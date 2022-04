Innerrhoder Fischzüchter hat Hochbetrieb vor Karfreitag

Traditionsmenu Alle wollen nur das eine: Dieser Innerrhoder Fischzüchter hat vor Karfreitag alle Hände voll zu tun Im Oberegger Weiler betreibt Hanspeter Breu seit 15 Jahren eine Forellenzucht. Meist fängt er die Tiere mit der Rute. Auch die Kunden können auf Wunsch selber Hand anlegen und Fische angeln. Karin Erni Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Hanspeter Breu fängt die Forellen mit der Angelrute. Bild: Karin Erni

An den Tagen vor Karfreitag habe er keine Zeit, antwortet Hanspeter Breu auf die Anfrage für eine Reportage. «Ich muss sehr viele Bestellungen bearbeiten.» Der 74-Jährige bewirtschaftet seit 15 Jahren im Weiler Torfnest in Oberegg einen Fischteich. Vor Ostern habe er Hochsaison, so Breu. «Es hat sich in der Umgebung herumgesprochen, dass es hier frischen Fisch gibt.»

Artgerechte Haltung im Naturweiher

Schliesslich darf die «Appenzeller Zeitung» aber doch vorbeikommen. Hanspeter Breu führt zum kleinen Weiher, oberhalb seines Wohnhauses. «Ursprünglich ist der Damm für die Kühe erstellt worden. Ich dachte mir, es ist doch schade um das gute Wasser. Hier liessen sich gut Forellen halten», erzählt Breu. Er hat Erfahrung damit. Früher züchtete er im «Löchli» in Heiden Fische, jedoch nicht beruflich. Der gelernte Industriespengler hat 20 Jahre bei der FFA in Altenrhein Flugzeuge gebaut und repariert. Später war er in der Firma Sefar als Weber beschäftigt.

Um die Forellen nicht zu verletzen, werden sie mit dem Kescher aus dem Wasser gehoben. Bild: Karin Erni

Der Fischteich im Torfnest ist ein kleines Naturparadies. Unzählige Amphibien haben im Uferbereich gelaicht. «Es kommen jetzt sogar Feuersalamander hierher, das gab es früher nicht», sagt Hanspeter Breu. Gelbe Bänder, die im Wind flattern, sollen den gefrässigen Graureiher fernhalten. «Der Vogel kommt trotzdem ab und zu, so ist halt die Natur», sagt der Fischzüchter nachsichtig.

Das Wasser des kleinen Bachs wird etwas oberhalb des Teichs gefasst und plätschert über eine Röhre aus grosser Höhe herunter. «So erhalten die Forellen im Sommer, wenn es heiss ist, mehr Sauerstoff und im Winter friert die Wasseroberfläche nicht zu», erklärt Breu. «Bis jetzt hat der Bach aber immer genügend Frischwasser gebracht.» Sicherheitshalber habe er eine Tauchpumpe angeschafft, mit der er das Wasser umwälzen könnte, falls es noch trockener werden sollte. Die Nachfrage nach Fisch steige, sagt der Züchter.

«Jungfische sind schwierig zu beschaffen und das Futter wird auch teurer.»

Der erste gefangene Fisch ist ein eher kleines Exemplar. Bild: Karin Erni

Hanspeter Breu benutzt eine Angelrute, um die Fische im Teich zu fangen. «Das braucht Geduld, aber ich mache es gern.» Er spiesst einen Wurm auf den Haken und wirft gekonnt aus. «Meist beissen am Anfang gleich zwei oder drei Fische innert kurzer Zeit an und dann wird es ruhiger. Es ist, als ob sich die Fische erzählen, dass ich sie fangen will», sagt er lächelnd. Ansonsten seien die Tiere wenig scheu.

«Wenn meine Enkel sie füttern, kommen sie ganz nah ans Ufer.»

Rund 100 Regenbogenforellen tummeln sich im Wasser. Für den Fall, dass er viele Bestellungen hat und die Fische nicht anbeissen, hält er noch welche in einem Aufzuchttank an einem anderen Bach in der Nähe. «Die kann man einfacher fangen, wenn es schnell gehen muss.» Aktuell sei es noch zu kalt, dann hätten die Tiere weniger Hunger. «Ansonsten ist der Morgen besser zum Fischen geeignet als der Nachmittag.» Auf Voranmeldung können sich die Kunden ihren Fisch auch selbst angeln, mehrere Ruten stehen bereit. «Vor allem Kinder und Frauen finden das spannend», sagt der Züchter.

Als erstes wird der Fisch entschuppt. Bild: Karin Erni

Der Schwimmer zuckt auf der Wasseroberfläche und Breu rollt die Leine ein. Sorgfältig hebt er das gefangene Tier mit einem Kescher aus dem Wasser und versetzt ihm einen Schlag auf den Kopf. Die Forelle misst knapp 30 Zentimeter. Das sei ein eher kleines Exemplar, so der Fischer. «Zum Verkaufen ist die Grösse perfekt, die Leute haben nicht gerne zu grosse Fische.» Weil er nie alle erwischt, erreichen einige Tiere imposante Körpermasse.

Die grösste Regenbogenforelle, die er gefangen hat, mass 46 Zentimeter und wog 1,25 Kilo. Manche der Riesen kommen erst zum Vorschein, wenn er das Wasser im Weiher alle drei Jahre für eine Reinigung abpumpt. Der Teich dient als Wasserreservoir für die Feuerwehr und muss instand gehalten werden, sodass die Nutzung für die Brandbekämpfung jederzeit möglich ist.

Das Filetieren erfordert Fingerspitzengefühl. Bild: Karin Erni

Besser als aus dem Laden

Die Fische können ganz oder filetiert bestellt werden. Zuerst entschuppt Hanspeter Breu sie mit einem gebogenen Werkzeug. Er erklärt warum: «So kann man die gebratene Haut später essen und die Fische sind nicht mehr schleimig zum Anfassen.» Zum Filetieren benutzt er ein langes, schmales Messer. «Es muss eine biegsame Klinge haben und sehr scharf sein.» Breu schneidet geübt hinter den Kiemen ins Fischfleisch. Behutsam fährt er dem Rückgrat entlang. «Man muss hören, wo man schneidet», erklärt der Fachmann. Ein Teil der Gräte wird beim Vorgang durchtrennt. Diese muss er anschliessend sorgfältig mit einem spitzen Zänglein auszupfen. Eine Stunde dauert es, um fünf Fische verkaufsfertig zu machen. Er habe auch schon aus Neugier beim Grossverteiler Forellenfilets gekauft, sagt Breu. «Die waren teurer als meine und hatten sogar noch Gräten drin.»

Fische und das Christentum In der christlichen Tradition ist jeder Freitag ein Gedenktag an Karfreitag, den Todestag Jesu. Insbesondere bei den Katholiken wird in Erinnerung daran freitags gefastet, das heisst es soll kein Fleisch gegessen werden. Nur das Fleisch warmblütiger Tiere galt als «Fleisch». Weil Fische ihre Körpertemperatur nicht beeinflussen können, waren sie eine erlaubte Fastenspeise. Der Fisch ist ein wichtiges Symbol im Christentum. Er diente als Erkennungszeichen der frühen Christen. Wenn man die Anfangsbuchstaben des christlichen Glaubensbekenntnisses nimmt, kommt das griechische Wort für Fisch heraus: «Ichtys». I steht für Iēsoûs (Jesus), CH steht für Christós (der Gesalbte), TH steht für Theoû (Gottes), Y steht für Hyiós (Sohn), S steht für Sōtér (Erlöser). (ker)

