H.R. Fricker überlässt Vorlass der Ausserrhoder Kantonsbibliothek

Vermächtnis schon jetzt übergeben Als Vorlass: H. R. Fricker aus Trogen überlässt seine Couverts der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden Der Trogner Kunstschaffende H. R. Fricker hat im Sinne eines Vorlasses 223 selbst gestaltete Couverts und 130 Briefmarkenbögen der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden überlassen. Es ist nicht die erste Schenkung dieser Art. Astrid Zysset 20.01.2022, 18.00 Uhr

H. R. Fricker in seinem, wie er ihn nennt, «Showroom» in Trogen. In den Händen hält er einige der Couverts, die er jüngst anfertigte. Bild: Astrid Zysset

Es ist nicht unüblich, dass Kunstschaffende nach ihrem Ableben einem Archiv oder einer Bibliothek archivwürdiges Schriftgut oder andere Materialien überlassen. Dieser sogenannte Nachlass ermöglicht die Aufbewahrung ihres Schaffens. Es gibt aber auch eine andere Variante, den Vorlass. Der Trogner Kunstschaffende Hans Ruedi Fricker hat der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden 223 bearbeitete Couverts und 130 Briefmarkenbogen überlassen. Der Vorteil der frühzeitigen Schenkung sei, dass man noch Informationen mitgeben kann, so Fricker. «Es ist vergleichbar mit einem Foto. Ohne Bildlegende sagt es nicht so viel aus wie es eigentlich sollte.»

Hans Ruedi respektive H. R. Fricker hat vor rund 40 Jahren mit der Mail Art begonnen. Es ist Kunst per Post, welche unter diesem Begriff zusammengefasst ist. Der Trogner gestaltet Couverts mit Sujets, die ihn gerade beschäftigen. Vorwiegend sind es Steinmotive, die auf den Bildern zu sehen sind. Kein Wunder, ziehen sich Steine doch seit sieben, acht Jahren stringent durch die Arbeiten des Kunstschaffenden. Eines seiner neueren Werke heisst «Stein auf Stein», aber auch auf ältere Arbeiten wie den Steingarten Murgtal, in welchem er 140 Steinen einen Namen gab, blickt er gerne zurück. Selbst eine Schrift aus Steinen liess Fricker kreieren.

Ein weltweites Netzwerk

In seinem Haus in Trogen hängt prominent ein Bild von E. F. Higgins. «Das ist der Papst der Briefmarkenkunst», sagt Fricker und lächelt. Higgins hatte die sogenannten Artistamps zwar nicht erfunden, aber publik gemacht. Heute ist die Mail Art ein fester Bestandteil der Kunstszene. Seit den 1970er Jahren bestehen ganze Netzwerke mit insgesamt weltweit über 100'000 Teilnehmenden. Einige davon treffen sich seit 1986 alle sechs Jahre zu dezentralisierten Kongressen. Die ersten zwei Mail-Art-Kongresse (1986 / 1992) hatte Fricker mitorganisiert. Er hatte damals an verschiedenen Kongressen in Europa teilgenommen und auch Mailartisten zu sich nach Trogen eingeladen. Er sagt schmunzelnd:

«Ich bin mir aber nicht sicher, ob die wegen mir oder nicht doch wegen den Kochkünsten meiner Lebenspartnerin Vreni vorbeigekommen sind.»

Den Versand der Couverts hatte Fricker in den vergangenen zwei Jahren intensiv betrieben. Es sei ideal gewesen, um die Coronaisolation «zu durchbrechen», so der Trogner. Wieviele Couverts genau er verschickt hat, weiss Fricker nicht. Es dürften aber zwischen 500 und 700 gewesen sein, gibt er an. Er stehe in regelmässigem Austausch mit rund 150 Personen auf der ganzen Welt. «Und die schicken mir auch solche Couverts.» An wen ein Couvert geht, oder von wem eines kommt, dokumentiert Fricker genau. Vergangenen Herbst wurden in einer Galerie in Bern Doppel der verschickten Couverts und erhaltenen Originale ausgestellt.

Die Kommunikation zieht sich durch sein künstlerisches Schaffen

Die Kommunikation ist es, welche sich durch die Arbeiten Frickers zieht. 2017 realisierte er eine Arbeit im Alters- und Pflegezentrum in Appenzell mit dem Titel «Miin Ort», bei welcher die Bewohnerinnen und Bewohner Auskunft zu wichtigen Orten in ihrem Leben geben konnten. In einer Unterführung in Lenzburg wurden 36 Betonkreise mit männlichen und weiblichen Charakteren angebracht, um die Begegnung der Geschlechter zu thematisieren. Und unvergessen sind in St.Gallen die kleinen Orte-Markierungen, welche 1996 im Strassenbelag versenkt wurden. Noch heute sind an einzelnen Stellen in der Stadt Bolzen im Belag versenkt und mit Begriffen wie «Ort der Wut», «Ort der List» oder «Ort der Ironie» versehen.

Das Schaffen geht weiter

Die 223 Couverts, welche nun der Kantonsbibliothek überlassen wurden, sind nicht der erste Vorlass Frickers. Vor zwei Jahren übergab er bereits einen ersten Stapel mit 540 Briefmarken und Couverts. Der Stuhl der Frauenlandsgemeinde ging bereits 1987 zur Kantonsbibliothek über. «Ich habe nie viel mit meinen Werken verdient und sie werden nicht auf privater Basis gesammelt. Aber man darf schon sehen, was ich alles gemacht habe», findet Fricker. Ein Ende seines Schaffens ist zudem nicht in Sicht. «Ich werde weitermachen, solange es irgendwie möglich ist.»