zumindest bis Ende Jahr noch in einer Lehrerwohnung neben dem alten Schulhaus im Pestalozzidorf befinden. Für die Zukunft wird allerdings ein Standort im Zentrum gesucht.