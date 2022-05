Tradition «So früh war es noch nie»: Urnäscher Senn zieht mit seinen Tieren bereits auf die Alp Ohne Strassensperrung ist es eine heikle Angelegenheit, wenn sich gleich drei Alpaufzüge die Passstrasse zur Schwägalp hochschlängeln. Der Urnäscher Senn Jürg Frischknecht wünscht sich mehr Toleranz im Umgang zwischen Autofahrenden und Sennen. Lilli Schreiber Jetzt kommentieren 29.05.2022, 19.00 Uhr

Bild: Lilli Schreiber

Um halb vier Uhr morgens ist es auf dem zwischen Urnäsch und Zürchersmühle gelegenen Hof der Familie Frischknecht noch ruhig. Nur Zita, der etwas in die Jahre gekommene Bläss der Frischknechts, bellt aufgeregt zur Begrüssung. Es scheint, als wisse die Hündin bereits, dass es heute auf die Alp geht. Im Inneren des Wohnhauses der Familie wird derweilen noch in aller Ruhe gefrühstückt.

Neben dem Sennen Jürg Frischknecht sitzen fünf weitere in Trachten gekleidete Männer und zwei kleine Buben, ebenfalls in Tracht, mit am Tisch. Sie sind Freunde und Familie, die ihn jedes Jahr auf die Alp begleiten, erklärt Frischknecht stolz. Zusammen stärken sie sich nun mit Brot, Fleisch und Käse und stossen auf den bevorstehenden Alpaufzug an. Es gibt Chardonnay.

Vor dem anstrengenden Alpaufzug stärkt sich die Familie Frischknecht mit Freunden im Wohnhaus in Urnäsch. Bild: Lilli Schreiber

Währenddessen legt Yvonne Frischknecht letzte Handgriffe bei den drei Töchtern der Frischknechts an, die in Werktagstrachten gekleidet und mit eingeflochtenen Frisuren auf den Beginn des Alpaufzugs warten. Es liegt sichtlich eine gewisse Anspannung in der Luft, die jedoch durch das plötzliche Anstimmen eines «Zäuerlis» gedämpft wird.

So früh seien sie noch nie auf die Alp gegangen, erklärt einer der Sennen, der gerade zur Runde am Frühstückstisch dazugestossen ist. Das sei schon etwas Aussergewöhnliches, bereits am 28. Mai auf die Alp zu ziehen, meint ein anderer. Das gute Wetter im Vorfeld und die warmen Temperaturen hätten dazu geführt, dass das Gras auf den Alpen stark gewachsen sei, sodass es sich bereits jetzt anbiete, das Vieh auf die Alp zu führen, meint auch Frischknecht.

Mehr als nur eine Pflicht

Dann geht es plötzlich ganz schnell. Um kurz nach vier Uhr weicht das gemütliche Beisammensein einer plötzlichen Aufbruchsstimmung, und alles bewegt sich in Richtung Stall. Die schweren Schellen werden aus dem Haus getragen, und auf dem Vorplatz des Stalls stellen sich die Begleiter Jürg Frischknechts im Kreis zum gemeinsamen Schellenschwingen und erneuten «Zäuerlen» auf. Sie werden den Vorgang noch einmal, auf der Alp angekommen, wiederholen.

Daraufhin werden die diesjährigen drei Schellenkühe aus dem Stall geholt. Drei Männer braucht es, um die schweren Schellen mit dem verzierten Ledergurt um den Hals der jeweiligen Kuh zu legen. Yvonne Frischknecht ist sich sicher, dass die Kühe die Schellen gerne tragen. Sie deutet auf eine Kuh mit dunklem Fell und sagt schmunzelnd: «Die hier ist immer eifersüchtig, wenn sie die Schelle beim Alpaufzug einmal nicht tragen darf. Dann möchte sie trotzdem immer ganz vorne mit den Schellenkühen mitlaufen.»

Dieses Jahr müssen sich zudem zwei neue Kühe als Schellenkühe beweisen. Sie dürfen die Schellen zum ersten Mal tragen. Das stellt eine zusätzliche Herausforderung für die Sennen dar.

Währenddessen treiben die Kinder bereits die Geissen mit Tannenwendeln aus dem angrenzenden Geissenstall. Jürg Frischknecht sagt:

«Der Alpaufzug ist viel mehr als nur eine Pflicht für mich. Man könnte schliesslich auch mit dem Lastwagen auf die Alp fahren und die Tiere so transportieren.»

