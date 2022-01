Innerrhoder Tradition: Mit «Räuchle» die bösen Geister vertreiben

Ritual Mit «Räuchle» die bösen Geister vertreiben: Wie die Innerrhoder Tradition auch über die Kantonsgrenzen hinaus gepflegt wird Der winterliche Ritus wird im Innerrhodischen seit ewigen Zeiten von Generation zu Generation weitergetragen. Ein Innerrhoder berichtet von seinem persönlichen Bezug zu diesem Brauchtum. Lilli Schreiber Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Joe Broger räuchlet in Stall, Hof und Haus. Bild: Lilli Schreiber

Das «Räuchle», der aus vorchristlicher Zeit stammende Ritus zum Abwenden von bösen Geistern, ist seit geraumer Zeit Teil des Innerrhoder Brauchtums. Ursprünglich von den Kelten eingebracht, vermischte sich die winterliche Tradition mit den religiösen Auffassungen des aufstrebenden Christentums, das sich im 4. Jahrhundert nach Christus allmählich im Alpenraum anzusiedeln begann.

«Gräuchled» wird an mehreren Abenden

Das traditionsgemäss am Heiligabend, am Silvesterabend – im Innerrhodischen auch als «Altjohr-Obed» bezeichnet – und am Dreikönigstag stattfindende «Räuchle» wird auch von Joe Broger praktiziert.

Joe Broger beim «Räuchle» im Schafstall. Video: Lilli Schreiber

Broger stammt ursprünglich aus dem innerrhodischen Gonten, betreibt aber seit elf Jahren einen Landwirtschaftsbetrieb im ausserrhodischen Trogen mit rund hundert Milchschafen und einigen Alpakas. Er sehe beim «Räuchle» Parallelen zur Anwendung von Weihrauch in der katholischen Kirche. Andererseits würden eben auch ältere Bräuche und insbesondere der Glaube an höhere Mächte eine Rolle spielen, sagt Broger.

Gemäss Brogers werde in Appenzell Ausserrhoden nicht «gräuchled». Ausser auf Höfen und in Haushalten, deren Bewohner aus Innerrhoden stammen würden, so, wie das auf seinem Hof in Trogen der Fall ist, erklärt er.

«Räuchle» und Rosenkranz

Beim «Räuchle» wird mit einer speziellen Gusspfanne, in der sich traditionsgemäss Glut, Weihrauch, Stechlaub- und Wacholderzweige von Palmen des Palmsonntagsgottesdienstes befinden, um Haus und Hof sowie in alle Räume des Wohnhauses gegangen. Der Rauch soll dabei nach alter Tradition nicht nur reinigen, sondern auch die bösen Geister des vergangenen Jahres vertreiben.

Ursprünglich betete der Rest der Familie im Haus den Rosenkranz für eine Art Verstärkung des Schutzes vor allem «Öbel und Oofall» im kommenden Jahr, während der Vater als traditionelles Familienoberhaupt mit der Räuchlipfanne umherging.

Glut, Stechlaub und Wacholderzweige

Auf die Frage, was sich in Brogers Räuchlipfanne befinde, erklärt dieser, dass die Tradition in Gonten etwas abweiche. Dort beinhalte die Räuchlipfanne Föhren-, Stechlaub- und Wildwacholderzweige. Auch die Ausführung des Brauchs gestalte sich bei Familie Broger individuell, erklärt Joe Broger. So sei dies wahrscheinlich aber bei allen Familien, die das «Räuchle» noch ausführen. Broger sagt: «Wahrscheinlich sind die Absichten und das Vorgehen nicht in jedem Haushalt, auf jedem Hof gleich.» Denn:

Joe Broger. Bild: Lilli Schreiber

«Die Vorgehensweise wird mündlich innerhalb der Familie überliefert und es ist ja meist auch nur die Familie anwesend.»

