Trendwende Fernweh-Studenten und Heimweh-Appenzeller: Innerrhoder Universitätsabgänger kehren vermehrt in die Heimat zurück Lange belegte Appenzell Innerrhoden bei der Rangliste der höchsten Abwanderung von Universitäts- und Fachhochschulabgängern schweizweit den unrühmlichen Spitzenplatz. Seit einigen Jahren zieht es viele Innerrhoder Studienabgänger aber wieder vermehrt zurück in die Ostschweiz. Lilli Schreiber 16.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Universität Zürich ist mit ihren 26`065 Studenten die grösste Hochschule der Schweiz. Viele Studenten aus anderen Kantonen wollen auch nach ihrem Abschluss weiterhin in Zürich wohnen und arbeiten. Bild: Keystone

Die Abwanderung stellt viele Kantone ohne Hochschulinstitutionen vor grosse Probleme. Betroffen sind vor allem die ländlichen Regionen. Nach der Matura zieht es die Jungen und Erwachsenen zum Studieren in grosse Ballungszentren wie Zürich, Bern oder Basel. Nach Abschluss des Studiums kommen aber nur die wenigsten wieder zurück in die alte Heimat.

Die Ostschweiz hat für viele Ausstudierte seit der Finanzkrise 2008 sowohl als Wohn- wie auch als Arbeitsort an Attraktivität verloren. Von Brain-Drain – der Abwanderung von qualifizierten Arbeitskräften und Wissenschaftlern in andere Kantone – besonders betroffen war in der Vergangenheit der Kanton Appenzell Innerrhoden. Noch im Jahre 2012 wies er laut Bundesamt für Statistik (BFS) eine Abwanderungsrate von über 70 Prozent auf und lag somit schweizweit auf Platz eins der vom Brain-Drain betroffenen Kantone.

Abwanderungsquote mehr als halbiert

Zwischen den Jahren 2015 und 2019 ist die Zahl der Abwanderungen von Hochschulabsolventen im Innerrhodischen auf 30 Prozent gesunken. Im kantonalen Vergleich schneidet Appenzell Innerrhoden mit einer verhältnismässig geringen Abwanderungsquote sogar gut ab. Den höchsten Binnen-Brain-Drain gab es in dieser Zeitspanne gemäss dem BFS im Kanton Appenzell Ausserrhoden mit einer Abwanderungsquote von 82 Prozent.

Eine vermehrte Rückkehr der Studenten nach Innerrhoden und Umgebung lässt sich anhand individueller Beobachtungen vermuten. Dies obwohl die beruflichen Aussichten für Akademiker im städtischen Raum nach wie vor deutlich höher sind und das Leben in der Stadt für viele Vorteile bietet.

Drei Innerrhoder Akademiker berichten, warum sie trotzdem die Heimat einem Leben in der Stadt vorziehen:

Das Bedürfnis zurückzukehren

Nicola Moser studierte Jus an der Universität Basel. Bild: PD

Nicola Moser studierte Rechtswissenschaft an der Uni Basel. Nach Abschluss des Studiums und Erlangung des Anwaltspatents lebte und arbeitete der Innerrhoder weiterhin in Basel, bis ihn vor rund einem Jahr das Heimweh packte. Er sei immer schon sehr heimatverbunden gewesen, sagt der 35-Jährige. Deshalb habe er 2019 eine Zweitwohnung in Appenzell mit dem Wunsch erworben, hier auch beruflich Fuss zu fassen. Dies schätzte er als realistisch ein: «In Innerrhoden gibt es im Gegensatz zu den umliegenden Kantonen nur sehr wenige Anwaltskanzleien», sagt Moser. Mittlerweile haben sich die Absichten von Moser erfüllt. Zusammen mit seinem ehemaligen Klassenkameraden David Inauen gründete er in Appenzell vor kurzem die Anwaltskanzlei «Inauen Moser Rechtsanwälte».

Der Kontakt zu seinen Klassenkameraden aus Appenzell sei ohnehin nie abgebrochen, berichtet Moser stolz. Das Gymi in Appenzell habe ihn sehr geprägt, der engste Freundeskreis stamme immer noch aus jener Zeit. Moser erzählt, dass er zurzeit bei vielen seiner Jugendfreunde den Wunsch beobachte, wieder in die Heimat zu ziehen. Auch bei ihm sei mit Anfang 30 plötzlich ein Bedürfnis da gewesen, nach Hause zu kommen. Moser sagt:

«Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ein Appenzeller nicht zurückkommt, wenn er auch hier einen Job findet.»

Der Wunsch, zurück nach Appenzell zu ziehen, sei für gewisse seiner Kolleginnen und Kollegen jedoch nicht einfach umzusetzen. Für Juristen sei das Jobangebot in den urbanen Zentren wie Zürich, Basel oder Genf bedeutend grösser als in der Ostschweiz. «Gerade die Coronapandemie hat allerdings gezeigt, dass man als Anwalt überall arbeiten kann und nicht an einen Standort gebunden ist», sagt Moser. Er habe während der Pandemie oft von seiner Wohnung in Appenzell aus für die Kanzlei in Muttenz (BL) gearbeitet. Da sei ihm klar geworden, dass er sowohl in Appenzell als auch in Basel als freier Anwalt tätig sein könne.

