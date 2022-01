Trauercafé Hinterland steht ohne Gäste da

Trauerbewältigung Verunsicherung wegen Zertifikatspflicht: Dem Trauercafé Hinterland bleiben die Gäste fern Das einzige Trauercafé in Appenzell Ausserrhoden hat mit ausbleibenden Besucherinnen und Besuchern zu kämpfen. Schuld sei die Zertifikatspflicht. Dabei sind sich die Organisatorinnen des Cafés sicher: Das Angebot ist zu Pandemiezeiten wichtiger denn je. Astrid Zysset 04.01.2022, 12.00 Uhr

Abschied nehmen, ist schwer. Im Trauercafé Hinterland können Betroffene über ihre Erfahrungen reden. Bild: Michel Canonica

Es ist ein Angebot, das sehr geschätzt wird. Und trotzdem bleiben aktuell die Gäste aus. Das Trauercafé Hinterland hat während der letzten Durchführungen gerade einmal vier Teilnehmende gezählt. Silvia Hablützel, welche das Café zusammen mit Iris Schmid, Esther Furrer sowie vier weiteren Frauen ehrenamtlich leitet, versteht nicht, wie es zu diesem Einbruch kommen konnte. Normalerweise sind es durchschnittlich sieben bis neun Teilnehmende, auch waren es bereits bis zu 17.

Silvia Hablützel leitet das Trauercafé Hinterland. Bild: PD

Hablützel vermutet, dass die Verunsicherung aufgrund von Corona und der damit einhergehenden Zertifikatspflicht derzeit gross ist. «Natürlich ist es denkbar, dass es den Leuten derzeit so gut geht, dass sie unser Angebot nicht brauchen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen.» Zu Pandemiezeiten, in denen Beerdigungen und Abdankungen nur in eingeschränkter Form stattfinden können, fehlt vielen der Moment, um Abschied nehmen zu können. «Und der ist für die Trauerbewältigung sehr wichtig.»

Geleitete Gesprächsrunde

Das Trauercafé Hinterland besteht seit September 2015. 473 Gäste haben es seitdem besucht. Es ist in dieser Form das Einzige in Appenzell Ausserrhoden. In einem geschützten Rahmen wird trauernden Personen ermöglicht, über ihr Schicksal und ihre Emotionen zu sprechen. «Alles hat seinen Platz», sagt Hablützel und meint damit die Gefühle der Hoffnungslosigkeit, der Verzweiflung, der Wut, der Zuversicht, aber auch diejenigen Momente, in denen man eigentlich lieber nur den anderen zuhören und nichts sagen möchte. Nach einer kleinen Vorstellungsrunde und einem Denkanstoss in Form eines Textes erzählen die Teilnehmenden, was sie bewegt. Die Runde wird durch eine Gesprächsmoderatorin geleitet, ihr zur Seite stehen eine Co-Leitung und verschiedene Gastgeberinnen.

Helfen diese Gespräche den Teilnehmenden? «Die Rückmeldung, die wir oft bekommen, ist: Man geht leichter, als man gekommen ist», sagt Silvia Hablützel. Auch gebe es Gäste, die seit der Eröffnung des Trauercafés vor sechs Jahren regelmässig vorbeischauen. Nicht immer geht es um Todesfälle. Auch Scheidungen, Trennungen oder der Verlust eines Arbeitsplatzes haben in der Runde ihre Berechtigung. «Die Trauer hat kein Ablaufdatum. Hier bei uns sind die Gäste immer willkommen, können über all das reden, was zu Hause bei den Angehörigen und Freunden vielleicht niemand mehr hören will.» Hablützel betont jedoch, dass es keine schwerfälligen Abende sind, welche die Teilnehmenden erleben. «Sie würden sich wundern, wie lustig wir es manchmal haben!»

Konfessionslos und unabhängig

Das Trauercafé wird von einer Gruppe aus sieben Frauen regelmässig auf freiwilliger Basis organisiert. Sie sind keine Therapeutinnen, aber in Trauerbegleitung geschult, ausserdem verfügen sie alle über individuelle Erfahrungen in Sachen Trauer. Und: Sie sind nicht in einer Vereinsstruktur eingebettet sowie konfessionsunabhängig. Hablützel umschreibt den losen Verbund der Organisatorinnen als Arbeitsgruppe. «Es war uns wichtig, unabhängig zu sein, um allfällige Hemmungen, bei uns vorbeizuschauen, abzubauen.» Finanzielle Unterstützung erhält das Trauercafé von den Kirchgemeinden wie auch der politischen Gemeinde Herisau.

Doch warum ist es nun wichtig, dass mehr Personen zu diesen Treffen kommen? «Wir sind es nicht, welche den Trauernden helfen. In erster Linie sind es die anderen Gesprächsteilnehmenden», sagt Hablützel und spricht von der besonderen Dynamik, die sich durch die Erfahrungen der anderen Gäste ergibt. Eine ideale Gruppengrösse gebe es nicht. Aber würden sich durch mehr Schicksale die Gespräche anders gestalten. «Darum ist es wichtig, dass die Menschen wissen, dass es dieses Angebot gibt», so die Leiterin des Trauercafés weiter. Aufgrund von Corona sind aber aktuell viele Möglichkeiten zur Sensibilisierung, unter anderem auch der alljährliche öffentliche Vortrag, der auf das Trauercafé aufmerksam machen soll, ausgeblieben.

Das Trauercafé Hinterland findet jeden ersten Donnerstag im Monat statt. Der nächste Anlass ist am 6. Januar, von 17 bis 18.30 Uhr in der Kulturwerkstatt Appenzellerland in Herisau. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Für Interessierte aus den Gemeinden Teufen, Bühler und Gais gibt es einen Fahrdienst. Anmeldungen dafür unter der Telefonnummer: 071 333 13 11.