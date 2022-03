Ausserrhoden will die Hilfe für die Ukraine besser koordinieren

Ukraine-krieg Ausserrhoder Sozialdirektor Balmer über grosse Solidarität mit Kriegsflüchtlingen: «Traumatisierte Personen sind in privaten Unterbringungen am falschen Ort» Die Solidarität mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ist gross. Der Ausserrhoder Sozialdirektor Yves Noël Balmer sagt im Interview, dass es nun gilt, die Hilfe besser zu koordinieren. Kanton und Gemeinden hätten aktuell keine genaue Übersicht, wie viele Geflüchtete bereits in Appenzell Ausserrhoden untergebracht seien. David Scarano Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Ukrainische Flüchtlinge an der Grenze zu Polen: Der Kanton geht derzeit davon aus, dass sich aktuell rund 270 in Appenzell Ausserrhoden befinden. Bild: AP Photo/Markus Schreiber

Der Ukraine-Krieg schockiert. Die Betroffenheit ist in Ausserrhoden massiv. Wie gross ist die Hilfsbereitschaft?

Yves Noël Balmer: Ich nehme eine grosse Solidarität in der Gesellschaft und verschiedenste Hilfe von privater Seite wahr. Es gibt Geldspenden, Sachgüterspenden sowie eine enorme Bereitschaft, flüchtenden Personen die unterschiedlichsten Formen von Hilfe zu bieten.

Regierungsrat Yves Noël Balmer Bild: Michel Canonica

Im Gegensatz zu anderen Kantonen gab es aber in Appenzell Ausserrhoden ­keine gross angelegten Sammelaktionen. Warum?

Auch in Ausserrhoden haben Sammelaktionen stattgefunden, organisiert von karitativen Organisationen. Wir waren zusätzlich daran, eine gross angelegte Sammelaktion mit den Gemeinden zu lancieren, haben dies aber wieder gestoppt. Wir erhielten die Information, dass sich nach kurzer Zeit bereits eine enorme Menge an Hilfsgütern auf polnischem Boden an der Grenze zur Ukraine staut.

Welche Güter fehlen derzeit?

Aktuell mangelt es vor allem an medizinischen Hilfsgütern wie Medikamente und medizinische Instrumente, aber zum Beispiel auch an Rettungsfahrzeugen und Rettungsmaterial. Wir stehen diesbezüglich mit verschiedenen Institutionen im Kanton in Kontakt.

Kann die Hilfsbereitschaft auch zu gross sein? Droht gar ein Chaos?

Die humanitäre Katastrophe in der Ukraine hat bereits heute ein grosses Ausmass angenommen, demzufolge erfreut mich die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Nicht immer ist die Aufnahme von geflüchteten Menschen auf so viel Wohlwollen gestossen. Dem Kanton ist es aber ein grosses Anliegen, dass die Hilfe koordiniert und strukturiert erfolgt – zum Nutzen der Betroffenen. Dies bedeutet, dass die kantonale Hilfe in den Regelstrukturen im Asylwesen geleistet werden soll.

Wie will der Kanton die Hilfestellungen besser strukturieren?

Appenzell Ausserrhoden hat zur besseren Koordination der Hilfsbereitschaft eine kantonale Hotline sowie Informationen auf der Website www.ar.ch/­ukraine eingerichtet. Es gilt nun, die Hilfsbereitschaft aus vielen Teilen der Gesellschaft und von Organisationen zu bündeln, ­damit den Hilfsbedürftigen schnell und zielgerichtet geholfen werden kann.

Welche Probleme haben sich bislang ergeben?

Der Kanton und die Gemeinden haben aktuell keine genaue Übersicht, wie viele Geflüchtete bereits in Appenzell Ausserrhoden untergebracht sind und in welcher physischen und psychischen Verfassung sie sich befinden. Stand heute gehen wir davon aus, dass circa 270 Personen bereits in Appenzell Ausserrhoden angekommen sind. Diese Personen sind aktuell aus rein rechtlicher Sicht ohne registriertes Asylgesuch als Touristen in der Schweiz. Das heisst, dass sie nach 90 Tagen die Schweiz wieder verlassen müssten. Kanton und Gemeinden drängen daher darauf, dass sich möglichst alle aus der Ukraine geflüchteten Personen schnellstmöglich in einem ­Bundesasylzentrum registrieren lassen.

Was passiert, wenn eine Registrierung ausbleibt?

Ohne Registrierung müssen die Geflüchteten beziehungsweise die Privatpersonen, welche die Unterbringung ermöglichen, für alle Kosten aufkommen. Weiter befürchten wir, dass allenfalls vom Krieg traumatisierte Personen bei Privatpersonen nicht jene professionelle Betreuung erhalten, die sie dringend benötigen. Je nach Entwicklung des Krieges werden die Männer, die heute die Ukraine verteidigen, ebenfalls nach Appenzell Ausserrhoden zu ihren hierher­geflüchteten Familien reisen. Ausserdem nehmen einzelne Flüchtende ihre Haustiere mit.