Während seiner Zeit in Basel habe er gelernt, dass die Basler und die Appenzeller gar nicht so verschieden seien, wie sie das gerne von sich behaupten, so Moser. «Die Appenzeller und die Basler sind beides Stubenhocker und verlassen ihren Kanton nur sehr ungern.»

«Der Innerrhoder ist schon sehr heimatverbunden»

Stefan Ledergerber promoviert an der Universität Basel. Bild: PD

Auch Stefan Ledergerber hat in Basel studiert. Sein Masterstudium hat der Jus-Student aus Innerrhoden vergangene Woche beendet. Nun hängt Ledergerber noch ein Doktorat an. Er wird vorübergehend noch in Basel bleiben. Doch klar ist: Zurück in seine Heimat nach Innerrhoden zu ziehen, das stand für Ledergerber allerdings von Anfang an fest. «Mein Zuhause ist auch nach der langen Zeit, die ich in Basel verbracht habe, nach wie vor meine Heimatgemeinde in Haslen», sagt Ledergerber. Seine Verwurzelung und sein sozialer Lebensmittelpunkt seien stets in Innerrhoden geblieben. Auch politisch ist Ledergerber im Appenzellerland sehr engagiert, denn er präsidiert die Innerrhoder CVP. Er sagt:

«In Basel interessiert mich die Politik nicht im gleichen Ausmass wie in Appenzell Innerrhoden.»

Ledergerber kommt jedes Wochenende nach Hause. Er erzählt, dass sich alle Innerrhoder Studenten seines Jahrgangs jeden Sonntagabend am Bahnhof in Appenzell trafen, um gemeinsam die Reise in die Studentenstädte anzutreten. «Der Innerrhoder ist schon sehr heimatverbunden», sagt Ledergerber.

Nach Abschluss seiner Promotion möchte Ledergerber sich einen Job in der Ostschweiz suchen, um in seiner Heimat Haslen weiter wohnhaft bleiben zu können. Er schätzt das Jobangebot für Juristen gerade in St.Gallen hoch ein. «Das Schöne ist», sagt er, «Juristen braucht es überall.» Für ETH-Studenten sei es beispielsweise viel schwieriger, in Appenzell einen Job zu finden. Für einen Jus-Studenten hingegen sei es einfacher, auch auf dem Land Fuss zu fassen.

Ein holländisch geprägter Ostschweizer

Matthias Egger studierte an der ETH Zürich und an der Utrecht Universität. Bild: PD

Der aus Ausserrhoden stammende Meeresbiogeochemiker Matthias Egger studierte nach der Matura am Gymnasium in Appenzell Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich. Anschliessend emigrierte er in die Niederlande, um ein Doktorat an der Universität in Utrecht zu absolvieren. Aktuell arbeitet Egger bei «The Ocean Cleanup», einer Non-Profit-Organisation mit Hauptsitz in Rotterdam, die technische Lösungen für die Plastikmüllverschmutzung in den Weltmeeren entwickelt.

An seinem Studium schätzte Egger vor allem, dass er mit der ETH eine der weltweit besten Ausbildungen im Bereich der Naturwissenschaften genossen hat und zudem Zürich als «vibrierende und kulturell hochstehende» Stadt erlebt hat. Nach Hause in die Ostschweiz kam Egger während seiner Zeit in Zürich nahezu jedes Wochenende. Nachdem er für seine Promotion in die Niederlande gezogen war, wurden seine Besuche in der Heimat seltener. Matthias Egger lebt seit inzwischen neun Jahren in Holland. Er sagt: «Nach dieser langen Zeit, die ich in den Niederlanden verbracht habe, fühle ich mich als weltoffener, holländisch geprägter Ostschweizer.»

Zurzeit plant Matthias Egger, der letzten Herbst Vater geworden ist, mit seiner Innerrhoder Frau, zurück in die alte Heimat zu ziehen, denn sein Freundeskreis und die Familie sind immer noch grösstenteils im Appenzellerland und Umgebung wohnhaft. Egger sagt:

«Ich möchte meinem Sohn dieselbe unbeschwerte Kindheit und gute schulische Ausbildung in der wunderschönen Ostschweiz ermöglichen, wie ich sie selber erleben durfte.»

Egger möchte nach seiner Rückkehr auch gleich den Sprung in die Selbstständigkeit wagen und weiter als Forscher und wissenschaftlicher Berater von der Ostschweiz aus die Plastikproblematik in den Weltmeeren erforschen. Er denke, die Coronapandemie habe viele für die ortsunabhängige Arbeit sensibilisiert. Zudem plant Egger ein Standbein als Umweltberater in der Ostschweiz aufzubauen, um seiner Heimat bei der Bekämpfung der Klimaerwärmung und Umweltverschmutzung zu helfen.

Auch Egger sieht in seinem Bekanntenkreis einen Trend, der zu immer mehr akademischen Heimkehrern führt. Für ihn war die Rückkehr in die Ostschweiz immer eine mögliche Option, die treibende Kraft hinter seinen beruflichen Entscheidungen war sie jedoch nicht.