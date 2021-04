Trogen Die Pionierin der Abstraktion: Auf Spurensuche in der Heimatgemeinde von Sophie Taeuber-Arp Leben und Werk von Sophie Taeuber-Arp stehen derzeit im Mittelpunkt einer internationalen Ausstellung. Aufgewachsen ist die vielseitige Künstlerin in Trogen. Ihr Urgrossvater Hermann Krüsi war Direktor der Kantonsschule und Begründer des Lehrerseminars Gais. Zwei Tanten heirateten in die Zellweger-Dynastie ein. Charlotte Kehl 10.04.2021, 05.00 Uhr

Sophie Taeuber-Arp gewann in den vergangenen Jahren an Aufmerksamkeit, Anerkennung und Respekt. Bild: Stiftung Arp

Sophie Taeuber-Arp ist in Trogen aufgewachsen, ihre Mutter war eine Appenzellerin. Taeuber-Arp war als erste Frau auf der 50-Franken-Banknote abgebildet und sie ist die erste Frau, für die das Museum of Modern Art New York (MoMA) eine Einzelausstellung organisiert und diese auf Tour schickt.

Von der Banknote ist sie mittler­weile verschwunden, aber in der Öffentlichkeit gewann die Künstlerin in den vergangenen Jahren mehr und mehr Aufmerksamkeit, Anerkennung und Respekt. Und was plant Trogen? «Im Moment ist nichts spruchreif», ­bedauert Gemeindepräsidentin Dorothea Altherr, «aber das Thema Sophie Taeuber-Arp wird bestimmt einmal konkret aufgenommen werden.»

Aktiv ist hingegen die Ausserrhoder Kantonsbibliothekarin Heidi Eisenhut. Voller Begeisterung entdeckt sie laufend Neues zur berühmtesten Trognerin. Gerade hat Eisenhut eine neue Verbindung zur Zellweger-Dynastie in den Stammbaum einfliessen lassen können. Sie war zudem massgeblich am Film über Sophie Taeuber-Arp für SRF-«Sternstunde Kunst» vom 28. Februar 2016 (Zweitausstrahlung 20. März 2021) beteiligt, als Expertin vor Ort zur Kindheit der Künstlerin. Ihre fundierten Kenntnisse haben auch Walburga Krupp, die Co-Kuratorin der neuen Ausstellung, nach Trogen gelockt, wo sie für ihr dreibändiges Werk mit Briefen von und an Sophie Taeuber-Arp ­recherchiert hat. Das Buch erscheint diesen Sommer – die Ausstellung steht.

«Wir sind seit 2006 dran», erklärt Walburga Krupp. Die Ausstellung «Sophie Taeuber-Arp: Living Abstraction» eröffnete im November 2020 im MoMA in New York. Seit dem 20. März ist sie im Kunstmuseum Basel zu sehen, ab Juli wird sie im Tate Modern London gezeigt. «Das MoMA war ursprünglich an einer gemeinsamen Ausstellung von Sophie Taeuber-Arp mit ihrem Mann Hans Arp interessiert», führt sie weiter aus. «In der Zwischenzeit ist sie aber immer mehr in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt und so drängte sich eine Einzelausstellung auf.» Das Kunstmuseum Basel sei ein wichtiger Ort, nicht nur weil Taeuber-Arp Schweizerin war, sondern weil Basel zu ihren Lebzeiten wie keine andere Schweizer Stadt durch Mäzenentum und Sammler Verbindungen zur Welt der grossen Kunst und zur Avantgarde pflegte. «Künstlerkolleginnen und -kollegen reagieren ausgesprochen positiv auf diese Ausstellung», sagt Walburga Krupp zum bisherigen Echo.

Nach dem Tod des Vaters zog es die Familie nach Trogen

Sophie Taeuber kam am 19. Januar 1889 in Davos-Platz als viertes Kind von Emil und Sophie Taeuber-Krüsi zur Welt. Der aus einer westpreussischen Apothekerfamilie stammende Vater hatte 1887 die «Alte Apotheke» erworben, die er bis zu seinem frühen Tuberkulosetod 1891 besass. Er hinterliess seiner Frau, die aus einer Heidler Apothekerfamilie stammte, vier Kinder. Ein Fünftes war einjährig verstorben. Dass Mutter Taeuber nach Trogen übersiedelte, ist umso verständlicher, wenn man weiss, dass zwei ihrer Schwestern in die Zellweger-Dynastie eingeheiratet hatten. Eine davon, Mathilde Zellweger-Krüsi, führte mit ihrem Mann Hans, der Arzt war, die Zellweger’sche Kinderkuranstalt im Sonnenhof, einem stattlichen Barockbau, der sich in der Nähe des Landsgemeindeplatzes in Richtung Altstätten befindet. Durch die florie­rende Textilindustrie verkehrte in ­Trogen damals die Welt. Unter anderem beherbergte das Kinderkurhaus «geschwächte Töchter aus besseren Ständen».