Das stelle für Jürg Frischknecht jedoch keine Option dar, ergänzt er. Für ihn ist das Ritual des Alpaufzuges, vom gemeinsamen Frühstücken bis zum Ankommen auf dem Chüelisitz, einer Alp am Fusse des Säntis, nahe der Schwägalp gelegen, längst zu einer festen Tradition geworden, die er auch an seine Kinder weitergeben möchte.

Er sagt: «Das Wichtigste am Alpaufzug ist für mich, die Vorfreude meiner Kinder auf den heutigen Tag zu erleben.» Frischknecht ist überzeugt davon, dass der Alpaufzug ohne die Motivation und Mithilfe seiner drei Mädchen nicht möglich wäre.

Miteinander statt gegeneinander

Als sich der Zug um kurz nach vier Uhr vom Hof der Familie Frischknecht in Bewegung setzt, ist der Senn optimistisch gestimmt. Er denke, dass sie den Weg auf die Alp in drei Stunden meistern werden. «Heute sollte es schnell gehen», sagt Frischknecht. Auch Bläss Zita würde den Alpaufzug gerne begleiten, die Hündin könne jedoch aufgrund ihres Alters nicht mehr mitlaufen, erklärt Jürg Frischknecht. Dieses Jahr müsse es eben auch ohne gehen, sagt er.

Yvonne Frischknecht hoffe nur, dass das Wetter mitspiele, immerhin hätten die Männer, Buben und Mädchen keinen Regenschutz dabei. Die Sennin fahre dem Alpaufzug mit dem Auto hinterher und werde vorzeitig in der Hütte schon einmal einfeuern, erklärt sie. Vorausfahren und die Strasse sichern werde sie nicht. Die Frischknechts setzen auf eine gesunde Rücksichtnahme, sowohl von Autofahrenden gegenüber Alpaufzügen als auch umgekehrt.

Als der Zug von Jürg Frischknecht, bestehend aus fünf Geissen und 20 Kühen, das Dorf Urnäsch erreicht, zeichnen sich bereits die ersten Lichtstrahlen am Horizont ab. Da um halb sechs Uhr bereits die Sonne aufgeht, müssen sich die Sennen mit ihren Alpaufzügen stets beeilen, um nicht in den Verkehr zu geraten. Jürg Frischknecht erklärt: «Der Grund, warum wir so früh loslaufen, ist grundsätzlich jener, dass wir den Verkehr möglichst wenig beeinträchtigen möchten mit unseren Alpaufzügen.»

Der Senn sei sich der Problematik der Alpaufzüge für die Autofahrenden bewusst, jedoch würde er sich wünschen, dass mehr Verständnis von beiden Seiten für die jeweils anderen aufgebracht wird. Schliesslich müsse man miteinander arbeiten statt gegeneinander. Noch früher morgens könnten auch die Sennen nicht aufbrechen, meint Frischknecht achselzuckend.

Eine wohlverdiente Ankunft

Es ist zwanzig nach sieben Uhr, als der Alpaufzug, angeführt von den Appenzeller Geissen und den zwei Geissemeitli und einem Geissbueb, den «Chüehsitz» erreicht. Die Sennen haben den Schellenkühen die Schellen mittlerweile abgenommen und tragen sie selbst im Gleichschritt die steile Strasse der alten Steinfluh hinauf.

Kurz vor dem «Chüehsitz» gibt es dann noch mal eine kleine Stärkung. Wie vielerorts bekommen die Sennen und Kinder etwas zu trinken von Anwohnenden angeboten. Nach einem kurzen Verweilen geht es auch schon weiter auf die letzten Meter. Die Geissen springen übermütig voraus, sodass die Kinder Mühe haben, sie im Zaum zu halten.

Derweilen beginnen die ersten Kühe, das saftige Gras am Wegrand zu fressen. Sie dampfen durch die Anstrengung des Aufstiegs, sind aber sichtlich froh darüber, endlich auf der Alp angekommen zu sein. Jürg Frischknecht sagt zufrieden:

«Ich glaube, jetzt sind die Kühe glücklich.»

Der Senn wird nun über die Sommermonate auf der Alp bleiben und nur gelegentlich nach Urnäsch kommen. Seine Begleiter werden noch am selben Tag den Nachhauseweg antreten. «Diesmal aber mit dem Auto», meint einer von ihnen. Zunächst werden sie aber noch einige Stunden auf dem «Chüehsitz» verweilen und die Tradition des Alpaufzugs ausklingen lassen.