Warum können Haustiere problematisch sein?

Die Ukraine gilt als Tollwutgebiet. Mit angemessenen Massnahmen muss verhindert werden, dass sich diese Krankheit hier verbreitet. Aktuell haben wir zwei Hunde von Geflüchteten in Quarantäne. Auch das Problem mit der Tollwut macht mir Sorgen.

Hat der Kanton genügend Plätze für die Flüchtlinge?

Das Asylwesen in Appenzell Ausserrhoden ist eine Verbundaufgabe. Der Austausch zwischen Kanton und Gemeinden wurde aufgrund des Krieges in der Ukraine stark intensiviert. Kanton und Gemeinden arbeiten aktuell auf Hochtouren daran, zusätzliche Unterbringungsplätze bereitzustellen. ­Dafür müssen auch die Verpflegung, die medizinische Versorgung, die angemessene Betreuung sowie die Tagesstruktur vorhanden sein. Ob wir genügend Plätze bereitstellen können, kann heute nicht be­antwortet werden, da dies von der Anzahl der Flüchtlinge abhängt, die nach Ausserrhoden kommen. Wir stellen uns aber darauf ein, dass Hunderte weitere Flüchtlinge in den kommenden Wochen den Kanton erreichen.

Braucht es private Unterkünfte?

Bis die zusätzlichen Plätze von Kanton und den Gemeinden geschaffen sind, begrüssen wir die private Unterbringung. Je nach Entwicklung der Krise sind wir allenfalls auch längerfristig auf eine gewisse Anzahl an privaten Unterbringungsplätzen angewiesen. Ich betone aber wie schon vorhin erwähnt, dass Kanton und Gemeinden primär eine Unterbringung in den Regelstrukturen begrüssen, wo die Rahmenbedingungen durchweg erfüllt sind.

Wie sinnvoll ist es dann überhaupt, als Privatperson Flüchtlinge aufnehmen zu wollen? Sie haben auch von professioneller Hilfe gesprochen, die zum Teil notwendig sei.

Es ist nur bedingt sinnvoll, als Privatperson Geflüchtete auf­zunehmen, da diesen eine professionelle Betreuung zusteht. Insbesondere traumatisierte Personen sind in privaten ­Unterbringungen am falschen Ort. Die Flüchtlingshilfe fragt schon bei Anmeldung einer ­privaten Unterkunft detailliert nach den Bedingungen, in denen Flüchtlinge bei Privaten unterkommen.

Mit wie vielen Flüchtlingen rechnen Sie insgesamt?

Dies ist schwierig abzuschätzen. Niemand weiss, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt. Aktuell gehe ich von 300 bis 600 Flüchtenden aus, die in den kommenden Wochen und Monaten in Appenzell Ausserrhoden ankommen.

Auf welche Aufenthaltsdauer bereiten Sie sich vor?

Wir bereiten uns auf eine Aufenthaltsdauer von einem halben Jahr bis mehrere Jahre vor. Dies bedeutet, dass wir früh mit der Integration beginnen wollen.

Die Impfquote gegen Corona ist in der Ukraine tief. Wird ein spezielles Angebot hochgefahren?

Diese Frage gehen wir in einem zweiten Schritt an. Sicher ist: Wir haben genügend Impfstoff, um alle impfwilligen Geflüchteten zeitnah zu impfen.

Der Bundesrat hat am Freitag den Schutzstatus S für Menschen aus der Ukraine beschlossen. Damit ist etwa der Zugang zur Schule gewährleistet. Wie werden die Kinder unterstützt?

Diese Frage diskutieren die Bildungsdirektionen intensiv. Die Schulen in Appenzell Ausserrhoden bieten Unterricht an. Bis jetzt sind wenige ukrainische Kinder in Appenzell Ausserrhoden eingetroffen. Diese werden im Regelunterricht mit Deutsch als Zweitsprache unterstützt. Das Departement Bildung und Kultur und die Gemeinden sind im Austausch und entwickeln verschiedene Szenarien, um auch einer grösseren Anzahl ­ukrainischer Kinder im Volksschulalter Unterricht bieten zu können.

Wie werden Erwachsene bei der Arbeitssuche unterstützt? Mit dem Schutzstatus S wird auch die Wartefrist von drei Monaten für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit aufgehoben.

Sowohl das Amt für Wirtschaft und Arbeit wie auch die Regionale Arbeitsvermittlung (RAV) werden Anfragen von erwachsenen Personen entgegennehmen und mit den bekannten Va­kanzen bei Unternehmen abgleichen. Bei Übereinstimmung werden die arbeitssuchenden Personen möglichst rasch in den Arbeitsprozess integriert.