Im offenen Taeuber-Haus, der «Solitude», erbaut nach den Plänen von Sophie Taeuber-Arps Mutter, gingen neben den eigenen Kindern auch Cousinen und Cousins sowie junge Pensionäre ein und aus. «Weil sie grosses Vertrauen in die Jugend hatte und ihr gegenüber sehr duldsam war, sei das Trogner Haus immer voller junger Menschen gewesen», hielt Erika Schlegel-Taeuber, Sophies Schwester, Jahre später über die Mutter fest – weiss Heidi Eisenhut. «Es wurde Französisch parliert und die Taeuber-­Kinder hatten Engländerinnen als ­Au-pairs», erzählte eine Cousine. Die Mutter zeichnete, malte, schnitzte und fotografierte, besorgte den Garten und führte das Haus schräg gegenüber vom Sonnenhof an der Strasse nach Altstätten. Die beiden Häuser bildeten zusammen eine Genesungs- und Kreativoase für Mädchen und Buben der besseren Stände. Sie spielten Theater, es wurde geturnt, geklöppelt, musiziert, gestickt, gebastelt. Zudem gab es Charaden und Soirées dansantes.

Weben als Kunstform

Sophie und ihre Schwester Erika gingen wie alle Mädchen in die Trogner Grund- und Realschule. Ganz bestimmt kannten sie die Webkeller und Stickereilokale, in denen ihre Schulkameradinnen täglich stundenlang mitarbeiten mussten. Während die obere Gesellschaftsschicht, geprägt von der Leinwandindustriellen-Familie Zellweger, kulturelle und geschäftliche Verbindungen zur gebildeten Welt von Barcelona, Paris, Marseille und Genua pflegte, beschäftigte die textile Heimindustrie einen grossen Teil der Arbeiter und Bauern. Hand- und Maschinenstickerei sowie Plattstichweberei machten Appenzell Ausserrhoden früh zum «Heimindustriekanton». Es gab kaum ein Haus, in dem nicht gesponnen, gewebt oder gestickt wurde. Es wäre wohl vermessen, annehmen zu wollen, dass sich die Eindrücke aus den Trogner Webkellern und Sticklokalen in der künstlerischen Arbeit von Sophie Taeuber-Arp niederschlug. Aber schön ist der Gedanke von H.R. Fricker, der in seiner Publikation von 1995 über ihre Kindheit und Jugend schreibt: «Kaum Beachtetes, Marginales aus der Trogner Arbeitswelt vor hundert Jahren scheint nun aber, verzaubert durch die Existenz der Werke von Sophie Taeuber-Arp, der Kunst zugehörig zu sein.»

Ideen wie Springbrunnen

Die vielseitigen Begabungen von Sophie Taeuber-Arp mögen dem mütterlichen Erbe zu verdanken sein, deren Stammbaum Silberschmiede, Maler, Medailleure zierten. Ihr Urgrossvater Hermann Krüsi war Direktor der Kantonsschule Trogen und Begründer des Lehrerseminars Gais. Ihre Mutter erkannte das Talent ihrer Tochter und schickte sie 1904 an die damals neugegründete Stauffacher-Schule St.Gallen, eine unabhängige Privatschule für Zeichner und Entwerfer.

Aus dieser Zeit sind etliche Briefe erhalten geblieben, die im ersten Teil des dreibändigen Werkes von Walburga Krupp enthalten sind. So schrieb ­Sophie Taeuber-Arp an ihre Schwester Erika am 16. September 1908: «Habe eine grossartige Idee für eine Handarbeit, crême Gaze, Goldfaden u. grüne Seidenfäden.» Oder tags darauf: «Seit gestern habe ich ganz feine kunstgewerbl. Ideen. Wie ein Springbrunnen kommen sie, feine Sachen, wenn ichs nur festhalten kann.»

Nach dem Tod der Mutter 1908 ­seien die Briefe vor allem praktischer Natur gewesen und besprachen Aufgaben wie die Verwaltung des Hauses, sagt Walburga Krupp. In der Folge zog es Sophie Taeuber-Arp aus dem engen St.Gallen nach München und Hamburg, wo sie in der avantgardistischen Literatur- und Kunstszene den Künstler und Lebenspartner Hans Arp kennen lernte. Die weltoffene und inspirierende Atmosphäre in Trogen wird wohl ein guter Nährboden gewesen sein für den späteren Werdegang der Lehrerin der Kunstgewerbeschule Zürich. Sie war als Textilgestalterin, Tänzerin, Dadaistin, Grafikerin, Malerin, Möbeldesignerin, Innenarchitektin und Szenografin tätig. Ihre Neugierde, Experimentierfreude und spartenübergreifende Spiellust spiegeln sich in ihrem ganzen Lebenswerk, ebenso wie ihre praktische Ader, die sie an der Seite ihres Mannes für Ausstellungen oder als Gastgeberin anpackend unter Beweis stellte – bis zu ihrem tragischen Unfalltod im Januar 1943 in Zürich. Zurzeit steht die rote Taeuber-Villa ­erneut zum Verkauf. Wäre das eine Chance für Trogen?