Broger räuchle für den Schutz von Haus und Hof im kommenden Jahr, aber auch zum Dank für das vergangene. Bei ihm sehe das «Räuchle» wie folgt aus: Er befülle nach der Stallarbeit seine alte Kupferpfanne mit Glut aus dem Kachelofen, idealerweise stammt diese aus Holz von Esche, Buche oder Ahorn. Dann gebe er Weihrauch und Stechlaub sowie manchmal auch noch etwas Lärchenharz dazu. Mit dieser Pfanne gehe er zuallererst in den Stall, beräuchle alle Bereiche, dann umgehe er anschliessend das Haus und den Hof, was bei viel Schnee mitunter mühsam sei, erklärt Broger.

Wenn er zurück im Haus der Familie angekommen sei, rauche die Pfanne bereits weniger, das Stechlaub ist dann schon verglüht, sodass beim Begehen der Räume nur noch der wohlriechende Weihrauch zur Geltung komme. Das Beten des Rosenkranzes während des «Räuchle» lässt die Familie Broger weg. Stattdessen begehe Broger das Ritual in Dankbarkeit für das Gewesene und mit der Bitte Zufälle, Schicksale und Mächte, die er nicht kenne, günstig zu stimmen und sich so für ein gutes neues Jahr zu wappnen.

Die Glut in der Kupferpfanne lässt Zweige und Weihrauch duften. Bild: Lilli Schreiber

Ein strittiges Datum

Aktuell steht das dritte und letzte Räuchlen am Abend des Dreikönigstags vor der Tür, an dem jeweils mit gesegneten Räucherwaren «gräuchled» wird. Dabei gibt es neben den klassischen auch ein viertes «Räuchle», das heutzutage mehrheitlich in den Hintergrund getreten ist. Die Rede ist vom sogenannten alten Silvester, der heute wohl eher durch das Silvesterklausen bekannt sein dürfte, das jeweils einen Tag vor dem alten Silvester in den Gemeinden Urnäsch, Waldstatt, Hundwil und Stein, aber auch Herisau stattfindet.

Der alte Silvester ist das Jahresende nach dem julianischen Kalender, der bis 1789 auf den 13. Januar festgelegt war. In Innerrhoden habe man den damals neuen und bis heute gültigen gregorianischen Kalender wohl schneller akzeptiert, als dies in einigen reformierten Gemeinden des Appenzeller Hinterlandes der Fall war, sagt Broger. Der Einsatz von Weihrauch habe während der Reformation als heidnisch gegolten, erklärt er. Der alte Silvester werde in Innerrhoden eigentlich nicht begangen, so Broger. Er selber räuchle am alten Silvester zumindest nicht.

Für einige Innerrhoderinnen und Innerrhoder gilt das «Räuchle» zum alten Silvester als letzte Chance, sollte man es am Dreikönigstag verpasst haben. Für einen besonders guten Schutz vor bösen Geistern soll aber auch schon vier- statt den klassischen dreimal mit der «Räuchle»-Pfanne umhergegangen worden sein.

Aus Alt mach Neu

Broger empfindet das «Räuchle» als starke Verbindung zu seinen Vorfahren. In seinem Elternhaus hat während seiner Kindheit die Mutter «gräuchled». Im Alter von rund zwölf Jahren bis zum Beginn seiner Lehre habe er dann die Tradition auf dem Hof seiner Vorfahren in Gonten übernommen. Das «Räuchle» muss somit nicht immer vom Vater als patriarchales Familienoberhaupt durchgeführt werden.

Auf die Frage, ob der Brauch innerhalb der Familie Broger von den beiden Söhnen weitergetragen werde, antwortet Joe Broger:

«Ich fände es schön, wenn meine Söhne den Brauch fortsetzen würden, bestenfalls nützt er ja sogar, ganz sicher schadet er nicht.»

Er könne sich schon jetzt gut vorstellen, dass die Tradition in seiner Familie weiter bestehe. Für seinen älteren Sohn ist es nämlich erst dann richtig Weihnachten und Silvester, wenn der Weihrauchgeruch durch das Haus ströme, sagt Broger. Der jüngere Sohn mag den Geruch in seinem Zimmer nicht. Aber auch er habe starkes Interesse, den Brauch aktiv auszuüben. So haben die drei auch schon zusammen «gräuchled», berichtet Joe Broger stolz.

